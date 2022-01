Uklidňují barvy i jedna divočina

Nejvýraznější změnou či novinkou je vždy barva roku. Vyhlašují ji hned čtyři různé firmy a vtipné je, že se většinou hodně liší. Takže letos to budou odstíny šedé, zelené – vnášejí do interiéru klid a přírodu – a pak jedna zbrusu nová – Very Peri, taková fialková, která má dávat najevo odvahu a energii. Doplňky v těchto barvách najdete v galerii v úvodu článku. O barvách roku máme pak celý článek tady: