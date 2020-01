Individualita

Designéři, návrháři interiérů i nábytku se shodli na jednom – v designu bude v příštím desetiletí velmi důležitá individualita. Zajímavé bude vše, co je jedinečné, prostor budou mít neobvyklé materiály i kusy nábytku. Všichni, kteří se zabývají tvorbou, budou mít v příštích letech spoustu práce.



Při zařizování domova ale nejde jen o nejunikátnější pohovku nebo jedinečnou ručně foukanou skleněnou mísu. Jedinečnost by měla odrážet originalitu. Prostor kolem vás by měl vyprávět váš příběh. To, co vás skutečně potěší, je důležitější než předlohy dokonalých interiérů v časopisech a na sociálních sítích.

Nadčasovost je důležitá

Ať už za tím stojí snaha šetřit vlastní peněženku, nebo přírodu, stoupá obliba nábytku i doplňků, které něco vydrží. Lidé začnou kupovat méně věcí, zato budou kvalitnější, rychlý nábytek i výzdoba se snad stanou minulostí.



Módní výstřelky už nebudou tak časté, hlavní slovo bude hrát citlivý design a teplé, zemité prvky. K výrobě vybavení domácnosti budou čím dál více využívány udržitelné materiály, jako jsou například akát a ratan. „Lidé se budou snažit spojit se s přírodou, a tak jejich příbytky obsadí pokojové rostliny a přírodní materiály, jako jsou třtina, palmové šustí, lýko či neupravené dřevo,“ vysvětluje návrhářka Justina Blakeney. Na zdech podle ní bude in hrubá omítka či výmalba vápnem.

Zemské tóny

Vzhledem k tomu, že udržitelný styl jen tak z módy nevyjde, krásný interiér oceníte nejen vy, ale i matka příroda. Z té při zařizování domova můžete s klidem čerpat. Barvy a textury napodobují dřevo, kovy a listy, které se nacházejí v nejzákladnějších prvcích přírody a které se pravidelně používají při výrobě nábytku a bytových doplňků. Tóny země, jako jsou bohatá lesní zelená, barvy hlíny a dřeva, vnáší do interiéru přirozený vzhled, který vytváří zenovité prostředí vytvořené pro meditaci a odpočinek.

Zelené prvky

Zelená je taková svěží barva a k udržitelnému bydlení se skvěle hodí. Vsaďte na živé rostliny, na nichž je skvělé, že nepotřebují super péči a poskytnou hodně radosti. Chcete-li svůj interiér oživit víc, můžete vyzkoušet zelené povlečení, tapety, obrazy nebo dokonce rovnou zelenou výmalbu.

Venkovský styl

Venkovský styl je stále oblíbený, ale v novém desetiletí mu bude slušet větší promíchání s modernou. Starožitné kousky skvěle doplní ty moderní a vše bude vyprávět jeden příběh. Příběh o tom, kdo jste vy.



Klasická bílá kuchyně je už dlouho na ústupu, v domácnostech ji nahradí dvoubarevné kuchyně. Dřevěný dekor doplní barva, která celek buď zesvětlí, nebo mu rovnou dodá nádech moderny. Objevit se může i divoká kombinace – třeba černý základ celé kuchyně s bílou horní částí.

Černobílá kombinace

Černá a bílá jsou začátkem a koncem barevného spektra, kontrast už nemůže být výraznější. Existuje mnoho způsobů, jak tento trend do domácnosti začlenit, nejen v kuchyni. Jin a jang se doma může objevit ve formě černých židlí a sedací soupravy s bílými polštáři, kombinace černého a bílého mramoru na obložení či dvoubarevné a vzorované textilie. Černobílý trend nabízí mnoho možností.

Postele s baldachýnem

Na postelích s nebesy je něco královského, luxusního a uklidňujícího a pokoj s takovou postelí bude místem dokonalého odpočinku. Oázou stylu a pohodlí. Hodí se do každé ložnice, ale je třeba zvážit velikost a rám postele, abyste zabránili tomu, aby nakonec vypadal těžce a objemně. Místo bohatých a těžkých závěsů volte raději lehkou prodyšnou látku nebo vrstvené tkaniny.

Stěny dostanou barvy...

Keramické i dřevěné obklady už nebudou v neutrálních barvách, ale dostanou prostor zazářit. Designérka Dolley Levan Frearsonová předpovídá vzestup různých odstínů růžové. „Kromě toho ale dostanou prostor i broskvové odstíny, korálová či terra cotta. Jsou to barvy měkké, ale zakotvené v zemských tónech. Na tkaninách se pak objeví zlaté a žluté tóny, někdy až barvy máslové, karamelové či barvy kůže.“



Tam, kde se dostanou ke slovu vzory, povládne jakási anarchie. Míchání vzorů se vzepře všem dříve nastoleným pravidlům, a tak půjde smíchat leccos dohromady. Zajímavým prvkem pak je, že vzor například z tapet se objeví i na dalších částech vybavení domácnosti, jako je čalounění nábytku či ložní prádlo.

… nebo květinové tapety

Květinové textilie a tapety jsou moderní již nějakou dobu a pár let ještě zůstanou. Tradiční květiny dobře fungují na stěnách, přičemž květinové vzory mají různé velikosti a vzory. Objevují se zářivé barvy, jako je žlutá a další kontrastní barvy.

Tapetové stropy

Výrazné tapety na stropě jsou skvělým způsobem, jak do místnosti dostat kontrast. Tapeta na stropě může být i plastická, protože zde se rozhodně nepoškodí a velká rozloha plochy zajistí skutečně dramatický vzhled místnosti. Doposud se takové stropy objevovaly zejména v koupelnách, ale v novém desetiletí je najdete i v ložnicích a obytných místnostech.

Interiéru sluší i kov

Kovy budou v roce 2020 všude. Mluvíme o stříbře, zlatě, cínu a mědi. Hodí se do kuchyně, ložnice i obývacího pokoje. Dávejte ale pozor, abyste nemíchali více než tři kovy v jednom prostoru, jinak bude váš interiér působit přeplácaně. Kovy skvěle ladí s dalšími přírodními prvky, jako jsou dřevo, ratan, rákos a podobně.

Sametový gauč kraluje

Samet nemusí vyhovovat každému, v letošním roce ale bude velmi trendy, protože nabízí směs luxusu a pohodlí. Zapomeňte však na červené sametové čalounění starých křesel, moderní pohovky jsou zářivě modré, růžové, v barvě červených pomerančů… Možnosti sametového nábytku jsou nekonečné.