Štěňátka jsou jako plyšáci. Mají velké oči, heboučkou srst a je radost se s nimi mazlit. Na rozdíl od hraček ale mají živá zvířata spoustu potřeb, což si ne každý nový majitel uvědomuje. Než si proto pořídíte nového člena rodiny, je třeba si uvědomit, co vše bude pes potřebovat, a zvážit, zda máte skutečně čas, prostor a peníze to vše uspokojovat. Jinak totiž nebudete mít vedle sebe milého parťáka, který vám bude zvedat náladu, ale spíš rozmazleného a protivného psa, který bude ovládat celou rodinu.

Také je třeba si uvědomit, že pes je velmi náročný závazek na minimálně deset let. Než se tedy rozběhnete k nejbližšímu chovateli, zamyslete se nad následujícími otázkami.

Jak hravě začlenit štěně do lidské smečky, mrkněte na video:

Úvodní foto: Istock

Máte dostatek času?

Pes je tvor společenský a potřebuje svoji smečku, kterou mu nahrazuje jeho rodina. Je tedy nerad sám. Ačkoliv prospí velkou část dne, potřebuje aby v čase, kdy je vzhůru, mu někdo věnoval pozornost, cvičil ho, pracoval s ním, venčil ho. Je třeba si uvědomit, že svému psu byste měli věnovat minimálně hodinu denně. Pokud už teď nestíháte všechny své zájmy, na psa raději zapomeňte.

Procházky se psem za vás může obstarat psí au-pair (jednoduše řešeno člověk, který za vás bude psa venčit), ale to už stojí peníze. A to je další důležitá otázka.

Máte dost peněz?

Výchova a péče o psa stojí peníze, přičemž náklady na pořízení štěněte to jenom začíná. Dále potřebujete misky, pelech, vodítko, obojek… Štěně bude potřebovat pravidelnou veterinární péči a krmení, odměny, hračky, platit budete i za cvičák, poplatky za psa a občas se objeví i neplánované výdaje, například za operaci.

Sečteno a podtrženo, u velkých psů se mohou roční náklady vyšplhat do desetitisíců, za menší plemena je to sice mnohonásobně méně, zadarmo to ale není.

Máte dost místa?

Bydlíte v domě, nebo v bytě? Jste sami, nebo máte rodinu? Jestli se už teď domů nevejdete, protože je vás moc, těžko se k vám vejde další živý tvor. A pokud ano, potřebujete spíše malé plemeno.

Jak velké máte auto? Důležitá otázka, protože jinak se převáží čivava, která se vejde do kabelky, a jinak ovčácká plemena.

Jste aktivní?

Pokud patříte k lidem, kteří pohybu moc nedají, volte mezi menšími psy, kterým stačí krátká procházka kolem domu. Zajímat by vás v takovém případě mohla tak oblíbená plemena, jako jsou jorkšírský teriér, čivava či francouzský buldoček. Pokud naopak rádi sportujete, vybírejte mezi plemeny, která potřebují hodně pohybu. Pes pak bude při sportu vaším parťákem.

Je chovatel osvědčený?

Nejprve se podle výše uvedených kritérií rozhodněte pro určité plemeno psa. Zásadní je vybírat jej podle podoby dospělého jedince, jeho povahových vlastností a potřeb – pohybu, výcviku, přítomnosti dětí v rodině a podobně.

Až si vyhlédnete vhodnou rasu, poohlédněte se po chovateli, který dané plemeno chová. Než si však od chovatele odvezete štěně domů, chov si prověřte. Domluvte se s chovatelem na několik návštěv, během kterých budete sledovat, jak se štěňata chovají, zda jsou zvyklá na lidi a podobně. Zajímat by vás měly i výsledky konkrétní chovné stanice, třeba na výstavách a soutěžích. Samozřejmostí by mělo být i prověření historie chovu a „doporučení“, tedy kontakt s předchozími kupujícími.

Pokud vás chovatel nechce pustit k sobě na návštěvu a ani nemá žádné reference, je to podezřelé a štěně od takového majitele byste chtít neměli. Může jít o množírnu, odkud pochází fyzicky velmi zbídačená a nemocná štěňata. A i kdyby nešlo – podezřelý chov s sebou nese riziko zdravotní i povahové.

Pokud se pro štěně rozhodnete

Než si štěně přivezete domů, je třeba nakoupit základní věci, které bude potřebovat. Na nákupní seznam patří misky na žrádlo a pití (nejlepší jsou kovové, nekloužou a nerozbijí se), pelech, obojek a vodítko. Hodit se budou také pamlsky na upoutání pozornosti a hračky, kterými se štěně zabaví. Správný chovatel přibalí i nějaké granule, na které je štěně zvyklé a doporučí nákup dalších.

Aby se v novém domově štěně cítilo dobře, poradíme ještě jeden trik. Vezměte k chovateli dečku, kterou důkladně otřete o srst matky. Přinesete tak domů věc označenou pachovou stopou matky a štěně bude klidnější.