Rukola, to jsou listy plné vitamínů

Rukola (Rukola sativa) nebo též salátová roketa u nás získala oblibu v posledních letech pro jednoduché pěstování a široké využití. Je to zelenina příbuzná košťálovinám, pěstuje se pro listy podobné pampeliškovým – z nich se dělají saláty, studené omáčky, dají se použít i do pomazánek. Rukola má vysoký obsah vitamínů C, E, K a betakarotenu. Postará se nám o přísun železa, hořčíku, zinku, selenu i fosforu. Tato kombinace působí příznivě na játra a žlučník, konzumací rukoly se snižuje krevní cukr i krevní tlak, a zároveň působí i močopudně. Udávány jsou i protirakovinné účinky.

Rychle rostoucí listy podobné pampeliškovým se dají vypěstovat i doma v době, kdy zahrady ještě spí. Stačí v miska s vyšší vrstvou vaty nebo malý truhlík na parapetu, do dvou týdnů můžete sklízet první listy. Ven se může vysévat brzy zjara, jak rozmrzne půda, a sklízet z průběžných výsevů celoročně. Co nesklidíte, dobře přezimuje na záhonech.