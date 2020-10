V roce 2006 koupil Radek Leskovjan pozemek uprostřed obce Kojetín u Nového Jičína. Na kraji parcely o velikosti 4 300 metrů čtverečních stála na kopci s výhledem do krajiny pobořená kamenná stěna hospodářského stavení. „Jednalo se o jeden z prvních domů v obci. Našel jsem na něm původní pískovcovou desku z roku 1862, kde je vytesaný nápis – Léta Páně 1862 postavil František Hrachovec, představitel významného Křetínského rodu. Stavení však v 90. letech vyhořelo a ze stodoly zmizel krov,“ vysvětluje Leskovjan, designer studia UAX!.

Prosklené stěny i beton

V první fázi se Leskovjan v roce 2007 rozhodl zrekonstruovat objekt bývalé stodoly pro bydlení a práci. Realizace se ujalo architektonické studio Kamil Mrva Architects. Stávající pískovcové zdi a pilíře z roku 1862 zůstaly zachovány. Navržen byl zpevňující betonový věnec, do kterého je kotvena lehká pultová střecha. Dovnitř původní stavby je vložen kubus vlastního objektu – ateliéru. Tato vnitřní dřevostavba se k jihu a k západu otevírá prosklenými stěnami. Výrazným kompozičním prvkem je terasa, která vybíhá z objektu nad svažitý terén zahrady. Objekt byl navržen v přírodních materiálech. Nosná konstrukce a lehké zastřešení jsou dřevěné, provětrávaná fasáda z pohledových cetrisových desek. Prosklené části budovy byly realizovány z izolačního dvojskla s hliníkovými rámy v odstínu fasády. Terasu tvoří dřevěná paluba položená na ocelových nosnících.

Později přibyla betonová přístavba, která je s původní stodolou propojena proskleným krčkem. Právě tato na první pohled nenápadná přístavba, která získala na konci září titul Stavba Moravskoslezského kraje 2019, se čerstvě pyšní také prestižním titulem Stavba roku 2020. Zahrada kolem domu pak získala čestné uznání za osobitý a citlivý vstup moderní architektury do prostoru staré zahrady v soutěži Zahrada roku 2020.

Kvůli prvnímu domu byla přístavba výzvou

Stavba této nové části nebyla jednoduchá. Zadáním bylo rozšířit současný objekt o dvě ložnice s koupelnou a šatnou a krátkým parkovištěm tak, aby to byly dva domy a aby se navzájem respektovaly. Celá přístavba je nakonec odlitá z betonu. Objekt ale nepůsobí výstředně a díky velkým oknům je moderní a přirozeně zapadá do okolní krajiny.

Pracovní i obytný prostor v jednom

Moderní architekturu stavby doplňuje i vnitřní zařízení a interiér domu, který řešilo studio UAX!. „Nejde tolik o to, z jak známých designových značek se interiér skládá, ale spíš o jeho atmosféru a jednotlivé detaily. Jeho volná plocha je jako šachovnice, na které jsem rozehrál hru s figurkami o každý volný centimetr. Spolupracoval jsem přitom hlavně s tuzemskými výrobci,“ popisuje Leskovjan.

Celým domem prostupuje pohyb, který vytvářejí světla a stíny, které domem v jednotlivých částech dne i noci procházejí. „Budovy stojí v bezprostřední blízkosti stromů, s jejichž větvemi hýbe vítr a ten zase láme sluneční svit,“ vysvětluje designér.

Pozemku v Kojetíně totiž dominují statné, 160 let staré lípy. „Dále je to švestkový sad, který je obklopený dalšími stromy. Na místě jsme navíc vysadili dalších dvanáct stromů – sad jsme rozšířili o šest ovocných stromů, dva ořechy, tři javory a osiky a tři vícekmenné habry. Nevytvářeli jsme tedy novou zahradu, ale spíše jsme tu stávající naladili na okolní přírodu. Pokud máte dům na okraji obce, nejzajímavější zahrada je vždy ta, která volně přechází do okolní přírody za pozemkem. Jako by na první pohled mezi nimi neexistovala žádná hranice.

Na pozemku je i specifické hospodaření s vodou. Ta ze střech odtéká do vsakovacích jam, takže veškerá dešťová voda slouží jako zásobárna vody pro vzrostlé stromy. Na přístavbě je bezúdržbová zelená střecha.

Procházka domem

Interiér přístavby tvoří pouze příčky z důmyslně vyrobených skříní. „Snažili jsme se o využití každého volného centimetru čtverečního v domě. Celý vnitřní objem tvoří lakovaná dýha, kterou je umně seskládaná z jednotlivých bloků. Do skříní a stěn jsou zapuštěná dveřní pouzdra. Předěl mezi šatnou a ložnicí tvoří pouze šesticentimetrová stěna a při běžném pohledu není vidět přechod mezi dveřmi a stěnou.

Do dětského pokoje se vstupuje dvoukřídlými celoskleněnými posuvnými dveřmi. Po odsunutí dveří do pouzder získáme dvoumetrový a na centimetr přesný otvor stejných rozměrů jako pojízdný portál čelního prosklení domu a díky němu lze pokoj propojit s atriem. Okna v přístavbě jsou vyrobena na míru.“

Jelikož dům stojí ve svahu a jeho střecha je zasypaná zeminou, řeší nedostatek oken a tedy i světla světlovody s instalovanými LED žárovkami, které fungují ve tmě i jako vestavěná světla. V domě jsou celkem tři tyto světlovody, aby krásně rozzářily denním světlem pokoj, koupelnu a šatnu.