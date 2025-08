Děti rostou jako z vody. A s přibývajícími roky se mění i jejich nároky na funkčnost i vzhled pokoje. Nejdůležitějšími přelomovými okamžiky jsou samozřejmě nástup do první třídy, postoupení na druhý stupeň a přestup na střední školu. V každém věku je důležité, aby školák měl v pokoji jasně vymezený prostor pro učení a přípravu. Tomu by měl samozřejmě dominovat dostatečně velký pracovní stůl, ideálně s výškově nastavitelnou a naklonitelnou desku, doplněný nejlépe ergonomickou židlí. Ten by měl stát nejlépe u okna tak, aby přímé denní světlo dítě neoslňovalo.

Nutností je také stolní pracovní lampa, která by vždy měla být opatřena alespoň dvoukloubovým ramenem, aby bylo možné měnit směr dopadu světla. To by pravákovi mělo na pracovní desku dopadat zepředu nebo zleva, levákovi zprava. Vyvarujte se zářivek, použijte žárovku, která se pro učení barevností blíží dennímu světlu. Naopak lampičku na čtení před spaním osaďte teplou žárovkou. Nezapomeňte, že špatné osvětlení může negativně ovlivnit schopnost soustředit se nebo dokonce psychiku dítěte.

Pro vaši inspiraci jsme vybrali třicet pokojů pro školou povinné kluky i holky. Prohlédněte si je v naší fotogalerii, kterou najdete hned v úvodu článku.