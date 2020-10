V tropických pralesích je živo. Tolik rostlin se tísní na malém prostoru, že ty slabší a menší kusy se nedostanou ke slunci a pouze přežívají ve stínu svých sousedů. Anebo si musí najít svou cestu za sluncem. Některé druhy dokáží velmi rychle růst, aby dosáhly slunce mnohem dřív než ty okolo, jiné se „vznesly“ do výšek.

O tillandsiích, česky známých jako kykatka, se mluví jako o létajících či vzdušných rostlinách. Nekoření totiž v půdě, svými krátkými kořeny se zachycují ve větvích a na kmenech stromů. Patří mezi bromélie, příbuzné jsou například s ananasem. Ve svých přirozených podmínkách se živí takzvaným rostlinným humusem, který se díky počasí hromadí v trhlinách kůry. Vodu dokážou přijímat ze vzdušné vlhkosti, která bývá v tropech až stoprocentní.

Rosit, nezalévat!

O tillandsiích se říká, že jejich pěstování je jednoduché a že rostou téměř bez péče. Ale ony stejně jako každá jiná rostlina péči potřebují, jinak zahynou. Protože však mají po uschnutí téměř stejnou barvu, úhyn pěstitel zaznamená až v okamžiku, kdy se rostlina začne rozpadat.

Protože žije v tropech, kde je vysoká vzdušná vlhkost, je zřejmé, že prvním problémem bude suchý vzduch panující v mnoha domácnostech. Nemusí se zalévat, dokonce nemají rády, když jsou dlouhodobě v mokru, ale vodu potřebují.

Budete potřebovat rozprašovač, který naplníte čistou dešťovou vodou nebo odstátou vodou z kohoutku. Rostliny je dobré rosit navečer, noční snížení teploty zajistí, že se voda neodpaří příliš rychle, zároveň ale povrch rostliny nesmí zůstat dlouhodobě mokrý, aby tillandsie nehnila. Volte hnojivo s minimem mědi, která je pro rostliny jedovatá, využít můžete zředěné hnojivo na orchideje.

Pokud váháte, jak často rosit, dobře si rostlinu prohlédněte. Čím má dužnatější listy, tím v sušším prostředí původně žila a tím méně vlhkosti je třeba. Přesněji lze říct, že kykatky rosíme dvakrát až čtyřikrát týdně. Během horkých letních dnů i častěji.

Hlavně ne do hlíny

Kykatky se přichytávají do korun stromů pomocí kořenů, které tak ztratily svou primární sací funkci. Proto je zbytečné, či dokonce nevhodné sázet je do květináčů se zeminou. Tento pro tillandsie nepřirozený způsob pěstování způsobuje uhynutí rostlin – vlivem nadměrného a trvalého vlhka uhnijí.

Místo květináče budete potřebovat kmínek, ke kterému tillandsii něčím jemným připevníte. Pěstitelé doporučují třeba tenký proužek ze silonek, kterým rostlinku jemně přivážete. V horní části kmínku udělejte zářez a pak omotejte drátkem. Vznikne jednoduchý závěs.

Tillandsie využijete i do různých květinových aranžmá či do moderně vypadajících závěsů, například v boho stylu. Jen se vyhněte používání lepidla, které by rostlinám bránilo v růstu.

Slunce ano, nebo ne?

Ač jde o tropické rostliny, některé druhy tillandsií nemají rády přímé slunce, potřebují ale dostatek světla. Pokud je rostlina spíše stříbřitá s dužnatými a tlustými listy, sluníčka se nemusíte bát. Prospěje i čerstvý proudící vzduch a kolísání teplot. Pokud má však kykatka zelenou barvu, zvolte raději lehké přistínění, přitom však musíte zachovat dostatek světla, dařit se jim bude i v polouzavřených či zcela uzavřených pokojových vitrínách, ve vlhkých tropických sklenících a v málo větratelných terárií. Pokud tillandsiím vytvoříte vhodné podmínky, odmění se vám nádhernými, barevnými květy.