Zelené hnojení: Co to je a jak jej využít pro… Co se skrývá pod názvem zelené hnojení? Jedná se o organické hnojení, kdy se do půdy zapravují určité druhy rostlin, aby zeminu obohatily o živiny, a zlepšily tak její úrodnost. Doporučíme vám, které rostliny pro zelené hnojení pěstovat, jak správně postupovat a jaké zvolit načasování. |