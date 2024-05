Dnes je Světový den včel. Poznejte zajímavosti z jejich života a inspirujte se, jak podpořit včely i na své zahradě!

Podívejte se blíže do neuvěřitelně zajímavého světa včel a zjistěte zajímavosti o jejich životě. Jestlipak víte, že:

O hmyzích domečcích jste určitě už dávno slyšeli. Hodně lidí se do jejich výroby ale nikdy nepustí, protože si řeknou, že nejsou dostatečně zruční. Takovýto jednoduchý typ domku pro včely samotářky ale zvládne udělat i samotné dítě.

Víte, jaké rostliny jsou pro včely nejlepší? Právě tyto druhy by na vaší zahradě neměly chybět!

Nezapomínejte, že včely potřebují, stejně jako my, pít. Udělejte jim pítko z velké skleněné láhve a sledujte, jak rády je navštěvují.

Pohrát si můžete se spodní částí pítka: dá se vytvořit z různých materiálů.

Je-li to pro vás příliš složité, zkuste něco jednoduššího: do menší nádobky, misky či talířku (nebo třeba i vysloužilé naběračky) s vodou umístěte dostatek kamínků či korkových zátek, které poslouží jako bezpečné ostrůvky, zajišťující, že včely se neutopí. Na plovoucí ostrůvky nezapomínejte ani v bečkách, kýblech a barelech na vodu! Ideální je přikrývat je víkem, ale pokud je nemáte, do vody dejte kus dřeva.