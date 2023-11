Co je svatomartinské víno?

Jde o víno vyrobené z hroznů révy vinné letošního roku. Všechny lahve s tímto vínem, určené pro prodej, musejí obsahovat speciální logo svatého Martina na bílém koni. Najdete je na etiketě, kapsli nebo na uzávěru lahve. Logo získají pouze ta vína, která projdou zvláštním procesem posouzení kvality, jež provádí speciální komise. Kontroloři hodnotí celkovou kvalitu nápoje, jeho vzhled (barvu a čirost), vůni, chuť a další parametry. Pokud od komise získá minimálně 80 bodů ze 100, pak obdrží známku Svatomartinské víno a může jít do prodeje. Podle vinařů se letos můžeme těšit na vysoce kvalitní vína s vysokou přírodní cukernatostí.

Svatomartinská vína jsou svěží, hodně aromatická a jejich chuť má mírný ovocný nádech. Jde pouze o suchá vína. Mohou být jak bílá, tak také červená nebo růžová. Nejoblíbenější odrůdou je bílé víno Müller Thurgau, naopak nejméně populární je Veltlínské červené rané.

Jak vznikla tradice svatomartinské husy? Podívejte se na video:

Z jakých odrůd se svatomartinské víno vyrábí?

Toto sezónní víno nelze vyrábět z jakýchkoliv odrůd; je proto dáno, které druhy jsou pro svatomartinské víno vhodné. Je to především díky jejich rychlému zrání hroznů, jež trvá pouze několik týdnů.

Svatomartinské bílé víno se vyrábí z odrůd Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský. Svatomartinské červené je pouze Svatovavřinecké nebo Modrý Portugal. Kdo si rád pochutná na růžovém víně či klaretu, může si vybírat z Modrého Portugalu, Zweigeltrebe nebo Svatovavřineckého. Povolené jsou také kupáže, tzn. míchání několika odrůd dohromady.

U všech svatomartinských vín se hlídá výše zbytkového cukru (do 9 g/l) a obsah alkoholu. Ten může být u červeného vína do 13 %, u všech dalších vín pouze 12,5 %. Vína mohou mít také nepatrný obsah CO 2 .

Kdy a kde se začíná prodávat svatomartinské víno?

Svatomartinská vína se každý rok začínají prodávat již tradičně 11. listopadu v 11 hodin 11 minut a 11 vteřin. Jde o několik let starou tradici, u jejíž příležitosti má mnoho vinařství, měst a obcí připravený také doprovodný program. Restaurace po celé republice nabízejí speciální svatomartinské menu s tradiční husou a vínem. Letošní začátek prodeje svatomartinských vín připadá na sobotu. Víkend s vínem v ruce se tedy přímo nabízí.

Slavnosti vína a ochutnávky můžete zažít např. v Brně, Třeboni, Liberci nebo na Karlštejně. Tradiční atmosféru pak prožijete především na jižní Moravě – Velké Pavlovice, Rakvice, Mikulov, Lednice, Hustopeče, Šardice nebo Bzenec.