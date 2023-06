Svatojánská tradice To, že babky kořenářky sbíraly byliny právě o svatojánské noci, mělo své opodstatnění. Právě teď totiž kvete nejvíc léčivek. Nicméně aby mělo kvítí magickou sílu, muselo se trhat za určitých podmínek. Podle tradice vycházely dívky a ženy o půlnoci s cílem nasbírat devět druhů bylin na devatero různých místech. Byliny trhaly v naprosté tichosti bez jediného slova a ohlížení kolem sebe. Natrhané svatojánské kvítí se podle pověr dá využít k různým rituálům včetně přičarování lásky. Nezadané ženy si z něj mohou uvít věneček a na noc jej dát pod polštář. Ve snu by se vám měla zjevit tvář muže, který vám vstoupí do života. Věneček můžete ještě v noci nebo následující den pustit po tekoucí vodě. Lze přitom odříkat formuli, která zazněla i ve filmu Divá Bára: „Svatý Jene, prosím tebe poníženě, oznam ty mi sám, kam já se to vdám.“ Podle toho, kam až věneček dopluje, se dá usuzovat, jak daleko je váš vyvolený. Květiny můžete dát také do vázy nebo jimi ozdobit dům. Zvláštním regionálním zvykem byla svatojánská postýlka pro svatého Jana. Pod stůl se dal košík s kvítím, přikrytým šátkem a pokrytý svatými obrázky. Ráno tam pak děti našly peníze nebo drobné dárky, které jim měl zanechat svatý Jan za nocleh a zároveň měl posvětit bylinky. Přesné složení kvítí neexistuje a lišilo se podle regionu. Pamatujte ale na to, že byliny natrhané v noci můžou být navlhlé, a proto by se měly využít čerstvé. Na sušení využijte raději léčivky nasbírané ve dne. Jak si o Svatojánské noci přičarovat lásku? Podívejte se na video:

Třezalka: poslouží jako přírodní antidepresivum Lidově se jí říká svatojánské kvítí a patří k základní bylině magického devatera. Má silné antidepresivní účinky, působí antibakteriálně, podporuje látkovou výměnu, léčí záněty, ekzémy, rány, hemoroidy a tlumí krvácení. Kromě toho má povzbuzovat milostnou touhu. Pozor si dejte v případě, pokud užíváte antikoncepci, jejíž účinek snižuje. Vynechejte ji i v případě užívání některých druhů antidepresiv, když máte nízký krevní tlak, těžší formu cukrovky nebo přecitlivělost na UV záření. Třezalkový olej Podrťte 150 g kvetoucí třezalkové natě, vložte do sklenice a zalijte 0,5 l olivového oleje. Po týdnu lahev uzavřete a umístěte na teplé a slunné místo na 6 týdnů. Pak sceďte a nádobu uzavřete. Hotový olej má sytou červenou barvu a je dobrý například na bolesti, štípance a rány. Vnitřně užívejte jednou až třikrát denně 1 čajovou lžičku.

Kontryhel: bylina na ženské problémy Je to ženská bylinka, která má být dokonce zasvěcena Panně Marii. Dokáže tlumit silnou a bolestivou menstruaci a upravuje hormonální nerovnováhu. Kromě toho působí močopudně, hojí rány a záněty. Sbírá se nať i listy, které obsahují nejvíce cenných látek. U této byliny nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky, a můžete ji proto užívat i preventivně. Ženský čaj Jednu lžíci čerstvé nebo sušené rostliny zalijte ¼ l vroucí vody a nechte louhovat cca 10 minut. Poté sceďte a pijte po doušcích.

Řebříček: zastavuje krvácení Jeho nejvýznamnější vlastností je schopnost zastavovat krvácení, proto se využívá hlavně při silné menstruaci nebo hemoroidech. Dále podporuje trávení, zlepšuje soustředění a mozkovou činnost a má protizánětlivé účinky. Sbírá se nať nebo samotný květ. Odvar ze řebříčku 3 čajové lžičky natě přelijte 500 ml vroucí vody a nechte 15 minut louhovat. Poté sceďte a pijte 1 šálek denně. Odvar lze užívat vnitřně nebo přidávat do sedací koupele při hemoroidech.

Divizna: upravuje trávení Diviznu velkokvětou najdete na loukách, kamenitých stráních nebo v zahradách. Sbírají se květy a listy a je prospěšná hlavně při trávicích problémech. Kromě toho tlumí bolesti, hojí hnisavé rány, podporuje vykašlávání, činnost sleziny, jater a brzlíku. Projímadlo Smíchejte květ s listem v poměru 1:2. Do hrníčku dejte jednu až dvě lžičky a zalijte vroucí vodou. Nechte cca 15 minut louhovat a poté sceďte. Užívejte jen při potížích.

Bez černý: pomocník na virózy Je to sice keř, ale do devatera svatojánského kvítí rozhodně také patří. V magii má hlavně ochrannou funkci před zlými silami, a proto se dříve hojně vysazoval v zahradách. Má ale také celou řadu léčivých účinků. Pomáhá hlavně při virózách, nachlazení a vykašlávání a také ulevuje od bolesti. Kromě toho má močopudné a projímavé účinky. Bezový sirup V hrnci přiveďte k varu 3 l vody. Přidejte 80 g kyseliny citronové, odstavte a nechte vychladnout. Do vody dejte plátky z 3 citronů a cca 40 bezových květů. Směs nechte v chladu přes noc. Druhý den přeceďte, šťávu zahřejte a přisypte cukr. Zahřívejte tak dlouho, dokud se cukr nerozpustí. Ještě teplý sirup nalijte do lahve nebo rovnou do sklenic.

Jitrocel: účinkuje na kašel, hojí rány Působí proti kašli, odhleňuje, hojí rány a pomáhá při poruchách trávení. K léčebným účelům se používá hlavně jitrocel kopinatý, který má podlouhlé listy. O něco slabší účinky má pak jitrocel větší (vejčité listy) nebo jitrocel střední (elipsovité listy). Jitrocelový sirup Do sklenice dávejte střídavě vrstvu lístků a třtinového cukru (cca 2 cm) až po okraj. Poté uzavřete a dejte na cca 4 týdny na slunné místo. Až se cukr rozpustí, sceďte sirup do čisté skleničky a uložte do chladna a temna.

Mateřídouška: posiluje plíce Najdete ji na slunných stráních a nejčastěji se sbírá celá nať. Pomáhá při chřipce, kašli a astmatu, při chudokrevnosti, tlumí bolestivou menstruaci, reguluje vylučování moči, působí proti zácpě, posiluje srdce, urychluje proces porodu, potlačuje křeče v břiše a žaludku a pomáhá při onemocnění jater. Čaj na astma Lžičku čerstvé nebo sušené natě přelijte šálkem vroucí vody a nechte 15 minut louhovat. Poté sceďte a podávejte jednou denně. Dětem můžete čaj osladit medem.

Lípa: uleví při chřipce a horečce Právě teď je v plném květu také lípa, na kterou byste rozhodně neměla v devateru zapomenout. Podporuje pocení, snižuje horečku a zkrátí průběh viróz. Také odhleňuje a léčí záněty průdušek. Pomáhá ale i při trávicích problémech. Likér Do 1 litru vodky dejte 3 větší hrsti lipového květu a nechte stát minimálně 2 týdny. Poté v 1 litru vody svařte 500 g cukru, alkohol s květy sceďte a tekutinu smíchejte s cukerným nálevem. Nechte ještě pár týdnů uzrát. Likér užívejte při potížích.