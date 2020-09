Houby obsahují v průměru kolem devadesáti procent vody, což je při jejich sušení problém. Sušíte-li je klasicky na novinách, ze spodní strany jim hrozí zapaření a plíseň. Abyste tomu alespoň částečně zabránili, můžete noviny poskládat do tvaru harmoniky, aby se k rozkrájeným kouskům dostal vzduch. Ovšem i v tom případě bude nutné houby pravidelně otáčet.

Jak sušit houby v sušičce

Sušička, která pracuje tak, jak pracovat má, vás těchto komplikací dokáže zbavit. Stačí jen zdravé, pěkné houby očistit, nakrájet zhruba na čtyři milimetry silné plátky a vyskládat v jedné vrstvě na jednotlivá síta. Sušičku zapnete a při teplotě kolem 40 až 50 stupňů Celsia budou houby během pěti až osmi hodin usušeny (závisí na jejich původní vlhkosti). Obsah vody v nich se během tohoto procesu sníží až na pět procent, čímž se odstraní podmínky vhodné ke vzniku plísní.

Kromě rychlosti je výhodou sušičky i to, že houby nemusíte v pravidelných intervalech otáčet ani s nimi nějak jinak manipulovat, čímž ušetříte dost času i nervů. Musíte si ale vybrat kvalitní přístroj.

Jak skladovat sušené houby

Že jsou houby usušeny dobře, poznáte podle toho, že při shrnování ze síta budou příjemně chrastit. Vložte je poté do vzduchotěsných sklenic se šroubovacím uzávěrem a umístěte do chladné, temné místnosti. Lze je dát i do plátěného sáčku, který pověsíte na chladnější a vzdušnější místo.

Dobře usušené a uskladněné vydrží houby několik let, přičemž jejich kvalita se nijak nesníží. Budou stále obsahovat prospěšné látky: vlákninu, řadu vitaminů (například B a D) i minerálních látek (vápník, hořčík, draslík). Před použitím je namočte asi na dvě hodiny do vody či mléka, a když nabobtnají, pracujte s nimi stejně, jako by byly čerstvé.

Sušení je jedním z nejstarších způsobů, jak si vytvořit zásoby na zimu. Sušit můžete ledasco, zeleninu, ovoce, bylinky. Také můžete zavařovat, nakládat, kvasit. Skvělé recepty a rady, jak si uchovat úrodu na zimu, najdete v časopise Blesk Hobby v čísle září 2019, který si můžete koupit v elektronické či tištěné podobě v našem iKiosku ZDE.