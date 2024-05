Název surfinie se vžil pro vegetativně množené petúnie, vyznačující se převislým růstem. Původně ale šlo jen o obchodně chráněný název pro novinku v rámci pěstování petúnií, kterou začátkem devadesátých let představila japonská firma Suntory. Odrůda s menšími sytě červenofialovými květy a příznačným názvem Revolution však způsobila skutečnou revoluci. Prodávala se až do roku 2005.

Jaký je rozdíl mezi surfinií a petúnií

Po ní následovala velkokvětá Violet Wonder´s s levandulově modrými květy, zákazníky ale příliš nezaujala. Na rozdíl od její nástupkyně, velkokvěté odrůdy Shihi Purple, která je i po letech stále populární základní odrůdou. Na otázku, jaký je tedy rozdíl mezi petúniemi a surfiniemi, lze odpovědět, že surfinie jsou druhem petúnií.

Surfinie: Jak se v nich vyznat

Důvodů je hned celá řada. Mezi ty nejpodstatnější určitě patří skutečnost, že jsou mnohem odolnější než klasické petúnie. Rostliny rychle a bohatě narůstají, na rozdíl od klasických petúnií skvěle odolávají povětrnostním podmínkám, snáší jarní i podzimní mrazíky, tak často je netrápí obvyklé nemoci. Hodí se do truhlíků i závěsných květináčů.

Právě díky svým úžasným vlastnostem a bohatým kaskádám květů si surfinie získaly srdce pěstitelů po celém světě. Velmi žádané jsou i v Česku. Zřejmě také proto, že zde máme dokonce vlastní licenční množitele. Nabídka na trhu je tak skutečně široká. Velké oblibě se těší právě velkokvěté surfinie, a to Shihi Purple – červenofialová, White – bílá, Blue – modrá, Hot Pink – růžová s kresbou. Existují i další barevné odstíny až na jasně červenou a sytě žlutou odrůdu. Na trhu jsou i drobnokvěté surfinie, dále pak plnokvěté označované jako surfinia Double.

Dále pak lze zakoupit surfinie kompaktní, které netvoří převisy – ty nesou označení PATIO nebo TABLE. Tyto odrůdy se sázejí do květináčů, kde nechceme převis. Pokud naopak toužíme po opravdu mohutném převisu jak z alpského statku, pak sáhněte po odrůdě REPENS. Pěstování surfinií není žádná věda, dále si řekneme, co potřebují, věda je ale vybrat správnou odrůdu, respektive chce to poradit se, abyste nevybrali dvě krásné barvy, které k sobě sice hezky barevně ladí, ale každá roste do jiného tvaru.

Vhodný substrát je pro surfinie důležitý

Jednou z hlavních podmínek úspěchu je kvalitní substrát. Ten by měl být dobře propustný, bohatý na živiny, mírně kyselý. Speciální substrát pro pěstování surfinií můžete koupit již namíchaný v každém větším zahradnictví nebo hobby marketu. Je připraven ze směsi rašelin a kromě základních prvků, jako jsou dusík, fosfor a draslík, obsahuje také železo, které přispívá ke správnému růstu surfinií. Namíchat si ho ale samozřejmě můžete také sami z rašeliny, kompostu a písku v poměru 2:1:1.

Kam truhlík či květináč umístit

Surfinie vyžaduje světlé stanoviště. Optimální umístění je na jih, jihovýchod, případně jihozápad. Dbejte ale na to, aby na ně nedopadalo přímé sluneční světlo. Ven je umisťujte, až nebudou hrozit přízemní mrazíky, ideálně tedy až ve druhé polovině května. Rostlinám vyhovují teploty okolo 21 °C – 24 °C. I když jsou surfinie odolnější než klasické petúnie, mělo by stanoviště být chráněné před silným větrem. Déšť a dlouhodobé větrné počasí velkým a křehkým květům petúnií nesvědčí. Po déletrvajících deštích odstraňte všechny rozmoklé, poškozené a uvadlé květy, rostlina bude za několik dní opět v plném květu.

Pozor na přelití surfinií

Na zálivku jsou surfinie hodně citlivé. Měla by být dostatečná a pravidelná. Provádějte ji nejlépe brzy z rána nebo v podvečer, kdy slunce příliš nepálí. Pozor si ale dejte na přelívání. V příliš vlhkém prostředí rostliny přestávají růst, trpí chorobami, nekvetou a uhnívají. Důležité je proto nechat pěstební substrát vždy mírně vyschnout a teprve pak zalívat. Nikdy ho však nenechte vyschnout úplně. Za chladných a vlhkých dní zálivku omezte. Ideální volbou pro pěstování surfinií jsou samozavlažovací truhlíky a květináče.

Dopřejte surfiniím živiny

Pro bohaté květenství a zdárné prospívání surfinií je potřeba dodávat rostlinám potřebné množství živin. Jejich nedostatek dávají najevo žloutnutím listů. Během vegetace vydatně přihnojujte hnojivy se zvýšeným obsahem draslíku a fosforu. Vyhněte se ale hnojivům s vyšším obsahem dusíku, která oddálí kvetení a přispívají k rozvoji houbovitých chorob. Vhodné je například přimíchat do substrátu hnojivo Plantacote, které uvolňuje živiny po celou sezónu.

Průběžně pak můžete rostliny přihnojovat například BIO-hnojivem Muškát nebo Kristalonem. Pokud se na listech objeví chloróza, je nutné přihnojení hnojivem s vyšším obsahem železa. Během kvetení pečlivě odstraňujte odkvetlé květy, abyste podpořili násadu nových poupat.

Choroby a škůdci

Na rozdíl od petúnií jsou surfinie proti obvyklým chorobám odolnější. I je ale například při vlhkém deštivém počasí ohrožuje padlí, proto je lepší rostliny preventivně ošetřit vhodným fungicidem. Pozor také na nežádoucí hmyz. Ze škůdců jsou nejhorší mšice, molice a svilušky, které dokážou rostliny zdecimovat. Proto je ošetřujte vhodnými pesticidy. Na mšice, které se na rostlinách vyskytují hlavně na jaře, použijte Pirimor. Svilušky vyskytující se v příliš suchém a teplém vzduchu z porostu odstraníte pomocí přípravku Omite.

Doporučujeme přidat při výsadbě do substrátu granulovaný pesticid, škůdci se budou rostlinám minimálně tři měsíce vyhýbat.

Jak na množení surfinie

Surfinie se snadno množí. Postačí, když ze silné a zdravé matečné rostliny uříznete nebo ulomíte řízek dlouhý okolo 10–12 centimetrů. Řezná rána nemusí být přesná, na spodní části nového řízku mohou zůstat také listy. Takto připravený řízek namočte do stimulátoru a zapíchněte do květináče naplněného množárenským substrátem, který by se měl skládat z jedné třetiny písku a dvou třetin rašeliny. Substrát udržujte vlhký, pro udržení vlhkosti můžete přes květináč přetáhnout mikrotenový sáček. Dbejte na to, aby květináč s řízkem nebyl vystaven přímému slunci. Pěstební teplota by se měla pohybovat okolo 25 °C. Asi po třech týdnech můžete zakořeněné rostlinky přesadit.