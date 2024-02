Při výběru stolku do obýváku musíte zohlednit nejen velikost a styl vašeho pokoje, ale i způsob, jakým budete stolek využívat. Inspirujte se v naší galerii a prohlédněte si 30 designových výrobků, které jsou nejen vysoce funkční, ale svým vzhledem se stanou dominantou každé místnosti.

K čemu má stolek sloužit?

Obývací pokoj je srdcem našeho domova, je to nejen místo pro relaxaci, ale slouží i k setkávání s přáteli a rodinou. Jeho vybavení tak musí být nejen pohodlné, ale i vysoce funkční. Důležitou součástí tohoto vybavení je pak stolek, ať už jde o stolek konferenční, odkládací, případně jejich kombinaci.

Než se pustíte do výběru, měli byste si jasně stanovit, k jakým účelům jej budete využívat. Protože pokud si jen chcete odložit kávu a časopis, budete potřebovat úplně jiný kus, než u kterého se budete scházet s přáteli na partičku oblíbené hry. A k podložení nohou zase využijete stolek jiné výšky.

Konferenční stolek vs. odkládací stolek

Hlavním rozdílem mezi konferenčním a odkládacím stolkem je jejich funkce a umístění. Odkládací stolek bývá mnohem menší a variabilnější – lze ho umístit vedle křesla, ke zdi, ale třeba i do jiných místností bytu. Zkrátka kamkoliv, kde je potřeba odkládací plocha. Bývá lehký nebo má kolečka, tedy je snadné s ním manipulovat, oproti tomu odkládací plocha sotva pojme víc než hrnek, ovladač na televizi a knihu.

Může být ale využitý i jako dekorační předmět, bytoví designéři na něj s oblibou umísťují květiny ve výrazných květináčích či další bytové dekorace. Oproti tomu konferenční stolek je obvykle větší, umísťuje se před sedačku a slouží k odkládání drobností, pití, občerstvení, ale i k pokládání knih, časopisů a dekorací.

Jak vybrat konferenční stolek?

Konferenční stolek vybírejte podle dispozice obývacího pokoje. Měl by kolem něj být dostatečný prostor, aby se k němu vešli (nebo na něj dosáhli) všichni na gauči a v křesle okolo sedící lidé. Dále se zaměřte na jeho hlavní úkol – bude stolek sloužit především k odkládání drobností, pití a občerstvení, nebo ho chcete používat i k práci, stolování či hraní her? Obvyklá výška stolku k takovým účelům by měla být 40 až 50 centimetrů.

Jak zařídit obývací pokoj: Vsaďte na vzdušnost a praktičnost



Dále si položte otázku, zda potřebujete stolek s úložným prostorem, nebo se obejdete bez něj. Do menších prostor je ideální kulatý konferenční stolek, zatímco obdélníkové stolky se hodí do větších pokojů. Můžete zvolit i do sebe pasující dva stolky, které při větší návštěvě rozložíte – získáte zajímavou kompozici i více místa pro hosty.

Nebojte se experimentovat

Vybírejte neotřelý vzhled a netradiční tvar, kombinací různých prvků vytvoříte jedinečný a osobitý interiér obývacího pokoje. Můžete si pohrát s tvary i barvami – kulatý stolek zkombinujte s hranatými židlemi, dřevěný stolek může stát na kovové podnoži nebo umístěte tmavý stolek na světlý koberec. Tmavý stolek prostor opticky zmenší, zatímco světlý stolek ho naopak zvětší.