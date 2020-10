Termoska, nebo termohrnek? Obojí dokáže udržet nápoj dlouhou dobu teplý nebo naopak studený. Při jejich koupi vybírejte zejména podle toho, na co budete nádobu nejčastěji potřebovat.

Stylový termohrnek pro slečny i kravaťáky

Termohrnky jsou menší, nejčastěji do objemu půl litru, ale často mají ucho, za které se při pití pohodlně drží. Jejich zavírání je jednodušší, což je výhodné pro řidiče, ale i pro všechny, kteří jsou zvyklí mít hrnek na stole a v průběhu pracovní doby z něj upíjet. Termohrnky najdete v obchodech všech tvarů a barev, takže stačí zvolit svůj oblíbený design. Dejte si ale pozor na zavírání – mělo by dobře přiléhat, určitě nechcete řešit vylitou kávu do batohu.

Termosky udrží teplý nápoj celý den

Termosky jsou vyšší kovové nádoby, které mají nejčastěji objem do jednoho litru. Jsou bytelnější než termohrnky, často dvou až tříplášťové. Jsou tedy těžší, ale jejich vlastnosti zaručí, že nápoj vydrží teplý či studený celý den. Mají šroubovací uzávěr, a tak dobře těsní, ale při pití je třeba složitější manipulace.

Samostatnou kapitolou pak jsou termosky na jídlo, které doporučujeme všem, kteří si nosí jídlo do práce a nemají možnost si ho ohřát. Jejich nádoby jsou menší a širší, takže se do nich jídlo nejen pohodlně nandá, ale hlavně se z nich pak i pohodlně jí, a to bez nutnosti přendávat ho na talíř.