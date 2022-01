Rohožku se skutečně vyplatí používat. Když ji totiž nebudete jen překračovat, ale pořádně si o ni očistíte obuv, usnadní vám uklízení, protože dokáže zachytit až 80 procent nečistot. Kvalitní rohožky též dokážou ochránit podlahy, které by mohl poškrábat třeba kamínek zaseklý v podrážce.

Jakou tedy vybrat?

Podle toho, kde bude umístěná, volte vhodný materiál. Exteriérová rohožka je nejčastěji vyrobená z gumy a plastu a má na sobě malé výstupky, které slouží k odstranění bláta a dalších nečistot z obuvi. Do interiéru, tedy před dveře do bytu či do předsíně, se hodí jiné rohožky – jsou z kokosového či syntetického materiálu a vespod mají protiskluzovou podložku.

Nezapomínejte na úklid rohožky

Aby rohožka sloužila, nezapomínejte, že i ji musíte čistit. V zimních měsících častěji než v letních, alespoň stejně tak často, jako vytíráte podlahu. Rohožka se čistí nejčastěji nasucho, můžete ji vysát či vyklepat, některé typy je možné ale i vyprat. Jakou vybrat? Inspiraci najdete v galerii v úvodu článku.