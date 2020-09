Japandi je víc než jen styl bydlení, je to filozofie. Výraz japandi vznikl kombinací slov “japonský” a “skandi”. Spojuje skandinávský design, minimalismus a japonskou filosofii wabi sabi, která nachází dokonalost v nedokonalosti. Obě kultury mají podobný pohled na estetiku a design založený na minimalismu, obě oceňují funkčnost, klid a vyrovnaný přístup k životu. To se promítá do vzhledu interiérů, kdy se do popředí zájmu dostává řemeslná práce, tradiční dekor, ale také přírodní materiály a prvky, přitom je vše jednoduše zkombinované. Podívejme se společně, jak vytvořit dokonalý interiér japandi. Pokud ale zbožňujete barvy a zdobené prostory, tento styl není pro vás.

Dřevo je základ

Teplá a neutrální barva dřeva je základem každého interiéru ve stylu japandi. Ve skandinávském stylu je základem bílá, japandi funguje v tlumených barvách a přírodních odstínech, jako jsou hnědá a béžová. Také černá a šedá jsou povolené, jejich úkolem je vytvořit dramatičtější atmosféru, ale ne přehnaně.

Můžete dát prostor i dalším barvám – tlumené růžové, modré a zelené, které budou doplňovat zemité a dřevěné prvky. I výrazné barvy se mohou objevit, ale tak, aby se staly zajímavým solitérem a nenarušovaly minimalistický design.

Nábytek nízko u země

Japonci dávají přednost nábytku, který je nízko nad zemí. Takový má podpořit spojení lidí se zemí a právě takový se hodí i do stylu japandi. Kromě toho by měl být nábytek vybírán skutečně pečlivě, protože sám o sobě slouží jako výrazný a odvážný doplněk. Jeho linie by měly být čisté a minimalistické. Nábytek by měl být z přírodních materiálů a vysoce kvalitní, ideálním materiálem pro jeho výrobu je dřevo.

Interiéry v japandi stylu jsou jednoduché, funkční a působivé, ale rozhodně ne nudné. Každý objekt má svůj vlastní účel, není zde žádný prostor pro ozdůbky a zbytečnou výzdobu.

Bez doplňků se neobejdete, ale nepřehánějte to

Máte rádi doplňky? Nepřehánějte to s nimi, výzdobu tvoří převážně rostliny, skleněné výrobky, knihy a keramika. Ani zdi by neměly být přeplácané, není třeba tvořit si doma galerii, vyberte jedno velké abstraktní dílo, které zarámujete do přírodních materiálů. Nebo sáhněte po nějakém obraze, který zobrazuje krajinu. Taková díla harmonicky dozdobí prostor.

Můžete si pohrát i s tradičními japonskými doplňky, jako jsou ručně malované tapety urushi, látky shibori, ručně vyráběná keramika a texturované papírové lampy. Látky a textilie v interiéru by měly být z přírodních materiálů, bez dekorů a vzorů, jediným výrazným prvkem může být textura látky.

Filosofie wabi sabi je založená na lásce k přirozené nedokonalosti. Co je tvořeno rukou, vždycky má nějakou dokonalost, která dílu dodává punc originality. Zapomeňte na obří domy s nábytkem a bytovými doplňky, porozhlédněte se po místních umělcích a řemeslnících.

Bez zeleně to nepůjde

Výzdoba stylu japandi se nejvíce spoléhá na použití pokojových rostlin. Smazání rozdílu mezi vnitřním a vnějším prostředím je jedním ze základů tohoto stylu a nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je přinést přírodu do interiéru.

Ale důležitá je kvalita, ne kvantita. Není cílem vytvořit doma džungli, kdy každé volné místo obsadí rostlina. Vyberte jen několik rostlin (možná postačí jedna), které byt dozdobí svou jednoduchostí. Přednost mají vysoké rostliny s elegantními listy a musí být umístěné ve vhodném, přírodním květináči.

Jak to všechno skloubit

Najít rovnováhu mezi minimalismem a útulností není snadné, ale je to klíč k dokonalému interiéru ve stylu japandi.

Skandinávský a japonský vliv můžete kombinovat několika způsoby. Položte dřevěnou podlahu a na stěny použijte chladnější pastelové odstíny v kombinaci s neutrálními barvami. Nábytek by měl být nízký, ale experimentujte s asymetrickou výškou jednotlivých kusů nábytku, abyste porušili jednotvárnost. Do interiéru patří dřevěné konferenční stolky a pohovky. Poté prostor zútulněte nějakými textiliemi, třeba polštáři a přehozy, položte koberec z přírodních materiálů, na zeď pověste pěknou modernu a kupte výraznou palmu.