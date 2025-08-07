Zařiďte dětem studijní koutek, který jim neunaví oči. Tady je návod krok za krokem

Dětský zrak je křehký. A pokud děti tráví hodiny nad sešitem nebo u obrazovky v nevhodných podmínkách, snadno si ho přetíží, a zadělají si tím na problém. Krátkozrakost u dětí roste raketovým tempem. Přitom stačí pár jednoduchých úprav a oči našich potomků budou v bezpečí.
Zdravý zrak začíná u stolu. Doslova.
Zní to banálně, ale kde a jak má dítě doma svůj pracovní stůl, rozhoduje o zdraví jeho očí víc, než si většina rodičů uvědomuje. Krátkozrakost v současné době patří k jedné z nejčastějších vad u dětí školního věku a podle odborníků za to z velké části může právě špatně zařízené domácí prostředí. „Počet dětí s diagnostikovanou myopií se za posledních deset let zvýšil o třetinu,“ upozorňuje MUDr. Denisa Darsová, vedoucí lékařka dětské oční ambulance kliniky Gemini. A dodává, že rizikovým obdobím je právě nástup do školy.
Abyste dětský zrak zbytečně nepřetěžovali, stačí si pohlídat několik zásad. Jedná se o komplex pěti bodů, které hrají největší roli: umístění stolu, osvětlení, monitor, přestávky a správná vzdálenost při čtení a psaní. Všechny jsou snadno řešitelné a podle odborníků fungují okamžitě.
1. Stůl správně ke světlu
Zapomeňte na to, že stůl patří přímo k oknu. Oči potřebují měkké, rovnoměrné světlo, ne oslnění ani hluboké stíny. Nejlepší řešení? Stůl dejte bokem k oknu – pravákovi okno po levé ruce, levákovi po pravé. Tím předejdete stínům při psaní a zároveň dítě neoslní přímé světlo. „Tahle jednoduchá změna snižuje riziko únavy očí a pomáhá předcházet vadám zraku,“ říká MUDr. Tereza Jestřábová z oční kliniky Gemini v Novém Jičíně.
2. Osvětlení, které funguje
Lampička není dekorace. Musí mít nastavitelné rameno, kvalitní LED žárovku s neutrálním bílým světlem a ideálně možnost regulace intenzity. Správně by měla stát na opačné straně dominantní ruky a svítit šikmo shora dolů. Zapomeňte na studené modré světlo nebo na stmívací teplou žárovku z obýváku. Oči potřebují světlo blízké dennímu.
3. Monitor: Ne moc blízko, ne moc vysoko
Notebooky a počítače jsou dnes běžnou součástí výuky. Ale málo kdo řeší, jak vysoko a jak daleko má dítě obrazovku. A přitom právě tohle často způsobuje přetížené oči, zamlžené vidění nebo bolesti hlavy. Doporučení?
-
Horní okraj obrazovky ve výšce očí nebo o něco níž
-
Vzdálenost 50–60 cm od očí
-
Monitor lehce nakloněný dozadu
„Tato poloha snižuje námahu očních i krčních svalů. A čím menší dítě, tím víc na tom záleží,“ upozorňuje opět MUDr. Jestřábová.
Zrak se neopotřebuje stářím, ale špatnými návyky. A ty se vytvářejí už v dětství.
4. Přestávky: Dodržujte jednoduché pravidlo
Děti dnes tráví u obrazovek mnohem víc času, než je zdravé, a to často bez přestávky. Výsledkem je přetížený zaostřovací sval, unavené oči a někdy i přechodná krátkozrakost. Jestli chcete zraku pomoct, držte se pravidla 20–20–20: Po každých 20 minutách koukání na blízko je třeba na 20 sekund zaostřit na něco ve vzdálenosti 20 metrů. A po každých 45 minutách učení si dejte pauzu. Skutečnou. Na 5 až 10 minut. Ne na další obrazovku.
5. Sešit blíž než obrazovka. Ale ne moc
Další častá chyba: Děti se u psaní a čtení sklání moc blízko. Tím se napínají oči, ale i krční páteř. Ideální vzdálenost mezi očima a sešitem je 30 až 40 cm. Sešit může být mírně nakloněný (20–30 stupňů), dítě by mělo sedět vzpřímeně, s přirozeně skloněnou hlavou. Pokud hlava končí téměř na stole, chce to změnu.