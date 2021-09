Přes ni můžete rovnou navléknout košili či další oblečení. Je to ta nejjednodušší a nejběžnější varianta, ale účinná. Oblečení bude ve větru vát a rušit potenciální škůdce.

Klasika. V barevnějším oblečení by tato figurka byla méně přehlédnutelná.

Co myslíte v porovnání s touto tetou?

Postup na výrobu trošku jiné konstrukce. Ke klasickému kříži ze dvou dílů budete potřebovat o tři klacky či dřevěné hranoly navíc, abyste jimi vytvořili základ spodní části postavy. Tímto postupem zpevníte obě nohavice, takže strašák bude mít o to propracovanější spodní část těla.

Strašák nemusí pouze stát. Co takhle dát si šlofíka?

Co myslíte, kolik lidí tuto strašandu pozdraví v domnění, že je to živý člověk?

Přivázané plechovky mají svůj význam: Ve větru se houpou a při narážení do sebe dělají zvuk, který zvířata plaší.

Byla by škoda neosázet jej, co myslíte?

Jde to ovšem zvládnout i s koštětem.

Že nemáte ani to? Improvizujte! Co takhle kyblík, cedník nebo cokoli, co už nepotřebujete?