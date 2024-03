Steaková rajčata mají obří plody. U některých odrůd může rajče vážit 1 kilogram!

Představte si lahodný burger, v němž se šťavnaté hovězí maso snoubí s karamelizovanou cibulkou a plátkem grilovaného rajčete, jehož sladká chuť s pikantním podtónem podtrhne gastronomický zážitek. Už se vám sbíhají sliny? Tak už znáte důvod, proč byste se letos měli pustit do pěstování steakových rajčat. Protože právě ta jsou do burgerů (a nejen do nich) jedna z nejlepších.

Steaková rajčata představují specifickou kategorii rajčat, v níž se ukrývají plody, které běžně dosahují i několika set gramů. Některé odrůdy přitom mají v ideálních podmínkách i plody vážící jeden kilogram!

Steaková rajčata a chuť umami

Plody jsou pevné, masité a méně šťavnaté než běžná rajčata, mají menší množství semínek a tekutiny.

Přitom je však jejich chuť sladká, bohatá a aromatická, protože obsahuje méně kyselin, zároveň ​​mají slanou příchuť připomínající maso (čemuž se říká pátá chuť, umami). Tahle chuť tak může zaujmout i ty, pro něž jsou klasická rajčata příliš kyselá.

Jedna rostlina obvykle vyprodukuje méně plodů než klasické varianty rajčat, plody dozrávají déle a rostliny vyžadují více péče. Přesto jejich pěstování stojí za to.

Ačkoli je možné je jíst i syrová, ať už v burgerech, sendvičích, či salátech, jejich velikost a struktura přímo vybízejí k tepelné úpravě – dají se péct, grilovat, smažit, dusit i plnit. Lze z nich také snadněji připravit omáčky na těstoviny či kečupy, protože obsahují méně tekutiny, kterou je při vaření třeba redukovat.

Pěstování steakových rajčat

Dobou výsevu a počátečním pěstováním se pěstování steakových rajčat neliší od ostatních. Při sázení jim pak dopřejte to nejlepší místo na zahrádce, budou potřebovat hodně prostoru.

Základem úspěšného pěstování je vybrat správnou odrůdu pro vaši zahrádku. Existují odrůdy rané i pozdní, doba dozrávání plodů je delší, od 55 až do 80 dnů. Všechny odrůdy proto potřebují dostatek slunce a tepla – chcete-li se dočkat velkých plodů, na rostliny by mělo svítit slunce nejméně šest hodin denně. Dopřejte jim též pravidelnou zálivku ke kořenům rostliny a hnojivo s vysokým obsahem fosforu a draslíku.

Protože jsou plody velké, jsou zároveň i těžké, a rostliny potřebují pevnou oporu – jak celé rostliny, tak i u jednotlivých vijanů vzhledem k velké váze jednotlivých plodů. Kontrolujte rostliny pravidelně, zda v některých částech rostliny není zátěž příliš velká, pak by totiž mohlo dojít k ulomení vijanu, nebo dokonce k rozštípnutí celé rostliny. Když hodně prší, mají plody tendenci praskat. Pak se musejí rychle zpracovat, aby od prasklin nezahnívaly. Předpěstování semen je vhodné od února do dubna, záleží na podmínkách, které pro sazeničky máte.

Odrůdy steakových rajčat, které stojí za vyzkoušení

Steaková rajčata mají různé barvy, od bílé s nádechem žluté přes mahagonovou, purpurovou, hnědou po téměř černou. Co barva, to chuť – záleží proto jen na vás, která se rozhodnete vyzkoušet. Zajímavé rozhodně jsou následující odrůdy.

'​Buffalosteak F1'​ – jeho plody jsou velké, masité, aromatické, čtyřkomorové a dosahují váhy až 350 g. Skvěle dochutí hamburger, pizzu i salát. Tyčkové rajče má rádo slunce, dostatek vláhy a živin. Dorůstá výšky 1,5 metru.

'​Cherokee'​ – údajně patří k nejsladším ze všech druhů rajčat. Je to tyčková a velmi stará odrůda, pěstovaná již severoamerickými indiány. Plody jsou velice aromatické a chutné, mají nafialovělou barvu a hmotnost až 450 g, vhodné k přímé konzumaci i tepelné úpravě.

'​Cherokee Purple'​ – odrůda s tmavě fialovými plody a sladkou chutí.

'​White Beauty'​ – je krásná tyčková odrůda, má plody krémové barvy, velmi masité a světlé dužniny. Snadné krájení plodů nám umožňuje větší množství přepážek, které jsou pro tuto odrůdu charakteristické. Vhodné pro pěstování ve skleníku, na záhonku i pro polní pěstování.

'​Brandywine'​ – je středně raná tyčková odrůda pocházející z USA. Rostlina dosahuje výšky až 200 cm, a hodí se tedy k pěstování venku či ve skleníku. Vyžaduje pevnou oporu, neboť plodí velké plody. Mají světle červenou barvu, jejich chuť je plná, sladká a zároveň lehce nakyslá. Plody mají velké množství vnitřních přepážek, takže je lze snadno krájet na plátky. Doba zrání je okolo 80 dní.

'​Rajče tyčkové Jergus F1'​ – polorané beefsteakové tyčkové rajče s velkými masitými, žebernatými, ploše kulovitými plody o hmotnosti 400 až 500 g. Je vhodné pro plátkování či přípravu zeleninových salátů. Hodí se pro pěstování ve sklenících, fóliovnících i ve volné půdě.

'​Homestead'​ – plody beefsteakového typu dorůstají do hmotnosti až 500 g, hodí se k přímé konzumaci, do salátů i sendvičů, ale i na pečení. Odrůda je středně pozdní, lze ji pěstovat ve fóliovnících, sklenících, na zahrádce je třeba počítat s nižšími výnosy.

'​Oxheart'​ – neboli býčí srdce je starší oblíbená pozdní odrůda s velkými červenorůžovými plody tvaru býčího srdce. Plody mají vynikající sladkou chuť, mohou mít i 300 gramů.

'​Oxheart Orange'​ – rajče v oranžové variantě.

'​Black Krim'​ – rajče pocházející z Krymu. Rostlina je otevřeně opylovaná, plodí 250 gramů vážící zploštělé kulovité plody, které jsou tmavě červenofialové, až černé se zelenohnědými rameny.

'​Ananas Noire'​ – tyčková odrůdu rajčete, jehož plody, i přes svou velikost, vynikají velmi lahodnou chutí. Mají velice zajímavé barevné žíhání a oranžovou dužninu s růžovo-černým mramorováním. Rajče Ananas dorůstá výšky až 2 metrů, je tedy vhodné ho pěstovat s oporou. Odrůda je velice výnosná.

'​Ponderosa Pink'​ – raná tyčková odrůda. Plody mají růžovou barvu a jsou velice masité, velké, obsahují menší počet semen. Pokud je rostlina vystavena nadměrným výkyvům v zálivce, je náchylná k praskání. Chuť plodů je sladká a šťavnatá. Doba zrání je okolo 100 dní.

'​Big Mama F1'​ – tyčková odrůda rajčete s velkými masitými plody o váze až 250 g. Vzhledem k této skutečnosti vyžaduje rostlina pevnou oporu. Rajče se po vaření velmi dobře loupe.