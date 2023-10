Pojištění domácích zvířat: V čem spočívá, kdy… Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Jistě to platí i o kočkách. Právem proto bereme tato zvířátka jako další členy rodiny, dbáme o jejich zdraví, tělesnou a duševní pohodu a dopřáváme jim to nejlepší, co jen můžeme. Nešetříme na krmivech, veterinární péči, hračkách a dalších doplňcích. Někdy nás ale výdaje související se zdravím zvířátka mohou vyjít natolik draho, že je dobré mít sjednané pojištění domácích zvířat, které část našich nákladů pokryje. V čem spočívá, kterých druhů zvířat se týká a na kolik vás vyjde? |