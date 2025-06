Ptáci hynou zbytečně, pasti jim chystáme na každé zahradě. Máte je tam i vy?

Není to žádná ptačí konspirace – za hromadou mrtvých ptáků u nás opravdu stojí člověk. Ne snad úmyslně, ale spíš z pohodlnosti nebo neznalosti. Skleněné plochy, sítě na rybíz, zahradní jezírka, bazény, roury, sudy, lepící pásky… to všechno jsou smrtící pasti, které najdete téměř na každém pozemku. Ptáci se do nich chytí, zraní nebo vysílí. A končí špatně, přitom často úplně zbytečně.