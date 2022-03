V našich obchodech se nejčastěji prodávají vejce světle hnědá – to proto, že mají odolnou skořápku – odolnější než například bílá vajíčka, která se v našich obchodech objevují méně často, většinou před velikonočními svátky a bývají z větší části dovážena z Polska, Španělska nebo Belgie. Pokud si chcete dopřát vejce netradičně zbarvená – tmavě hnědá, zelená až namodralá, máte dvě možnosti: najít si chovatele slepic, které takováto vejce snášejí, a kupovat je od něj, nebo je začít chovat sami.

Plemenné slepice vs. hybridy

Pokud by vás lákalo pořídit si slepice, které nesou barevná vejce, seznamte se nejdříve s tím, jaké možnosti máte. Usnadní vám to orientaci při výběru. Nosnice, tedy slepice chované právě pro snášení vajec, lze rozdělit do dvou skupin: na plemenné a hybridy.

Plemenné jsou čistokrevné slepice, které vznikly postupným křížením svých prapředků podobně jako třeba psi. A stejně jako u nich rozlišujeme i u slepic mnoho různých plemen, která se od sebe liší svým vzhledem a vlastnostmi. Tyto slepice snášejí průměrně kolem 180 vajec za rok (například hedvábničky snesou jen 90 vajec ročně, naopak vlašky, leghornky, hempšírky nebo rodajlendky přes 200) po dobu 3 až 4 let . Pokud je necháte vyvést mladé, jejich kuřátka budou mít stejné vlastnosti jako jejich rodiče.

jsou čistokrevné slepice, které vznikly postupným křížením svých prapředků podobně jako třeba psi. A stejně jako u nich rozlišujeme i u slepic mnoho různých plemen, která se od sebe liší svým vzhledem a vlastnostmi. Tyto slepice (například hedvábničky snesou jen 90 vajec ročně, naopak vlašky, leghornky, hempšírky nebo rodajlendky přes 200) po dobu . Pokud je necháte vyvést mladé, jejich kuřátka budou mít stejné vlastnosti jako jejich rodiče. Druhá skupina, tedy hybridní nosnice, je od 50. let šlechtěna křížením z více plemen tak, aby snášela co nejvíce vajec (240 až 320). Takto vysoká snáška, která pokryje i zimní měsíce, však trvá kratší dobu: v domácích malochovech se udává 1,5 roku a ve velkochovech pouhých 11 měsíců, potom klesá. Pokud byste hybridky nechali vyvést mladé, jejich kuřátka nebudou mít stejné vlastnosti jako jejich rodiče, tudíž nezdědí ani schopnost snášet tak velké množství vajec. Proto se tyto slepice v praxi množit nenechávají.

Green a Dark Shell snášejí barevná vejce

Z výše uvedeného je jasné, že vejce běžně prodávaná v obchodech jsou od hybridních slepic (např. Isa Brown, Dominant, Bovans Brown, Bovans Sperwer, Dekalb White, Moravia BSL a spousta dalších, je jich velké množství), a to hlavně těch, která nesou světle hnědá vejce.

V současnosti se ale šlechtí a jsou ke koupi hybridní slepice určené pro domácí malochovy, které snášejí i jinak zbarvená vejce: Green Shell hybridy nesou vejce se zelenou skořápkou a Dark Shell s tmavě hnědou. Byly vyšlechtěny mj. z plemenných slepic, které snášejí takto zbarvená vajíčka: z maransek a araukan.

Slepice maransky: Vejce jako z čokolády

Plemenné slepice známé jako maransky jsou poměrně mohutné, přesto působí elegantně. Jejich čokoládově zbarvená vejce svým hnědočerveným odstínem připomínají vejce intenzivně a dlouho barvená ve slupkách cibule. Jejich původ je třeba hledat ve Francii 20. století. Dají se snadno ochočit, nechají se pak krmit z ruky.

Slepice araukana: Zelená nebo modrá vejce

Že jsou zelená vejce výmysl? Přesvědčte se sami: stačí se jen podívat na snášku slepic plemene araukana. Barva skořápky (dokonce i uvnitř!) bývá světle nazelenalá, a aby to bylo zajímavější, některé barevné rázy tohoto plemene nebo i jednotlivé kusy nesou vejce namodralá.

Ovlivňuje barva skořápky kvalitu vejce? Rozhodně ne, kvalitativní rozdíl ve složení či chuti odlišně zbarvených vajec neexistuje! Nezáleží na barvě skořápky, ale na podmínkách, v nichž je slepice chována. Jedinou odlišností je, že hnědá vejce mají ve srovnání s bílými pevnější skořápku.

Zmíněná plemena jsou velmi nenáročná, co se podmínek chovu týče (stejně jako hybridní slepice), ačkoliv samozřejmě platí, že každé z nich má své potřeby, s nimiž je nutné se dopředu seznámit, rozhodnete-li se pro jejich chov. Pokud si pak drůbež skutečně pořídíte, pravděpodobně zjistíte, že rčení „pitomá jako slepice“ nemusí platit vždy.