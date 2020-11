Původní prostředí rostliny je pěkně nehostinné, má v oblibě vyprahlou půdu s vysokým obsahem minerálů, což jí dává její jedinečné léčivé vlastnosti. Slanomilka divoce roste na neúrodných a zasolených půdách severní Afriky, Asie a v Severní Americe.

Listy chutnají slaně

Slanobýl chlumní je keřík, který dorůstá až do jednoho metru výšky, je zvláštní tím, že na něm rostou dva druhy listů – jedny jsou tenké a dlouhé, druhé krátké a jehlicovité. Protože roste v zasolené půdě, chutná slaně. Tak slanobýl spolehlivě poznáte. Květy jsou malé a nevýrazné, semena, která se sbírají kvůli svým léčivým účinkům, jsou drobná a vejčitá.

Slanobýl má i další druhy – liší se podle velikosti, tvarem listů i květů, například Salsola inermis či Salsola incanescens.

Pěstovaný v květináči bude slanobýl menší. Semena vysejte přímo do půdy od května do srpna, zhruba půl centimetru hluboko. Doba klíčení je asi 20 dní. Rostliny potřebují vysoký obsah soli v půdě, stanoviště by mělo být slunečné s vlhkou hlínou, hnojení se nedoporučuje.

Působí jako antioxidant, posiluje orgány

Slanobýl se objevuje v lidovém léčitelství v Rusku, v Asii a severní Africe – tedy všude tam, kde roste. Léčitelé bylinu staví na roveň takovým „superbylinkám“, jako je ostropestřec, kurkuma a benedikt lékařský.

Používá se k léčbě onemocnění jater, jako antioxidant, redukuje „špatný“ cholesterol a pečuje o metabolismus tuků, má pozitivní vliv na játra, ledviny a slinivku, posiluje zrak a zlepšuje kvalitu vlasů a nehtů.

V léčitelství se obvykle používají semena či mladé výhonky, jen zřídka je však používán samostatně, častěji je součástí léčivých směsí, například při léčbě a prevenci žloutenky, onemocnění ledvin, rakoviny ženských pohlavních orgánů, onemocnění zažívacího traktu a podobně.

Slanobýl je velmi silná bylinka, a proto je snadné se jí předávkovat. Její užívání nelze doporučit v těhotenství a při kojení, při nízkém krevním tlaku a při metabolických poruchách. Její užívání při kardiovaskulárním onemocnění je třeba konzultovat s lékařem.