Stačí chvilka nepozornosti a neštěstí je na světě. Rudá tekutina se nenasytně vpíjí do bílé látky a za sebou nechává nevzhlednou červenou skvrnu. Ať už máte polité oblečení, koberec, ubrus, nebo třeba sedačku, nejlepší je pustit se do čištění hned. Levná červená vína jsou dobarvovaná, kvalitní vína zase obsahují velké množství přírodního barviva – v obou případech platí, že barvivo rychle proniká do textilních vláken.

Když si všimnete během večírku

Barvivo je třeba rychle neutralizovat, takže pokud si nehody všimnete, dokud je skvrna ještě vlhká, máte poměrně vysoké šance na úspěch. Jako první pomoc se doporučuje víno lehce naředit například minerálkou a poté tekutinu odsát papírovými utěrkami. Důležité je skvrnu neutírat, jinak byste barvu z vína zatřeli hlouběji do látky a jeho odstranění by bylo ještě obtížnější.

Po odsátí tekutiny skvrnu zasypte solí v dostatečném množství tak, aby nebyla vůbec vidět. Klidně ji jemně vmasírujte do látky a nechte působit alespoň 20 minut. Sůl do sebe natáhne zbytek tekutiny a s ní i zbytky vína. Nakonec přebytečnou sůl odstraňte, třeba vysavačem. Pokud řešíte skvrnu na koberci, nechte sůl působit alespoň hodinu, pak ji vysajte a postup ještě jednou zopakujte. Nakonec koberec dočistěte houbičkou a čistou teplou vodou.

Další oblíbenou metodou je použití citronu – citronovou šťávu vymačkejte, nakapejte na skvrnu, nechte působit a poté vysajte papírovými ručníky. Skvrnu od červeného vína můžete zalít i vínem bílým, kyseliny v něm obsažené zafungují podobně jako citron a červené barvivo naruší.

Ať už vyzkoušíte jakýkoliv způsob, nakonec textilii vyperte s běžným pracím práškem na maximální teplotu, pro jistotu můžete přidat i odstraňovač skvrn.

Když si všimnete druhý den

Možná si ale večírek užíváte opravdu naplno a na odstraňování skvrn vám nezbývá čas. A ráno už je víno zaschlé a látka zničená. Nebo ne?

Vyzkoušet můžete jednoduchý babský trik – ohřejte mléko, aby bylo horké, přidejte lžičku soli a látku do něj namočte. Nechte působit. Recept je prý účinný, nevýhodou ale je, že jej můžete použít pouze na materiály, které snesou vysokou teplotu.

Další možností je nechat skvrnu odmočit v teplé vodě s octem. Následně opět vyperte klasickým způsobem, přidat můžete odstraňovač skvrn.

Když nic nepomáhá

Pokud se skvrna objevila například na koberci, který není možný jen tak nechat odmočit, vyzkoušejte směs vytvořenou z jednoho dílu jaru a dvou dílů peroxidu vodíku. Roztok nastříkejte na skvrnu a pomocí houbičky jemně čistěte. Opakovaně nanášejte roztok a omývejte čistou vodou, dokud skvrna nezmizí. Poté je třeba přebytečnou tekutinu z koberce odsát papírovými utěrkami a koberec nechat proschnout ve svislé poloze.

Na obzvlášť odolné skvrny pak můžete vyzkoušet i čpavek. Jde ale o silnou chemikálii, která může textilii poničit, proto by mělo jít o krajní možnost. Jednu lžíci čpavku rozřeďte 200 mililitry vody a aplikujte nejprve jen na kousek látky, který není příliš vidět. Když zkouška vyjde, aplikujte směs houbičkou na skvrnu, dokud flek nezmizí. Nakonec opláchněte vodou.

Když jste polili zeď

Jestli jste v rámci bujarého veselí polili i zeď, máte problém. Pokud tedy nemáte vymalováno otíratelnou barvou. Přes obyčejnou barvu se ale víno okamžitě vsákne do omítky a vám nezbude nic jiného než místo opatrně seškrabat a přemalovat.