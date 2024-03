Skimie japonská: Jak pěstovat okrasný, pomalu rostoucí keřík

Přejete si mít v zahradě zvláště pěkný kvetoucí keř, ale nemáte dostatek místa? Jestli je ještě k tomu vaše zahrádka spíš zastíněná, pak možná propadáte beznaději, že by se vám podařilo najít vhodný druh. Ale existuje: jmenuje se skimie.

Řešení se najde i pro malou zahradu se stinnými kouty, kde se obvykle kvetoucím rostlinám nedaří. Zahradu vám zaručeně zpestří zajímavý, pomalu rostoucí keřík – skimie japonská (Skimmia japonica), překvapivě ozdobná nejen za vegetace, ale hlavně v období od podzimu do jara.

Malá, ale nepřehlédnutelná

Skimii koupíte většinou jako vzrostlou rostlinu. Nabízeny bývají keříky vysoké zhruba třicet centimetrů, ale pěkně košaté a s bohatou násadou květů. Stálezelená rostlina je kompaktní a opravdu pomalu rostoucí, proto se hodí i k pěstování v nádobách.

Běžně je tento keřík v prodeji v zahradnických centrech, cena se pohybuje v rozmezí od sto dvaceti korun do šesti set – to už je ale skimie několikaletá a plně vzrostlá. Kvetoucí skimie se prodává v ceně kolem dvou set korun. Pokud rostlinu neseženete v blízkém zahradnictví, můžete si ji objednat přes internet.



Skimie dokáže svými květy rozjasnit stinné kouty

Krásně zelené lesklé listy skimie jsou ozdobné samy o sobě, pozornost ovšem upoutají bohatá květenství bělorůžových lat. Pozdější záplava jasně červených bobulí zdobí pak rostlinu od podzimu do jara.

Jedno „omezení“ skimie má: je to rostlina dvoudomá, proto je potřeba mít rostlinu samčí i samičí, nejlépe jednu samčí a dvě až tři samičí. Pokud takto skimii nevysadíte, v zimě se nedočkáte krásných karmínových korálků.



Všechny skimie vypadají na pohled stejně, samčí a samičí rostliny sami nerozlišíte

Skimie: poznáte samce od samice?

Rozeznat samčí a samičí rostliny podle vzrůstu nebo květu nelze. Vodítkem je pouze jméno odrůdy: například Skimmia japonica ‘Rubella’ je samčí rostlina, odrůda ‘Nymans’ je rostlina samičí. Vysadíte-li si pouze jeden keřík (jakýkoli), pokvete vám každoročně.

Červených ozdobných bobulí se však dočkáte pouze při výsadbě smíšeného pohlaví rostlin: ptejte se proto odborníků při koupi v zahradnických centrech, zda jde o skimii samčí, nebo samičí.



Červené bobule se uplatní jako dekorace v suchých vazbách

Těší se na stín

Skimii zakoupenou v květináči můžete vysazovat po celý rok. Vyplatí se připravit si místo k výsadbě s předstihem – skimie má trochu odlišné nároky i na půdu. Nevyhovuje jí zásaditá zemina, proto smíchejte zem s kompostem a rašelinou pro rododendrony.

Stanoviště vybírejte zásadně polostinné, nebo stinné, kde skimie bude ve svém živlu. Můžete ji vysadit do společnosti azalek a rododendronů jako předsadbu, případně si ji vysaďte do nádob společně se světlými vřesovci nebo vřesy.



Dbejte na to, abyste při sázení nepoškodili kořenový bal

Na mulčování zapomeňte!

Keříky nesnáší výsadbu hlubší, než v jaké byly původně. Nezahrnujte je proto ani rašelinou, ani kompostem, neprospívá jim totiž žádné mulčování (nastýlka). Piliny, štěpku, drcenou kůru ani posekanou trávu ke skimii rozhodně nedávejte.

Kabátek pro mladou skimii

Keříky jsou v našich podmínkách plně mrazuvzdorné, pouze první roky po výsadbě přivítají ochranu před mrazy (obzvlášť holomrazy jsou pro ně nebezpečné). Před zimou je ochráníte obalem z netkané textilie, juty nebo bublinkové fólie.

Stejně tak musíte zaopatřit rostliny v nádobách, které rychleji promrzají – buď je zabalte, nebo přestěhujte do bezmrazé místnosti. Ani otevřená poloha s protahujícím větrem není pro skimii v zimě to pravé.



Přesně tak, jak je skimie v květináči hluboko, ji sázejte na stanoviště – jinak vám nepokvete

Trpaslík mezi kvetoucími keři

Dospělá skimie dorůstá výšky půl až jeden metr, metr až dva zabere do šíře. Roste ovšem velmi pomalu, takže ve výsadbě nemusíte mezi rostlinami dělat velké mezery, protože do porostu se zapojí až za několik let.

Jedna z nejmenších skimií je odrůda ‘Magic Marlot’ dorůstající výšky pouhého půl metru. Navíc má tato odrůda celoročně okrasné šedozelené, bíle lemované listy. Rozkvétá plně na podzim v barvě bílé až červenavé. ‘Rubella‘ s lesklými listy temně zelenými si od podzimu do jara podrží červené pupeny a na jaře rozkvétá v bílorůžové barvě.

Jak množit skimii?

Pochopitelně si vzrostlou skimii můžete koupit v zahradnictví, proč ale nezkusit namnožit si vlastní rostliny? Na výběr máte dva způsoby: množení semeny a vegetativně (řízkováním). Ze semen je množení pomalejší, řízkováním získáte po zakořenění větší rostlinky.



Řízkovance odebírejte z rostlin, které jsou v dobrém zdravotním stavu

Semena sbírejte po dozrání (podle odrůdy), většinou v prosinci. Očištěná je vysévejte do truhlíků, misek nebo do skleníku, kde by měla asi za tři týdny vyklíčit. Po vytvoření prvních pravých lístků nemusíte přepichovat, nechte ale rostlinky dostatečně zesílit a přesaďte je.

Řízky odebíráme v létě i v zimě

Řízkováním získáte skimie k výsadbě rychleji. Je to snadné: v létě (červenec, srpen) odstřihněte polovyzrálé vrcholové řízky asi osm centimetrů dlouhé, smočte je ve stimulátoru a napíchejte do rašelinového množitelského substrátu.



Krásné lesklé a tuhé listy skimií jsou ozdobou zahrady i v období, kdy keře nekvetou

Stejně tak můžete odebrat vyzrálé (dřevnaté) řízky ze skimiie v prosinci, další postup je stejný. Po zakořenění přepíchejte skimie do malých květníků, otužujte je, a jakmile prokoření, přesaďte je do truhlíků nebo větších květníků.

Rok za rokem

Jakmile se skimie ve vaší zahrádce usadí, nebudete s ní mít mnoho práce. Starší rostliny nepotřebují ani ochranu proti mrazu, pouze v zimním období nezapomeňte keříky zalévat při oblevě (stejně jako jehličiny či ostatní stálezelené).

Na přihnojování není potřeba myslet pravidelně, stačí přihnojení jedenkrát za rok, ale pouze hnojiven na azalky a rododendrony. Žloutnou-li skimii listy, zkuste ji přesadit do stínu a přidejte víc rašeliny – rostliny reagují na nevhodné půdní a světelné podmínky opadem či změnou barvy listů.



Detail květu

Věřím, že vám skimie udělá radost, starosti s ní opravdu nejsou: nemusíte ji ani tvarovat, ani omezovat v růstu a v zimě bude svítit červenými bobulkami do šedých dnů. S klidem si do zimní vázičky ustřihněte pár větviček (nebo je naaranžujte do adventního svícnu či věnce), skimii neublížíte a větvičky vydrží ve váze hodně dlouho.