Na zápach nohou i revmatismus

O tom, že statný strom, který se dožívá až 600 let, má tajemné účinky, věděli už naši předci. Ti věřili, že vykuřování modřínem pomáhá vyhnat zlé duchy a že strom sám je sídlem naopak dobrých ženských duchů. Proto se dříve vysazoval blízko lidského obydlí, dnes jej spíš najdete jen v lesích.

Jeho léčivé účinky doporučoval v 16. století německý botanik Leonhart Fuchs, podle něhož nadrcená kůra pomáhala od kožních nemocí a jehličí uvařené v octu od bolestí zubů. Jeho účinky jsou ale mnohem širší.

Pryskyřičný balzám pomůže při kataru horních cest dýchacích a bronchitidě. Stejně poslouží i větvičky a mladé výhonky, z kterých lze připravit sirup, med či delikatesní kondiment (přídavná pochutina, dochucovadlo). Ale zpět k léčivým účinkům – kůru bohatou na třísloviny by měli používat ti, kteří se potí a páchnou jim nohy. Odvar se dřeva zase odpomůže od revmatismu a dalších bolestí kloubů. Kromě toho má strom protizánětlivé účinky a posiluje imunitu.

Sirup z modřínu za studena

Léčivé látky z modřínu ve formě sirupu vám pomohou při chřipce či katarech. Jehličky na sirup je nejlepší sbírat, dokud jsou jemně zelené a měkké. Většinou tak do konce června, ale záleží na lokalitě a počasí. Sirup je nejlepší dělat za studena. Otrhané jehličky jen krátce opláchněte, nasypte do sklenice a zasypte cukrem. Na tyto sirupy se osvědčila sklenice s patentním uzávěrem. Nejlepší je litrová, z níž se vytvoří zhruba půl litru sirupu. Naplněná sklenice se nechá minimálně dva týdny na slunci, občas ji protřepejte. Že je sirup hotový, poznáte, když se všechen cukr rozpustí. Sklenice musí být dobře uzavřená, aby její obsah nezačal plesnivět. Poté sirup slijte a uchovávejte v lednici.

Modřín v medu

Modřínové výhonky si můžete naložit i do medu. Postupuje se stejně jako v případě sirupu. Modřínový med užívejte jako lék při vyčerpání, těžkých chorobách, bolestech žaludku.

Naložte si modřín jako delikatesu

Modřínové výhonky si můžete zavařit podobně jako okurky a přidat si je třeba do salátu nebo k masu. Na jednu sklenici budete potřebovat:

- hrst modřínových výhonků

- šálek vody

- 1/3 šálku jablečného octa

- lžičku hořčičných semínek

Smrkové výhonky krátce opláchněte a nasypte do sklenice. Přidejte hořčičná semínka. Pokud máte radši slanější chuť, přidejte do sklenice půl lžičky soli. Teď si připravíte nálev – svařte ocet s vodou v poměru 1:3. Tedy jeden díl octa na tři díly vody. Nechte zchladnout a nalijte k výhonkům. Zavíčkujte a sterilizujte varem ve vodní lázni po dobu alespoň 20 minut. Výhonky můžete přidávat do salátů či k masu.

Tinktura z modřínu na posílení žaludku

150 gramů modřínových výhonků naložte do litru nejméně 40% alkoholu. Nechte naloženo 21 dní na teplém místě a každý den protřepejte. Poté slijte a uložte na temném místě. K posílení žaludku se používá 20 kapek třikrát denně.