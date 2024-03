Sedmikráska je léčivá: Jak z ní připravit čaj, sirup či obklad a jak fungují?

Miluje slunce

Drobná květinka, která hodně vydrží. Začíná kvést brzy na jaře a svými bílými květy zdobí trávník i v pozdním podzimu. Ke svému životu potřebuje slunce, za kterým se otáčí stejně jako slunečnice. Protože dorůstá jen zhruba deseti centimetrů výšky, daří se jí na loukách, pastvinách, mezích, v okolí cest i na zahradách, v lese a dalších místech, kam slunce zasvítí jen občas, ji však nenajdeme. Sedmikrásku jistě pozná každý.



Rostlinku naši předci považovali za všelék, protože má vysoký obsah účinných látek, ale obsahuje i minerální látky a vitamin C. Tuto kombinaci lze využít při léčení nachlazení, kašle a zahlenění, při poruchách trávení, ale i při kožních potížích, jako je akné, lupénka, drobné rány a bodnutí hmyzem. Působí jako silný antioxidant a posiluje přirozenou obranyschopnost.

Květy sedmikrásek jsou skvělé jen tak čerstvě utržené. Můžete si jich na procházce natrhat hrstku a pochutnat si na ní. Když si na louku vezmete košík či plátěný pytlík, můžete květy, ale nakonec i samotné listy přinést domů a ochutit jimi jídlo. Skvěle se hodí do jarních zeleninových salátů, dochutí chléb s pomazánkou, máslem či tvarohem. Použít je můžete i do teplého jídla, jako jsou polévky či rizota, ale v takovém případě je nenechávejte projít varem a jen přisypte nakonec.

Připravte si čaj

Čerstvé květy můžete použít i k přípravě léčivého čaje, stačí lžičku čerstvých květů přelít čtvrt litrem vroucí vody. 10 až 15 minut louhujte, pak přeceďte a popíjejte. Čaj léčí kašel a má detoxikační účinky. Květy lze i nasušit a léčivou sílu sedmikrásek tak použít i během zimního období. Listy použijte jako první pomoc při bodnutí hmyzem. Utrhněte lístek, rozmačkejte a štípanec potřete čerstvou šťávou.

Recept na sedmikráskový sirup

Sirup ze sedmikrásek je účinný při nemocech dýchacích cest i jako podpora imunity. Jeho výroba je ale náročná, protože potřebujete zhruba 700 čerstvých květů. Kvítky jsou drobné a jejich sběr bude probíhat pomalu, kvalitní sirup za to ale stojí.

Potřebujete:

700 květů sedmikrásek

1 kilo cukru krystal

1 litr vody

1 ½ citronu, nejlépe v bio kvalitě.

Postup:

Čerstvě natrhané květy spařte vroucí vodou a přidejte citron nakrájený na kolečka. Nechte odstát do druhého dne a přeceďte přes pláténko. Vymačkejte z květů i tu poslední kapku, nasypte cukr a směs přiveďte k varu. Vařte, dokud tekutina nezhoustne do sirupové konzistence. Přelijte do lahví. Trvanlivost sirupu prodloužíte, když do lahve nakonec kápnete kapku alkoholu. Sirup užívejte při potížích po lžičkách nebo jako sladidlo do čaje.

Sirup lze připravit i za studena

Do vysoké zavírací sklenice nasypte vrstvu květů a zasypte vrstvou cukru. Jednotlivé vrstvy by měly být asi jeden centimetr široké, nakonec je vrstva cukru. Sklenici zavíčkujte a nechte stát na slunečném místě, dokud sedmikrásky nepustí šťávu a cukr se zcela nerozpustí. Trvá to i několik týdnů. Sklenici pravidelně otáčejte. Nakonec přelijte do čistých lahví.

Na poraněnou kůži přiložte obklad

Sedmikrásky pomohou i na poraněnou kůži. Nejlepší je obklad připravený z květů, mohou být čerstvé i sušené. Dvě lžíce květů přelijte čtvrt litrem horké vody a nechte 10 minut louhovat. Následně do tekutiny namočte plátno, které přiložíte na poraněné místo, ať už jde o odřeniny, opařeniny, omrzliny, špatně se hojící rány. Obklady pomáhají i na bolavé klouby a svaly.