Díky tomu, že péče o něj nezabere moc času, je zamiokulkas vhodné řešení i pro ty, kteří by si vzhledem ke své zaneprázdněnosti žádnou rostlinu ani netroufli pěstovat. Přesto se občas stává, že tento exotický druh původem z Madagaskaru neprospívá. Důvodem je vždy některá z chyb, kterou nevědomky děláte. Poradíme vám proto, na co všechno si dát pozor.

Než budete číst dál, podívejte se na video v úvodu článku, kde najdete rady pro pěstování zamiokulkasu nejen pro začátečníky.

Umístění: Světla tak akorát

Když zamiokulkas přinesete domů, vyberte mu vhodné stanoviště. Vyhovuje mu rozptýlené světlo. Co to znamená? Že jej neumístíte do prostoru, kam světlo během dne vůbec nedoputuje, například do tmavé chodby, ale ani rovnou k oknu, kde bude vystaven přímým slunečním paprskům, jež jej spálí!

Je možné, že zvolené místo mu nebude přes zimu, kdy je slunečního světla méně, stačit. V tom případě ho přisuňte blíže k oknu. V létě můžete dát zamiokulkas ven: Na zahradě či balkoně mu bude dobře. Zpočátku jen do stínu, kde si postupně zvykne na nové prostředí a nebude mu hrozit popálení listů sluníčkem.

Zalévání: Ani málo, ani moc

Ačkoliv vám může připomínat sukulent, bez vody se rozhodně neobejde. Téměř denním zaléváním mu ale také neprospějete, rostlině hrozí riziko vzniku hniloby stonku. Zvykněte si zalévat jej jedenkrát týdně. Počkejte, až substrát vyschne, teprve poté přichází na řadu zálivka.

Jak to poznáte? Při mapování stavu zeminy vám pomůže obyčejná špejle. Zapíchněte ji do substrátu a podívejte se, zda na ní ulpěl. Pokud ano, je jasné, že ačkoliv je jeho vrchní část suchá, uvnitř ještě zůstává mokrý – se zálivkou tak můžete nějaký ten den počkat.

Hnojení: V zimě ne, v létě ano

Rostlina pěstovaná v květináči časem spotřebuje živiny, které zemina obsahuje. Pak je potřeba přistoupit k jejímu přihnojení. Zatímco v zimě můžete na tuto činnost zapomenout, během sezony je běžný čtrnáctidenní interval (ne však častější!).

Pokud je to pro vás časově náročné, vyzkoušejte vhodnou alternativu: Hnojivé tyčinky, které stačí zapíchnout do zeminy. Jejich počet určuje velikost květináče. Fungují tak, že látky v nich obsažené se samy postupně uvolňují a rostlina si je bere dle potřeby.

Přesazení: Po pár letech je nutností

Nepřijde to sice hned, ale nejpozději po pár letech bude tento úkon nutností. Pokud se o zamiokulkas budete dobře starat, rozroste se a do květináče se už sotva vejde. Vyrůstá z hlízy, která sice není vidět, ale vězte, že se postupně zvětšuje. Také zemina bude na první pohled zralá na výměnu.

Přesazování si naplánujte na jarní období. Nový květináč vyberte jen o několik centimetrů větší, než je ten původní. Na jeho dno umístěte drenáž ve formě keramzitu nebo kamínků. Tato vrstva poslouží jako ochrana kořenů proti zahnívání: I když rostlinu přelijete, kořínky nebudou stát ve vodě.

Zemina pro zamiokulkas: Co do ní přidat?

Každá pokojová rostlina žije původně v jiných podmínkách. Tomu musíme přizpůsobit i složení substrátu. Zamiokulkas nemá speciální požadavky, a tak mu naprosto postačí, když pro něj koupíte substrát pro pokojové rostliny. Chcete-li mu dopřát, přimíchejte do něj trošku rašeliny a písku k odlehčení.

Teplota v místnosti: Pozor na chlad

V chladnějších měsících roku nezapomínejte, že zamiokulkas je citlivý na nízké teploty. Není proto vhodné pěstovat jej v nevytápěném prostoru nebo jej nechat stát někde, kde táhne. V takových případech často nastydne, což se projevuje černými skvrnami, jež se vytvoří na stoncích.

Vlhkost vzduchu: V zimě rostlinu osprchujte

Bydlíte v paneláku, milujete teplo a vysoká vzdušná vlhkost vám nic moc neříká? Pokud jste snad zamiokulkas umístili blízko radiátoru, tím více vzdušné vlhkosti bude potřebovat. Alespoň během zimní topné sezony a zvláště v době, kdy venku mrzne, ho párkrát oroste odstátou vodou.

Nemáte rozprašovač? V tom případě postavte hned vedle květináče misku, do které nalijete vodu. Jak se bude odpařovat, zvlhčí vzduch kolem. Nebude také na škodu, když zamiokulkas občas postavíte do vany a osprchujete. Proud vody (ani horké, ani studené) z něj dobře smyje prach a rostlině se bude hned lépe dýchat.