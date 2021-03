Šanta kočičí (Nepeta cataria) je trsovitá trvalka pocházející z jižní Evropy a jihozápadní Asie. Dorůstá výšky 30 až 100 centimetrů, svou vůní připomíná mátu. Trojúhelníkovité až vejčité listy jsou na okrajích vroubkovaně pilovité, na obou stranách hustě pýřité, z rubu plstnaté, šedavé. Podle jejich vzhledu lze snadno poznat, že rostlina patří do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae).

Nenáročná rostlina, která kvete po celé léto

Malé, voňavé květy, uspořádané v koncových lichoklasech jsou zbarveny bíle až nažloutle nebo jemně dorůžova, vyšlechtěné kultivary pěstované v okrasných zahradách bývají i fialové a modré. Šanta kočičí vykvétá od července do září a v té době láká různé druhy opylovačů. Je ceněná i mezi včelaři.

Mezi oblíbené kultivary patří například modře kvetoucí 'Pursian Blue', 'Blue Wonder', 'Six Hills Giant', 'Snowflake' s bílými květy nebo 'Pink Cat' s růžovými.

Jedná se o nenáročnou, bujně rostoucí rostlinu, která v našich klimatických podmínkách bez problémů přezimuje, zasadíte-li ji na dobře propustné, slunné, ideálně vápnité stanoviště. Vyhovují jí písčité, kamenité půdy, nesnáší naopak půdy zamokřené, kde přes zimu uhnívá.

Snadno ji rozmnožíte výsevem semen, dělením trsů nebo řízkováním. Pěstovat ji můžete také jako nádobovou rostlinu. V zahradách se šanta uplatní jak v plošných jednodruhových výsadbách, tak i jednotlivě mezi jinými trvalkami či keři. Protože ji však naprosto milují některé kočky, doporučuji vysadit ji spíše někde bokem, okrajově, aby vám při válení se v ní neudělaly paseku i mezi dalšími druhy. Po odkvětu rostlinu sestřihněte na výšku zhruba dvanácti centimetrů. Znovu obrazí, zahustí se a opět vykvete.

Jak působí šanta na kočky?

Možná se teď ptáte, co je na této rostlině pro některé kočky natolik lákavého, že se dostaly dokonce do jejího názvu a že šantě se přezdívá kočičí kokain. Příčinou je látka zvaná nepelakton, která se uvolňuje z rostliny do vzduchu a kočky ji vdechují. Lehají si do trsů šanty, olizují a kousají její listy a následně se svinou do klubíčka a odpočívají. Působí na ně jako droga, kterou si užívají. Toto užívání si trvá kolem několika minut, potom nastává útlumová fáze: Kočky šantu pozřou a ta ně začne působit sedativně. Nemusíte se o ně ale vůbec bát, je pro ně naprosto neškodná a bez vedlejších účinků. Chcete-li svou kočku potěšit, šantu jí rozhodně dopřejte. Nemáte-li zahradu či balkon, kam byste mohli umístit živou rostlinu, kupte jí hračku naplněnou sušenou bylinou.

Pořídit můžete i sprej z výtažků sušené nebo čerstvé rostliny a nastříkat ho na oblíbenou hračku nebo třeba na nové škrábadlo, abyste k němu kočku přilákali. Tyto výrobky bývají v chovatelských obchodech nabízeny také pod anglickým označením catmint či catnip. Zajímavé je, že takto lákavě ale šanta nepůsobí na všechny kočky, nýbrž jen asi na polovinu z nich (stejně tak nepůsobí na člověka ani na jiné druhy savců). Podle vědců rostlina svou vůní láká kočky proto, aby se díky nim mohla šířit do okolí – do jejich kožichů se při polehávání v ní dostávají semínka, která pak kočky roznesou.

Léčivé účinky šanty kočičí: Jak vám může pomoci?

Šanta působí nejen na kočky, ale i na lidský organismus. V malém množství obsahuje halucinogenní látky, a tak lidé v dřívějších dobách kouřili její sušené listí pro zlepšení nálady a zahnání chmur. Žvýkání kořene zase dodávalo více odvahy plachým jednotlivcům, odvar se užíval k uklidnění. Právě pro své sedativní a protistresové účinky, jimiž se podobá mátě, se šanta pěstuje i dnes. Sbírá se kvetoucí nať, ideálně v době, kdy rozkvétá – čaj z ní ulevuje od nervozity, stresu, neklidu či napětí, doporučuje se proti nespavosti. Lze ho připravit také z čerstvé rostliny, kterou můžete využít i při přípravě polévek, omáček, nádivek, slaných štrúdlů, koláčů a v neposlední řadě salátů.

Léčivé účinky šanty se uplatní i při nachlazení a bronchitidě, kdy snižuje horečku a podporuje pocení. V případě zažívacích problémů zlepšuje trávení, působí protiprůjmově, snižuje krevní tlak, tlumí svalové i střevní křeče, menstruační bolesti. Ženám se velmi doporučuje v období klimakteria a vůbec při hormonální nerovnováze. Nejčastěji se užívá jako nálev, který připravíte ze dvou polévkových lžic byliny louhovaných asi dvacet minut ve čtvrt litru vody. Ten se dá použít i k přípravě bylinné koupele. Ve formě kašovitého obkladu hojí různé rány a pohmožděniny, užívá se stejně jako kostival.

Podobně jako jitrocel se čerstvě nasekaná přikládá na řezné rány, aby se lépe zahojily. Výše zmiňovaný nepelakton, který se uvolňuje ze šanty do vzduchu a působí na kočky, funguje i na různé druhy hmyzu včetně komárů, ale opačně. Odpuzuje je, stejně tak prý i myši nebo krysy. Jeho účinky jsou ve srovnání s v chemických repelentech běžně užívaným DEET několikanásobně účinnější, přitom je na rozdíl od něj pro lidské zdraví naprosto bezpečný.