Chcete letos zavařovat jahody a potřebujete jich víc, než kolik se vám jich urodí na zahradě? Nebo dokonce žádný záhonek nemáte k dispozici? Pak zkuste samosběr jahod. Budete mít aspoň jistotu, že si domů přinesete jahody opravdu české, obchodníci totiž už podvádějí i s tímto ovocem. Jak v minulosti ukázal jeden z dílů pořadu A dost!, nepoctiví prodejci vydělávají také na oblíbených jahodách. Nakoupí je z Afriky za cca 35 korun a pak je prodávají za stovku na stánku v centru města jako české jahody.

Levné jahody: Na plantážích od 45 Kč za kg

A navíc ušetříte hodně peněz, v obchodě totiž stojí jahody minimálně o 50 procent více, než když si je sami natrháte. A to i přes to, že většina pěstitelů letos oproti loňsku podražila. Stále se to však vyplatí. Zatímco v obchodech dáte za kilo jahod minimálně 100 Kč a více, na plantážích cena začíná na 45 Kč za kilogram, a to hned v několika krajích. V Praze se cena zatím pohybuje mezi 60–110 Kč za kilo, například v Jihomoravském kraji za ně zaplatíte cca 70 Kč.

Vždy sledujte aktuální informace na webech či facebookových stránkách jednotlivých jahodových plantáží. Počasí si s námi totiž letos pěkně zahrává. Vzhledem k tomu, že rané odrůdy na mnoha místech republiky zmrzly, není v těchto lokalitách zralých jahod zatím velké množství, navíc dozrávání nepřeje ani chladné počasí, samosběry proto na některých místech ještě nezačaly, na jiných probíhají například jen jednou až dvakrát týdně. Nejpozději do dvou týdnů ode dneška (tedy od 1. června 2020) už by ale měly své brány otevřít všechny plantáže. Pozor si dejte na vyhlášené termíny samosběrů. Ty neprobíhají každý den, pokud je větší množství zájemců a červené plody se vysbírají, musí se na dozrání dalších pár dní počkat. S návštěvou již otevřených plantáží ale dlouho neváhejte, sklizeň obvykle neprobíhá déle než do konce června. Doporučujeme proto zajet si nasbírat jahody co nejdříve!

Zajet si na farmu pro jahody se vyplatí, i pokud nemáte čas natrhat si je vlastnoručně. Řada z pěstitelů totiž nabízí vedle samosběru i prodej natrhaných plodů a vy máte jistotu, že jsou české, čerstvé, chutné a voňavé.

Samosběr jahod kdy a kde: Přehled pro celou ČR

Níže najdete seznam oblíbených míst v celé České republice. Informace jsou platné ke dni 1. 6. 2020. Tam, kde zatím samosběr nezačal, cenu buď neuvádíme, nebo pro orientaci uvádíme ceny z loňska, které jsou označeny hvězdičkou*. Aktuální informace týkající se ceny, adresu i otvírací dobu se dozvíte při prokliku přímo na stránky jednotlivých plantáží.

Hlavní město Praha

Kunratické jahody – Václav Jakoubek

První samosběry jahod se budou konat přibližně od 10.–15. června. Bližší informace o samosběrech budou zveřejněny 9. června.

Za kolik: 120 Kč/kg (natrhané), cena za samosběr prvních jahod 110 Kč/kg

Kunratické jahody – Václav Macháček

Samosběr zatím nebyl zahájen – termín bude upřesněn.

Za kolik: 92 Kč/kg (natrhané)*

SCHWENK Jahody s.r.o.

Předběžný termín samosběru je 4. 6. 2020.

Za kolik: 60 Kč/kg (samosběr), 90 Kč/kg (natrhané)

Středočeský kraj

Jahodárna Sedlčánky - ALBAFLOR

Za kolik: 55 Kč/kg (samosběr), 100 Kč/kg (natrhané)

Jahodárna Vraňany

Za kolik: 65 Kč/kg (samosběr), 120 Kč/kg (natrhané)

Ovocné sady Bříství

Předpokládaný termín zahájení samosběru a prodeje jahod je 4. 6. 2020.

Za kolik: 50 Kč/kg (samosběr)*, 90 Kč/kg (natrhané)*

Jahodárna Rataje nad Sázavou

Za kolik: 60 Kč/kg (samosběr), 80 Kč/kg (natrhané)

Jahody Oskořínek

Za kolik: 50 Kč/kg (samosběr), 95 Kč/kg (natrhané)

Starokolínské jahody

Za kolik: 45 Kč/kg (samosběr), 50–55 Kč/kg (natrhané)*

Jahodárna Kouřim

Předpokládaný termín zahájení samosběru a prodeje jahod je 7. 6. 2020.

Za kolik: 60 Kč/kg, 75 Kč (natrhané)

Berry servis, s.r.o.

Samosběr bude zahájen od 2. 6. 2020.

Za kolik: 59 Kč/kg (samosběr)

Jahody Zdice u Berouna

Aktuální informace o samosběru a cenách nejsou uvedeny.

Jahodárna Dobré Pole

Aktuální informace o zahájení samosběru a cenách nejsou uvedeny.

Za kolik: 120 Kč (natrhané)

Jihočeský kraj

Bavorovské jahody

Předpokládané zahájení samosběru v první polovině června.

Za kolik: 59 Kč/kg (samosběr)*

Jahodová plantáž Dolní Pěna

Předpokládané zahájení samosběru cca v polovině června.

Jahodová farma Nahošín

Aktuální informace o zahájení samosběru a cenách nejsou uvedeny.

Farma Mokrá u Soběslavi

Předpokládané zahájení samosběru v první polovině června.

Zahradnictví Jan Černoch

Samosběr bude zahájen od 2. 6. 2020.

Informace o cenách nejsou uvedeny.

Jahodová farma – Jana Fáberová

Informace o cenách nejsou uvedeny.

Jahodárna Dražice

Předpokládané zahájení samosběru cca v polovině června.

Informace o cenách nejsou uvedeny.

Farma u Miklasů

Aktuální informace o zahájení samosběru nejsou uvedeny.

Za kolik: 45 Kč/kg (samosběr)*

Plzeňský kraj

Jahodárna Klatovy

Samosběr zatím nebyl zahájen.

Za kolik: 100 Kč/kg (natrhané)

Jahodárna Štěnovice

Předpokládané zahájení samosběru cca v polovině června.

Za kolik: 55 Kč/kg (samosběr)*, 70 Kč/kg (natrhané)*

Zahradnictví u Růženky

Aktuální informace o zahájení samosběru nejsou uvedeny.

Za kolik: 100 Kč/kg (natrhané)

Karlovarský kraj

Maruščiny jahody (Šabina u Sokolova)

Aktuální informace o zahájení samosběru nejsou uvedeny.

Za kolik: 50 Kč/kg (samosběr)*

Jahody Funck

Zahájení samosběru jahod se předpokládá ve druhém červnovém týdnu.

Ústecký kraj

Farma Stebno

Zahájení samosběru jahod se předpokládá během června.

Zahrada Svádov

Aktuální informace o zahájení samosběru a cenách nejsou uvedeny.

Sady Louny

Plantáže Žíželice, Havraň, Lišnice, Hudcov

Bohužel v důsledku chladného týdne je jahod zatím velice málo a potřebují ještě pár dní na dozrání.

Za kolik: 69 Kč/kg (samosběr), 120 Kč/kg (natrhané)

Jahodárna Brozany

Předpokládaný termín zahájení samosběru jahod je 8. 6. 2020.

Za kolik: 120 Kč/kg (natrhané)

Liberecký kraj

Sempra Turnov

Aktuální informace o zahájení samosběru a cenách nejsou uvedeny.

Za kolik: 50 Kč/kg (samosběr)

Královehradecký kraj

Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Vzhledem k nepříznivému počasí není k 1. 6. 2020 na plantáži ještě dostatek zralých jahod.

Za kolik: 50 Kč/kg (samosběr)*, 100 Kč/kg (natrhané)*

Jahody Piletice

Termíny samosběrů uvedeny na webových stránkách.

Za kolik: 60 Kč/kg (samosběr), 130 Kč/kg (natrhané)

Ovocnářství Hlaváček

Letošní samosběr jahod 2020 bude zahájen v druhém červnovém týdnu (přibližně 10. 6. 2020).

Za kolik: 40 Kč/kg (samosběr)*, 70 Kč/kg (natrhané)*

Jahodárna Čejkovice

Bohužel kvůli silnému mrazovému poškození v roce 2020 samosběr jahod nebude.

Pardubický kraj

Farma Drahoš

Předpokládané zahájení sklizně okolo 8. 6. 2020.

Za kolik: 50 Kč/kg (samosběr), 70 Kč/kg (natrhané)

Jahody Staré Ždánice a Podůlšany

První samosběr proběhl. Termín dalšího pravděpodobně 2. nebo 3. 6. 2020.

Za kolik: 52 Kč/kg (samosběr)

Jahody od Houdy Přelovice

Jahodové plantáže v Přelovicích byly v červenci 2019 definitivně zrušeny.

Kraj Vysočina

Jahody Šantrůček – Havlíčkův Brod

Předpokládaný začátek sklizně je druhý týden června.

Za kolik: 50 Kč/kg (samosběr)*, 75 Kč/kg (natrhané)*

Jahody Ondráček

Předpokládané zahájení sklizně okolo 8. 6. 2020.

Cena zatím není známa.

Jihomoravský kraj

Jahodárna Bratčice

Samosběr a prodej jahod bude zahájen v brzké době.

Za kolik: 60 Kč/kg (samosběr)*, 80 Kč/kg (natrhané)*

Brno – Slatina

Jahody dozrávají, sledujte webové stránky.

Za kolik: 65 Kč (samosběr)

Moravský Žižkov

Jahody dozrávají, sledujte webové stránky.

Za kolik: 70 Kč/kg (samosběr)

Jahody Šakvice u Hustopeče

Za kolik: 60 Kč/kg (samosběr)

Jahody – Pavel Jebáček

Samosběr bude probíhat od druhé poloviny června.

Za kolik: 66 Kč/kg (natrhané), cena samosběru je 140 Kč za plný natrhaný košík cca 3kg.

Zeas Lysice a. s.

Z důvodu velkého zájmu byly během 19. 5. 2020 přijaty objednávky na celou letošní sklizeň jahod. Proto byl ukončen příjem dalších objednávek.

Ovoce a zelenina Plch

Aktuální informace o samosběru a cenách nejsou uvedeny.

Zelenina Kovář

Samosběr pozastaven, sledujte Facebook.

Za kolik: 60 Kč/kg (samosběr), 100 Kč/kg (natrhané)

Olomoucký kraj

Jahody Olomouc – Skrbeň

Samosběr bude zahájen pravděpodobně v prvním červnovém týdnu.

Za kolik: 60 Kč/kg (samosběr)*

Jahodárna Olomouc – Slavonín

Jahody dozrávají, sledujte webové stránky.

Za kolik: 65 Kč/kg (samosběr)

Jahodárna Prostějov – Určická

Jahody dozrávají, sledujte webové stránky.

Za kolik: 65 Kč/kg (samosběr)

Farma Měšťákovi – Bochoř u Přerova

Samosběry probíhají, sledujte webové stránky.

Za kolik: 55 Kč/kg (samosběr)

Zlínský kraj

Jahodárna Vaklima – Holešov

Samosběry probíhají, sledujte webové stránky.

Za kolik: 70–90 Kč/kg (samosběr) – v průběhu sezóny se cena mění dle jakosti jahod

Moravskoslezský kraj

Farma Lička

Předpokládaný začátek samosběrů je druhý týden v červnu.

Za kolik: 45 Kč/kg (samosběr)*

Slezská farma

Jahody jsou bohužel pro rok 2020 beznadějně vyprodané! Pro ty, kteří nejsou objednaní na samosběr nebo nemají objednané nasbírané jahody, už nejsou další volná místa.

Zahradní centrum Komárov

Vzhledem k nepříznivému počasí není k 1. 6. 2020 na plantáži ještě dostatek zralých jahod. Sledujte Facebook.



Zdroj: Ministerstvo zemědělství, stránky jednotlivých plantáží – data průběžně aktualizována.

