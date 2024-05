Letos se sladkých čerstvých jahod z českých plantáží dočkáme dříve než v minulých letech. Díky teplému počasí v minulých měsících dozrávají už teď rané odrůdy. Ten, kdo své jahody včas zakryl netkanou textilií nebo jim pod listy zatopil, zve své návštěvníky jako každý rok k samosběrům. Někteří pěstitelé ale bohužel nevlídnost počasí pocítili na svých plantážích natolik, že je musí pro veřejnost letos nechat uzavřené.

Díky teplým a slunečným dnům v posledních týdnech už na některých místech republiky odstartovaly samosběry.

Pokud se těšíte na sladké, voňavé jahody, máte chuť na ovocné knedlíky, buchty a koláče nebo se letos chystáte jahody zavařovat, přichází váš čas. Vezměte si kyblíky a košíčky a vyrazte na samosběr! Budete mít jistotu, že si domů přinesete plody opravdu čerstvé, navíc stoprocentně české. Obchodníci totiž s původem jahod často podvádějí a například polské jahody prodávají za vysoké ceny s tím, že se jedná o domácí sklizeň.

Jak pěstovat jahody v truhlíku? Podívejte se na video:

Jahody jsou letos dražší

Většina pěstitelů byla nucena oproti loňskému roku opět zdražit. Důvodem je samozřejmě rostoucí cena vstupů, ale také špatné výsledky letošní úrody. Při platbě počítejte s tím, že se na mnoha plantážích dá platit pouze v hotovosti. V průběhu sezóny se také mohou měnit ceny samosběru podle aktuální kvality a množství jahod.

Vždy sledujte aktuální informace na webech či facebookových stránkách jednotlivých firem. Na některých plantážích samosběry ještě nezačaly, na jiných probíhají například jen jednou až dvakrát týdně. Pozor si dejte na vyhlášené termíny samosběrů: ne všude probíhají každý den, pokud je větší množství zájemců a červené plody se vysbírají, musí se na dozrání dalších pár dní počkat. Někde je navíc nutná předchozí rezervace. S návštěvou již otevřených plantáží ale dlouho neváhejte, sklizeň obvykle neprobíhá déle než 3–4 týdny. Doporučujeme proto nasbírat si jahody co nejdříve!

Zajet si na farmu pro jahody je možné i v případě, že nemáte čas natrhat si je vlastnoručně. Řada pěstitelů totiž nabízí vedle samosběru i prodej natrhaných plodů, takže budete mít jistotu, že jsou české, čerstvé, chutné a voňavé. Za jahody předem nasbírané si ale připlatíte, někdy až 80 %.

Samosběr jahod kdy a kde: Přehled pro celou ČR

Níže najdete seznam oblíbených míst v celé České republice. Informace jsou platné ke dni 15. května 2024. Aktuální informace týkající se ceny, adresy i otvírací doby či případné rušení samosběru kvůli deštivému počasí se dozvíte při prokliku přímo na webové stránky jednotlivých plantáží nebo na jejich Facebook.

Hlavní město Praha

Kunratické jahody – Václav Jakoubek

Pro letošní rok bude tato jahodová farma prodávat jen natrhané jahody. Samosběry budou zrušené kvůli menší úrodě. Mnoho sazenic jahod na jaře pomrzlo; předpokládá se, že proto bude k dispozici pouze 40 % běžné úrody. Prodej bude pravděpodobně spuštěn v nejbližších dnech.

Za kolik: neuvedeno

Kunratická jahodárna – Václav Macháček

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen. Aktuální info o samosběrech najdete na stránkách www.kunraticke-jahody.cz a na fb. V tuto chvíli ale informace o sklizni nejsou dostupné.

Za kolik: neuvedeno

SCHWENK Jahody, s. r. o.

Jahodárna Schwenk zatím informace o úrodě, samosběrech či přímém prodeji nezveřejnila.

Za kolik: neuvedeno

Podívejte se na video, kde najdete recept na jahodovou marmeládu:

Středočeský kraj

Jahodárna Sedlčánky – ALBAFLOR

Informace o stavu jahod, termínech samosběrů a cenách zatím nejsou zveřejněné. Podle dostupných informací by však měl samosběr jahod v roce 2024 proběhnout. Sledujte proto webové stránky farmy.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Vraňany

Termín začátku samosběrů byl 13. května 2024. Úroda je skromnější než v minulých letech. Sledujte webové stránky jahodárny, kde budou vždy uveřejněny informace o termínech a časech samosběrů.

Za kolik: 100 Kč/kg

Ovocné sady Bříství

Jahody už sbírají zaměstnanci farmy pro volný prodej. Je potřeba předem nahlásit požadované množství jahod a jméno, na které budou jahody vydány. Jakmile bude jahod dostatek, spustí se také samosběr. Termín zahájení samosběru ještě není zveřejněn. Sledujte FB stránky.

Za kolik: 160 Kč/kg (natrhané)

Jahody Oskořínek

Samosběr je již zahájen, otevřeno denně od 8.00 do 18.00 hodin. Sledujte ale stránky jahodárny, kde jsou upřesňovány aktuální stavy jahod a tím i termíny a časy sběrů. Nasbírané jahody si lze objednat na telefonu 603 861 092.

Za kolik: cena samosběru 80 Kč/kg, natrhané zatím 140 Kč/kg

Starokolínské jahody

Samosběr byl zahájen, otevřeno je denně od 7.00 do 20.00 hodin, včetně sobot a nedělí. Lokalita „U Čerpačky“ Starý Kolín – bližší informace na stránkách nebo na telefonu 321 764 141.

Za kolik: 60 Kč/kg (samosběr)

Jahodárna Kouřim

Provozovatel prozatím nezveřejnil informace, které se týkají jahodové sezóny 2024. Sledujte proto web jahodárny, kde v minulých letech byly vypisovány termíny a časy samosběrů.

Za kolik: neuvedeno

Berry servis, s. r. o.

Společnost informace o sběru a úrodě jahod ještě nezveřejnila. 11. května 2024 byla ale znovu otevřena farmářská prodejna Nová Ves II, kde budou v čase od 9.00 do 18.00 prodávány vypěstované produkty farmy. Jakmile budou jahody připravené ke sklizni, bude je možné v prodejně zakoupit. Sledujte webové stránky pro více informací.

Za kolik: neuvedeno

Jahody Zdice u Berouna

Aktuální informace o začátku samosběru zatím nebyly uveřejněny. V loňském roce jahodárna vypisovala termíny sběru na webové stránky dle uzrávání jahod, pro účast byla nutná registrace.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Dobré Pole

Prodej čerstvě natrhaných jahod přímo z pole zatím nebyl zahájen. Samosběry se zde nekonají.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Lysá nad Labem

Samosběr bude zahájen zhruba za 10 až 14 dnů. Veškeré informace můžete sledovat na FB. V loňském roce probíhaly samosběry v čase od 6.00 do 17.00 hodin a v termínech, které byly postupně oznamované na Facebooku.

Za kolik: neuvedeno

Jihočeský kraj

Bavorovské jahody

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen. Aktuální informace o sběru najdete na stránkách a na Facebooku. V tuto chvíli však informace nejsou dostupné.

Za kolik: neuvedeno

Jahodová plantáž Dolní Pěna

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen, jahody nyní teprve kvetou. Začátek sklizně bude oznámen na webových stránkách firmy.

Za kolik: neuvedeno

Jahodová farma Nahošín

Pro předešlé sezony byl z důvodu reorganizace farmy prodej a samosběr jahod zrušený. Informace o samosběrech pro letošní rok 2024 zatím nebyly zveřejněny.

Farma Mokrá u Soběslavi

Letošní rok by sklizeň jahod na této farmě měla proběhnout. Přesný termín ještě není znám, ale je očekáván na přelomu května a června. Informace o přesných termínech a časech zjistíte na webu farmy.

Za kolik: neuvedeno

Zahradnictví Jan Černoch

Jahody na farmě jsou v plném květu a ještě několik dnů potrvá, než samosběry začnou. Aktuální informace včetně ceny za kg jahod budou zveřejněny na FB profilu zahradnictví.

Za kolik: neuvedeno

Jahodová farma – Jana Fáberová

Informace o samosběrech a prodeji jahod nebyly zatím zveřejněny, pro bližší info volejte na tel. číslo 731 085 201.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Dražice

Aktuální informace zatím nejsou na webu jahodárny uveřejněné.

Za kolik: neuvedeno

Farma u Miklasů

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen. Farma však informovala, že jahody brzy dozrají a budou připravené ke sklizni. Jahodárna je umístěná mezi Radomyšlí a Osekem u vlakové zastávky Radomyšl nádraží.

Za kolik: 80 Kč/kg

Plzeňský kraj

Jahodárna Vránov u Staňkova

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen, informace o sklizni 2024 nejsou dostupné.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Klatovy

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen. Sledujte facebookové stránky, kde najdete aktuální informace o vývoji na jahodové plantáži a následném zahájení prodeje natrhaných jahod nebo samosběrů. Provozovatel však informoval, že jsou jahody připravené na slámové podestýlce a nyní se jen čeká, až se první plody začnou červenat.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Senza Jahody Jiří Moravec Štěnovice

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen. Informace o plánovaném zahájení nejsou na webu jahodárny uveřejněné.

Za kolik: neuvedeno

Zahradnictví u Růženky

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen, bližší informace nejsou dostupné.

Za kolik: neuvedeno

Karlovarský kraj

Jahodárna Šabina

Samosběr jahod bude probíhat dle rozpisu, který bude aktualizován na FB stránkách jahodárny. I když byla většina jahod poškozena jarními mrazy, několik termínů samosběrů proběhne. V tuto chvíli se první samosběry očekávají první týden v červnu.

Za kolik: neuvedeno

Jahody Funck Odrava

Předpokládané zahájení samosběru zatím není stanovené – záleží na počasí. Jahody v tuto chvíli kvetou. Konkrétní termíny budou zveřejněny. Jahodové pole se nachází v Nebanicích u cyklostezky za restaurací U Zlaté podkovy.

Za kolik: neuvedeno

Ústecký kraj

Farma Stebno

Prodej jahod ani samosběr jahod v roce 2024 nebudou probíhat. Důvodem jsou dubnové mrazíky a další nepřízeň počasí, která letošní úrodu jahod poškodila.

Za kolik: neuvedeno

Sady Louny

Informace o stavu letošních jahod nejsou uveřejněné. V minulých letech ale byly termíny sběrů postupně zveřejňovány na webových stránkách firmy. Podívat se můžete na mapu aktuálních samosběrů, kde najdete informace o umístění plantáží a otevírací době.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Brožany

První jahody již začínají zaměstnanci farmy sklízet a jsou k prodeji na farmářské prodejně v Doksanech. Na FB profilu sledujte aktuální informace o tom, kdy proběhne první a všechny následující samosběry.

Za kolik: 160 Kč/kg nasbírané jahody, cena za samosběr není uvedená

Liberecký kraj

Sempra Turnov

I na této farmě bohužel došlo k pomrznutí úrody. Rané odrůdy jahod bohužel mrazy nepřežily, ale středně rané a pozdní odrůdy nakvétají. Přesný termín samosběrů zatím není uveřejněn.

Za kolik: neuvedeno

Královéhradecký kraj

Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Samosběr jahod zde bude probíhat ve velmi omezeném režimu nebo dokonce vůbec. Jahodníky na poli vymrzly a musely být vysázeny znovu. Také úroda ve fóliovnících mrazy nepřežila bez újmy. Sledujte tedy FB jahodárny nebo jejich web.

Za kolik: neuvedeno

Jahody Piletice

Samosběr jahod začíná ve čtvrtek 16. května 2024 od 8.00 do 17.00 hodin. Platba je možná pouze v hotovosti. O dalších časech a termínech sběru budou majitelé informovat na svém webu.

Za kolik: 96 Kč/kg

Jahodárna Čejkovice

První prodej natrhaných jahod z této farmy je v pátek 17. května 2024, na stánku v Čejkovicích. Jarní mrazivé počasí poškodilo část úrody, proto prodej nebude každý den. Zda se bude konat samosběr, není jisté. Pro více informací sledujte web.

Za kolik: neuvedeno

Jak udělat džem, sirup a likér z květů růží

Pardubický kraj

Farma Drahoš

Pěstitelé z této farmy očekávají, že první samosběry jahod proběhnou koncem května, nejpozději začátkem června. Pro upřesnění sledujte jejich webové stránky.

Za kolik: neuvedeno

Jahody Staré Ždánice a Podůlšany

Samosběr jahod zatím nebyl zahájen, informace nejsou na webu zveřejněné. Sledujte proto webové stránky firmy.

Za kolik: neuvedeno

Vysočina

Jahody Šantrůček – Havlíčkův Brod

Jahůdky už postupně odkvétají zhruba týden. Sběr začne tedy v druhé polovině května. Přesné datum a cena budou včas upřesněny na webových stránkách firmy.

Za kolik: neuvedeno

Jahody Ondráček

Aktuální informace zatím nejsou uvedeny.

Za kolik: neuvedeno

Jihomoravský kraj

Jahodárna Brno – Slatina Kandie

Sklizeň jahod zde probíhá od úterý 14. května 2024. Další termíny a časy bude uveřejněny na FB profilu jahodárny. Platba je možná pouze v hotovosti.

Za kolik: 85 Kč/kg

Ovocnářství Buzrla Moravský Žižkov

Samosběr bude zahájen ve čtvrtek 16. května 2024. Aktuální informace vždy najdete na Facebooku. K dispozici jsou také čerstvě natrhané jahody na objednávku. Na plantáži lze platit kartou.

Za kolik: 130 Kč/kg (natrhané), 80 Kč/kg (samosběr)

Jahody Šakvice u Hustopeče

První samosběr v roce 2024 proběhne v nejbližších dnech. Na Facebooku budou pravidelně uveřejňovány informace o termínech samosběrů a také odrůdách.

Za kolik: neuvedeno

Jahody – Pavel Jebáček

Jahody teprve dozrávají. Samosběr zde neprobíhá, je nutné jahody si objednat. Nahlásíte množství jahod, vaše jméno a telefon. Jahody se vydávají ve 2,5 kg koších každý den v týdnu od 17.00 do 19.00 hodin.

Za kolik: neuvedeno

Farma Lysice

Samosběr jahod na této farmě je pro rok 2024 pozastaven z důvodu obnovy polí a jejich rozšíření o nové odrůdy. Jahody zde bude možné sbírat až v roce 2025.

Zelenina Kovář

Samosběr jahod byl zahájen v úterý 14. května 2024. Z důvodu vysbírání je však již pozastaven. Pro aktuální informace sledujte Facebook.

Za kolik: 80–70 Kč/kg

Olomoucký kraj

Jahody Olomouc – Skrbeň

Úroda jahod byla na této jahodárně značně poškozená rychlým nástupem jara a následným ochlazením. Nebude tedy realizován prodej předem nasbíraných jahod, ale plantáž bude otevřená pouze pro samosběr. Předpokládané otevření pro zákazníky je v druhé polovině května – sledujte webové stránky s aktuálními informacemi.

Za kolik: neuvedeno

Jahodárna Olomouc – Slavonín

Sklizeň na těchto jahodových polích bude zahájena mezi 16. a 19. květnem 2024. Další termíny sběrů budou uveřejněny na stránkách jahodárny. Nelze platit kartou.

Za kolik: 85 Kč/kg

Jahodárna Prostějov – Určická

První samosběry jahod proběhnou ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 9.00 do 18.00 hodin. Další termíny sklizní budou upřesněny na webových stránkách. Platba je možná pouze v hotovosti.

Za kolik: 85 Kč/kg

Farma Měšťákovi – Bochoř u Přerova

Samosběr jahod bude zahájen v poslední dekádě měsíce května. Pro aktuální informace sledujte facebookové stránky jahodárny. Farma však již avizuje, že jahod bude méně kvůli mrazům, které přišly po prvním jarním oteplení. Odrůda Karmen bohužel mrazíky nepřežila.

Za kolik: neuvedeno

Zlínský kraj

Jahodárna Vaklima – Holešov

Samosběr bude vzhledem k teplému počasí zahájen od 18. května. Otevřeno bude od 8.00 do 12.00 hodin nebo do vysbírání jahod. Další termíny sběru budou oznámeny na webových stránkách jahodárny. Děti do 12 let mají vstup na jahodiště zakázán. Prodej předem nasbíraných jahod nebude možný. Jahodárna funguje pouze v režimu samosběru.

Za kolik: 130 Kč/kg (V současné době se sbírá pouze výběrová jakost jahod, plody jsou krásné, velké a výtečné chuti.)

Moravskoslezský kraj

Farma Lička

Jahody nyní krásně kvetou, potřebují ještě tak 10 až 14 dní, než budou ke sběru. Pro aktuální informace sledujte Facebook a webové stránky. Pozor, účast na samosběru bude možná pouze po předchozí rezervaci prostřednictvím rezervačního systému, který bude s největší pravděpodobností spuštěn již tento víkend.

Za kolik: 100 Kč/kg

Zahradní centrum Komárov

Letošní rok samosběry jahod neproběhnou z důvodu špatného počasí, kvůli kterému většina sazenic zmrzla.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, stránky jednotlivých plantáží – data průběžně aktualizována.

Co pak z jahod vyrobit? Tady najdete 26 receptů na moučníky a dezerty z jahod