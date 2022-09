Je rýmovník jedovatý? Rozhodně ne, naopak zdraví prospívá a léčí!

Že jste o rostlince jménem rýmovník ještě neslyšeli? Možná ji znáte pod výrazem mexický či řecký eukalyptus, kubánské oregano, španělský tymián, indický brutnák nebo třeba molice. V každém případě se jedná o bylinu z čeledi hluchavkovitých s latinským názvem Plectranthus. Poznáte ji podle silných dužnatých listů hustě a souvisle porostlých stříbrnými chloupky a také podle velmi intenzivní, specifické vůně, která připomíná směs kafru, máty, meduňky a eukalyptu. Poslední dobou se mnoho lidí ptá, zda je jedovatý. Rozhodně není a jeho použití se naprosto nemusíte bát.

Na co se rýmovník používá? Připravte z něj čaj, sirup či mast

Rýmovník má velmi široké spektrum využití, ale jak už napovídá samotný název, jeho silice je nejlepší využívat v případě, že ucítíte, že se o vás pokouší rýma či nachlazení. Není to přitom nijak těžké. Listy rýmovníku promnete v prstech a budete pomalu inhalovat jejich silici, někdo si kousek lístku rovnou strčí do nosní dírky.

Rýmovník se skvěle hodí i k přípravě čaje: stačí jen zalít pár lístků horkou vodou. V této formě pomáhá nejen při nachlazení a rýmě, ale také zmírňuje bolest hlavy, zlepšuje trávení, snižuje vysoký tlak a pomáhá odstraňovat ledvinové i žlučové kameny. Pokud vás trápí astma, umístěte si rýmovník do každé místnosti. Prokazatelně totiž usnadňuje dýchání. Uvádí se také, že odpuzuje komáry a moly a šťáva z něj poslouží coby dezinfekce po štípnutí hmyzem nebo na odřeniny.

Jak rýmovník pěstovat?

Dobrou zprávou pro vás je, že rýmovník je poměrně nenáročná rostlina. I tak byste mu ale měli dopřát dostatek světla. Přes zimu je ideální umístit ho na parapet okna, kam alespoň část dne svítí slunce. V létě mu pak dopřejte letnění na terase, balkonu nebo venkovním parapetu, aby měl šanci se bohatě rozrůst.

Rýmovník miluje teplo, a proto mu nesvědčí průvan a dlouhodobější pokles teploty pod 12 stupňů. Nebezpečné je i větrání. Naopak mu bude svědčit suchý, horký vzduch, takže se nebojte ho umístit i na parapet nad radiátorem.

Pozor si nedávejte jen na zimu a průvan, ale také na přelití. Lepší bude, když jej občas zapomenete zalít, než když to budete přehánět. Zcela dostačující je, když rýmovník zalijete jen tehdy, když je substrát opravdu suchý.

Jak na přesazování a zaštipování

Rýmovník přesaďte ihned, jakmile si ho přinesete z obchodu. Každý rok na jaře ho pak přesazujte pravidelně. Odmění se vám tím, že se rozroste. Jako zeminu použijte dobře propustnou směs s vyšším podílem písku a umístěte ho do květináče s odtokovým otvorem. Jak už bylo zmíněno, rýmovník nemá rád přílišnou vlhkost. Na dno proto ještě před přesazením nasypte například kamínky. Také se nebojte rýmovník pravidelně zaštipovat, aby se bohatě rozkošatěl. To, co při zaštipování odstraníte, nevyhazujte, ale použijte na čaj, sirup nebo mast.