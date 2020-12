Středověk si potrpěl na symboliku. Právě tehdy se zrodila legenda spjatá s malou rostlinou, jež pochází z pouštních oblastí Palestiny, Egypta, Izraele a Sýrie. Na evropský kontinent se dostala s křižáky, kteří se vraceli ze Svaté země, odtud také lidový název růže z Jericha. Lidé v ní viděli symbol vzkříšení, připomínku Ježíše Krista. Připisovali jí zázračné účinky, a tak není divu, že pořídit si ji mohli jen ti movitější.

Choulivka jerišská: Pravá blízkovýchodní růže z Jericha

Rostlinou, kterou křižáci a poutníci vozili z Blízkého východu, byla choulivka jerišská (Anastatica hierochuntica) z čeledi brukvovitých, rostlina vytvářející asi dvaceticentimetrový keřík. Tato jednoletka s poetickým názvem po odkvětu a dozrání plodů usychá.

Stočí se do lehkého, ale pevného klubíčka, aby ochránila svá semena, vrchol i střed před vyschnutím a žhnoucím sluncem. Protože má slabý kořenový systém, vítr ji snadno vytrhne z písku a žene pouští dál. Tak dlouho, dokud pořádně nezaprší. Jakmile se tak stane, stočené stonky se narovnají (tzv. hygroskopie), choulivka „ožije“ a z tobolek se uvolní semena, díky nimž je schopna se dál množit.

Uvádí se, že růže z Jericha byly nalezeny v Egyptě, ve faraonských hrobkách.

Růže z Jericha bývá někdy označována také jako růže Panny Marie, případně ruce Panny Marie. Ta ji prý darovala za pomoc při útěku do Egypta a rostlina tvarově představuje její rozvinuté ruce.

K jejich uvolňování dochází postupně a může se jednat o období v rámci nejen měsíců, ale i let, kdy si semena stále zachovávají svou klíčivost. Až se voda z rostliny vypaří, stonky se opět stočí do klubka a celý děj se opakuje.

Vraneček: Americká růže z Jericha neboli ta, kterou kupujeme

Sehnat u nás choulivku však není vůbec snadné. Ačkoliv právě ona je skutečnou růží z Jericha, rostlinou, kterou tradičně pěstujeme místo ní a říkáme jí růže z Jericha, je ve skutečnosti kapradina vraneček (Selaginella lepidophylla). S Blízkým východem nemá nic společného, jejím domovem jsou suché, skalnaté oblasti Texasu a Mexika. Snadno ji můžete sehnat v mnoha internetových obchodech za cenu kolem stokoruny – a bude se prodávat jako růže z Jericha.

Pěstování je snadné, pozor ale dejte na plíseň

Vraneček k vám doputuje v suchém stavu. V dřívějších dobách bývalo častým zvykem oživit ho symbolicky právě na Štědrý den. Pokud si tento rituál budete chtít vyzkoušet, je nutné začít rostlinu probouzet zhruba den předem. Nebojte se, je to velmi snadné.

Vraneček položte na misku s vodou tak, aby jeho spodní část zůstala ponořená, naopak srdíčko ať je nad vodou. Do vody můžete přidat oblázky. Po rozvinutí listů ho nechte v misce s vodou několik dnů a v případě potřeby vodu doplňujte. Podívejte se na video, jak se vraneček rozvíjí:

Potom rostlinu z vody vyndejte, nechte dobře vyschnout a schovejte do dalšího oživení. Vraneček není vhodné nechávat ve vodě po dobu delší než několik dnů, mohl by začít plesnivět, což bývá nejčastější příčinou úhynu této vánoční rostliny.

Stepní rostliny využívají vítr. Jak to funguje?

Vraneček i choulivku označujeme jako stepní běžce – jedná se o druhy stepních rostlin, které využívají vítr ke svému pohybu a rozšiřování semen. Vraneček má podobné hygroskopické vlastnosti jako choulivka, které z něj dělají stejný symbol vzkříšení: Má-li dostatečnou vlhkost, vytvoří příjemně vonící talířovitou růžici listů, v období sucha se stočí do béžového, vzhledově suchého klubíčka, aby přežil. Co je však rozhodující: Je bez problémů dostupný. Ač se to může zdát neuvěřitelné, schopnost hygroskopie zůstává rostlině i poté, co vyschne natrvalo (její listy už nezezelenají). Ačkoliv tedy nežije, bude i tak reagovat na střídání vlhka a sucha!