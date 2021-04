I když většině Čechů tradice nic neříkají, na polibek pod rozkvetlou třešní nezapomínají. Podle průzkumů dodržují tento krásný zvyk neuvěřitelné dvě třetiny z nich. Je mnohem populárnější než únorový svátek svatého Valentýna. Důvodem je možná touha dívek a žen zůstat krásné a přitažlivé po celý následující rok. Právě to jim má totiž prvomájové políbení zajistit. Musí ale být údajně z pravé lásky.

Za dob našich babiček se také tradovalo, že tenhle polibek je od muže něco jako příslib manželství a brzké svatby. Těm, které polibek nedostanou, se oproti tomu v lásce dařit nebude a do roka uschnou. A po tom přece netouží žádná z nás. Naplánujte si proto na sváteční den procházku nebo výlet někam, kde voňavé třešně kvetou. O těch v okolí svého bydliště určitě budete vědět. Jsou doslova obsypané nádhernými květy a nejdou přehlédnout.

Pokud ale náhodou po stromech nekoukáte nebo jste třeba odjeli někam na prodloužený víkend a netušíte, kde v okolí takový strom roste, máme pro vás pár tipů. Na internetu navíc můžete najít i mapu České republiky, do které mohou lidé zanášet všechny rozkvetlé třešně, o kterých vědí.

Kde najít v Praze rozkvetlou třešeň

I když si mohou Pražáci vybírat nejméně ze tří stovek veřejně přístupných třešní, obvykle se už tradičně vydávají vychutnat si prvomájový polibek na Petřín. V místních sadech je rozkvetlých třešní hned několik. Na prvního máje tam bývá ale poněkud rušno. Komu se nechce šlapat do kopce, najde jednu hned u tramvajové zastávky na Újezdě.

Na Praze 6 se zase můžete vypravit do Vokovické třešňovky. Ta se rozkládá jen pár minut chůze od stanice metra Bořislavka. Další stromy jsou například přímo v centru Prahy. Jeden stojí na Václavském náměstí, další v parčíku u výtahu do stanice metra Muzeum nebo třeba na náměstí Míru. Alespoň jednu rozkvetlou třešeň ale najdete v každé čtvrti. Ať už tu naší českou nebo třeba japonskou sakuru. Stačí se jen vypravit na procházku do nejbližšího parku a porozhlédnout se.

Kde najít rozkvetlou třešeň v Brně

I v moravské metropoli a jejím okolí najdete kvetoucích třešní celou řadu. Ať už pod hradem Špilberk, který se tyčí na vrcholu stejnojmenného kopce, na Žlutém kopci, v Nových sadech, na Kraví hoře, nedaleko známého Výstaviště či u řeky na Bakalově nábřeží. Mohutná sakura stojí také před Filozofickou fakultou. Hodně stromů roste i ve čtvrti Lužánky.

Pokud toužíte po celém třešňovém sadu, jeden skutečně nádherný je v nedalekých Rosicích. Rozkládá se pod barokní kaplí Nejsvětější Trojice, která se tyčí na jižním návrší města. Vypravit se můžete také do Arboreta Šmelcovna v Boskovicích. Tam jsou na své nádherné sakury právem pyšní.

Rozkvetlé třešně v Ostravě

I Severomoraváci mají hned celou řadu možností. V centru města najdete třešeň třeba na Jurečkově ulici, další je v ulici Keltičkova. Pokud byste ale přece jen měli problém tam nějaký ten rozkvetlý strom najít, zajeďte si na výlet do Karviné. Tam vás svou krásou ohromí sakurová alej na třídě 17. listopadu. Stromů je v ní hned sto sedmdesát sedm.

Rozkvetlé třešně v Hradci Králové a Pardubicích

V Hradci Králové se můžete vydat do Jiráskových sadů, které jsou zde nejstarším a nejoblíbenějším parkem. Najdete je při soutoku řek Labe a Orlice. Jejich nejstarší část byla zbudována už v roce 1868 a jde o bývalý důstojnický park. Menší sakurová alej stojí také před místní univerzitou a jeden strom stojí i u vlakové zastávky Slezské předměstí. V Pardubicích najdete třešně třeba na ulici Josefa Ressla, Okružní či Mandysově. Ptačí třešně pak kvetou v městském arboretu, které se rozkládá mezi ulicemi Československé armády, Staňkova, Rožkova a Teplého.

Kam za rozkvetlou třešní v Českých Budějovicích

Ani v jihočeské metropoli nebudete o možnost romantického prvomájového polibku ochuzeni. Třešeň najdete například na Mariánském náměstí, na Lannově třídě, v ulici Jana Opletala nebo v Prachatické ulici. Třešňová alej lemuje i příjezdovou cestu do obce Hospříz nedaleko Jindřichova Hradce.