Sedací souprava bývá dominantou celého obývacího pokoje. Nejvíc místa celé rodině nabídne rozkládací, která se v případě potřeby promění na lůžko pro návštěvy. Rozkládací sedací soupravy často obsahují křeslo či taburet, takže místa k sezení bude ještě víc. V malých domácnostech, kde chybí úložné prostory, se zase bude hodit úložný prostor, do něhož lze uložit například polštář či peřinu, ale i sezónní oblečení či sportovní náčiní.

Úvodní foto: iStock

Jak sedačku dobře vybrat

Než sedačku koupíte, je třeba znát rozměry a prostorové možnosti vaší místnosti. Kolem sedačky musí zůstat dostatečný prostor, pokud ji budete pravidelně rozkládat, musí být o to větší.

Při výběru nepodceňujte kvalitu potahového materiálu, opět se přizpůsobte svým možnostem. Dobře zvolený materiál může i u levného kusu vyvolat dojem luxusního nábytku. Pokud ale například máte v rodině domácí zvíře, které také na sedačce bude trávit čas, určitě volte potahy odolné. S dětmi zase přijdou vhod potahy omyvatelné.

Dobrá konstrukce je základ

Konstrukce sedačky rozhoduje nejen o tom, jak pohodlně se vám bude sedět, ale má vliv i na to, jak dlouho daný kus nábytku vydrží a jak dobře se s ním bude manipulovat. Pokud máte v úmyslu sedačku rozkládat často, nebo ji dokonce používat k pravidelnému spaní, zaměřte se na to, aby konstrukce byla kombinací masivu a kovu. Také by měla mít pohodlnou matraci. Při nákupu si pak rozhodně vyzkoušejte rozložení sedačky, které by mělo být rychlé a snadné. Měla by je zvládnout jedna osoba. V galerii v úvodu článku si prohlédněte aktuální nabídku rozkládacích sedaček z českých obchodů.