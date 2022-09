Možná vám vytanul na mysli největší leknín světa viktorie královská, nesoucí své jméno na počest britské královny Viktorie. V rostlinném světě najdeme podobný odkaz týkající se její prapravnučky, královny Alžběty, nicméně vzhledem k tomu, že nové druhy rostlin se dnes už víceméně neobjevují, jedná se v jejím případě a v současnosti obecně o nově vyšlechtěné kultivary.

Rok 1953: Plamének horský 'Elizabeth'

Alžběta II. byla korunována anglickou královnou ve Westminsterském opatství roku 1953. V témže roce představila Jackmanova školka ve Wokingu v Surrey nový kultivar plaménku horského (Clematis montana) nazvaný 'Elizabeth'. Dorůstá výšky k 9 m a šířky 3 m. Má rychlý, bujný růst, přírůstky mohou být až 2 m za sezonu. V květnu a červnu bohatě kvete růžovými květy, které voní po vanilce. Mladé listy jsou bronzové až purpurové, později tmavě zelené.

Rok 1954: Kamélie japonská 'Her Majesty Queen Elizabeth II'

O rok později se v Alabamě v USA objevil nový kultivar kamélie japonské (Camellia japonica) 'Her Majesty Queen Elizabeth II', v překladu 'Její Veličenstvo královna Alžběta II.', jehož původ je spojen se školkou Longview v Crichtonu. Jedná se o stálezelený keř s lesklými, sytě zelenými listy a s květy lososové až růžové barvy pivoňkové formy dosahující v průměru téměř 12 cm.

1954: Růže velkokvětá 'Queen Elizabeth'

Na památku Alžbětiny korunovace vyšlechtil americký vědec, doktor Walter Edward Lammerts, v roce 1954 bohatě kvetoucí růži velkokvětou (Rosa grandiflora) 'Queen Elizabeth' s výraznými, plnými květy s jemnou vůní. Květy jsou sytě růžové a velké, jejich průměr dosahuje k 10 cm. Dlouho vydrží ve váze a neblednou. Tato růže se hodí do květinových záhonů. Roste vzpřímeně, do výšky 180 až 200 cm a kvete od června do října.

Rok 1977: Růže 'Silver Jubilee'

Stříbrné jubileum královny, tedy 25 let od chvíle, kdy usedla na trůn, připomíná hybridní čajová růže (Rosa) 'Silver Jubilee' vytvořená skotským šlechtitelem růží Alecem Cockerem. Jedná se o středně velký keř dorůstající 90 až 120 cm. Květy o průměru 12 cm jsou velké, plné, jsou zbarveny od růžové po meruňkovou a lososovou s odstíny broskvové. 'Silver Jubilee' kvete od jara do podzimu, ale nedaří se jí v teplejším podnebí.

Rok 2002: Růže 'Jubilee Celebration'

Oslava 50 let vládnutí – královnino zlaté jubileum – dala vzniknout středně keřovité růži 'Jubilee Celebration'. Její výška se pohybuje od 90 do 152 cm, miskovité květy v malých hroznech dorůstají průměru 10 až 13 cm. Mají příjemnou, silnou citronovou a malinovou vůni a jsou korálově růžové se žlutým rubem. Kultivar 'Jubilee Celebration' vyšlechtil i u nás známý David Austin.

Rok 2012: Růže 'Royal Jubilee'

60 let vlády, tedy diamantové jubileum, je spojeno opět se šlechtitelem Davidem Austinem. Dal vzniknout vzpřímeně rostoucí keřovité růži s nádhernými pivoňkovitými květy tmavě růžové barvy. Konce okvětních plátků jsou stočené dovnitř. Květy jsou velké, silně voní po ovoci s příměsí černého rybízu a spolehlivě vykvétají od začátku léta až do podzimu.

Rok 2022: Růže 'Elizabeth'

6. února 2022 se královna Alžběta II. stala ve svých 96 letech první britskou panovnicí, která oslavila platinové jubileum, tedy 70 let služby svému lidu. Vzpomínkou na toto výročí je do třetice růže od Davida Austina. Pro 'Elizabeth' je typická silná a sladká, ale svěží vůně s tóny citronového šerbetu a staré růže. Květy mají uprostřed elegantní knoflíkové oko zdobené dotekem zlaté meruňky a svou barvu jemně mění od svěžích jabloňových květů po nejjemnější bílou.