Jenže hledejte čtyřlístek v lednu někde na louce! Tento malý talisman se však dá zajistit vcelku snadno: pro (nejen) novoroční účely se pěstuje a prodává několik odrůd šťavele se čtyřčetnými lístky (Oxalis deppei). Pochází z Mexika, kde rovněž platí za symbol štěstí. Šťavel je hlíznatá rostlinka, plazivá nebo se vzpřímeným kmínkem, dorůstající výšky kolem patnácti centimetrů. Jeho listy jsou vzpřímené nebo složené kolem stonku, takže pro neznalé může působit povadle. Jsou buď celé zelené, nebo jejich středem probíhá vodorovně nahnědlý pásek, jehož kresba kopíruje okraj listu a vytváří na čtyřčetném listu opakující se kresbu čtyřlístku. Kvete drobnými pravidelnými růžovočervenými kvítky.

Jak vypěstovat štěstí přinášející čtyřlístek?

Čtyřlístek umístěte na světlé stanoviště, snese i mírný polostín s teplotou okolo dvaceti stupňů Celsia. V době květu vyžaduje pobyt na slunném okně. Mladé rostlinky můžete pěstovat i na záhonu v zahradě. Během vegetace se šťavel spokojí s běžnou vlhkostí. Zasazené hlízky zalévejte mírně, v době růstu a květu vydatně, ale půda nesmí být přemokřená, aby nehnily. Po odkvětu, když začnou lístky žloutnout, zálivku postupně omezte až do úplného zatažení hlízek. Po každém období růstu je třeba nechat hlízky zatáhnout a následně několik měsíců odpočinout. Pro nový růst je vždy přesaďte do nového substrátu, který bude mít hodnotu pH kolem šesti.

Hlavně rychle!

Pro rychlení na Vánoce a Nový rok umístěte přes léto hlízky i s kořenovým balem v květináči do chladné místnosti s teplotou pouze kolem jednoho až tří stupňů. Minimálně osm týdnů před svátky hlízky přesaďte tak, aby byly pokryty asi centimetr vysokou vrstvou země. Do květináčku o průměru asi šest centimetrů dávejte šest až osm hlízek. Teplotu udržujte mezi třinácti až šestnácti stupni. Během rychlení čtyřlístky vyžadují poněkud vyšší vzdušnou vlhkost, ale mírnou zálivku.

Soleirolia neboli domácí či ložnicové štěstí

Další rostlinou, která podle tradice přináší štěstí, je drobnolistá Soleirolia soleirolii, známá také jako helxinie (Helxine soleirolii). Ta tvoří poduškovité trsy a je nazvána podle svého objevitele, kapitána Soleirolia. Pochází z tropických lesů Korsiky a Sardinie. Kvete během celého roku drobnými, nenápadnými kvítky. To, že je považována za rostlinu, která přináší štěstí, se odráží i v jejím lidovém názvu: domácí štěstí. Zbarvení listů může být svěže zelené, žluté (Soleirolia soleirolii 'Aurea') nebo stříbřité (Soleirolia soleirolii 'Argentea').

Nároky na pěstování

Soleirolia potřebuje vysadit do nižších, širších nádob, do dobře propustné a kypré zeminy nebo rašelinového substrátu. Vyžaduje světlé stanoviště chráněné před přímými slunečními paprsky. Snese i lehký polostín. Rostlinka je chladnomilná, vyhovují jí teploty do dvaceti stupňů, dobře se jí daří na severním okně. Nedostatek světla má za následek řídké olistění. Na jaře a v létě ji vydatně zalévejte (nejvhodnější je měkká voda), později zálivku poněkud omezte. Zemina však nesmí vyschnout.

Soleirolia soleirolii vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost, proto květináč postavte na misku s vlhkým štěrkem a pravidelně roste. Nedostatek vzdušné vlhkosti má za následek zasychání mladých listů, či dokonce celých nových výhonů. V době vegetace ji hnojte dvakrát měsíčně, na podzim a v zimě pouze jedenkrát, a to tekutým hnojivem pro rostliny ozdobné listem. Pokud domácí štěstí každoročně přesadíte, nemusíte je už hnojit. Víte-li o někom, kdo je má (a rád se podělí), nemusíte je ani kupovat. Množí se totiž velmi jednoduše, dělením trsů.

Jmelí přináší kromě štěstí i dobro a lásku

Štěstí má přinášet i jmelí bílé (Viscum album), stálezelená poloparazitická keřovitá rostlina, jejíž větévky vytvářejí husté polokulovité trsy, které mohou mít až metrový průměr. Jedná se o rostlinu s magickými účinky: podle pověsti bývalo jmelí velkým stromem, z něhož vytesal Josef kolébku pro Ježíška a později z něj Římané vyřezali kříž, na němž byl ukřižován. Strom se pak hanbil natolik, že se výrazně zmenšil.

Jmelí roste na jehličnanech i listnáčích a podle tradice přináší obdarovaným nejen štěstí, ale i dobro a lásku. Pod jmelím se mohou políbit i ti, kteří spolu netvoří pár. Jmelí si doma, na rozdíl od předchozích dvou uvedených druhů, nepěstujeme, daruje se jako kytička. Ta může doma viset celoročně, ale když z ní opadne poslední kulička, má se spálit. Oheň ze jmelí prý zahání vše špatné. Při pořizování nezapomeňte, že je chráněné zákonem, takže jeho prodejci musejí mít certifikát, kde rostlinu vzali. Povolení k trhání získávají od majitele lesa.