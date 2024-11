Neobvyklé druhy zeleniny: Pikantní ředkev hadí vynikne v salátu i asijské kuchyni

Ředkev hadí známá také jako krysí ocásek (Raphanus sativus var. mougri) je odrůda ředkve obecné, která se nepěstuje kvůli kořenu jako tradiční ředkev bílá či ředkvičky. Důležité jsou malé zelené lusky (šešule), které jsou tlusté asi jeden centimetr a asi 4 až 5 centimetrů dlouhé.

Lusky jsou nejchutnější, když jsou ještě mladé, to mají jemně pikantní chuť a krásně křupou.

Předpokládá se, že ředkev pochází z Číny a v současnosti se vyskytuje převážně v Indii a jihovýchodní Asii, kde se v tradiční kuchyni používá již po staletí. Na Západ se dostala někdy kolem roku 1815, kdy byla do Anglie dovezena z Jávy. Postupně se její pěstování rozšířilo do celého světa, protože její netradiční chuť najde uplatnění v leckteré kuchyni.

Jedná se o jednoletou bylinu, která dorůstá až 90 centimetrů. Listy jsou lysé či řídce chlupaté, na konci sklenuté. Kvete drobnými bílými kvítky. Lusky dorůstají postupně, na jedné větvičce tak mohou být květy i lusky naráz. Lusky mají příjemnou, mírně ostrou brukvovitou chuť.

Jak pěstovat ředkev hadí

I v českých podmínkách je pěstování této ředkve poměrně snadné. Protože jde o nenáročnou plodinu, zvládne to i začátečník. Její nároky na zeminu nejsou vysoké a dobře snáší i chladnější počasí.

Na jaře, po skončení mrazíků, vysévejte semena přímo do půdy, do sponu 40 x 40 cm. Můžete ji pěstovat i v květináči, ale na záhoně budete mít větší výnos. Po vzejití je třeba zbavit okolí rostlin plevele a okopat je. Květenství je dobré vyvázat k opoře.

Stanoviště vybírejte spíše slunné, případně mírně zastíněné. Nejlepší je lehká, mírně propustná půda. Ředkev není potřeba pravidelně zalévat, o zálivku se starejte zejména v období sucha. Se sklizní počítejte zhruba za osm týdnů.

Když necháte lusky dozrát, můžete příští rok rostlinu vysévat z vlastních semen. Šešule ve zralosti nepraskají, jen je nechte vyschnout a poté vyjměte semena.

Využití v kuchyni

Lusky se sklízejí postupně, jak dozrávají. Nejchutnější jsou, když jsou ještě mladé, to mají jemně pikantní chuť a krásně křupou. Můžete je konzumovat syrové, stejně jako byste použili kořenovou ředkvičku. Třeba jen na chléb s máslem. Lze je také pokrájet na jemné kousky a přidat do salátu. Výborný je salát, do kterého přidáte koriandr a arašídy, případně jen citron a olej. A přihodit můžete i mladé a chutné lístečky.

Výborně se hodí do asijské kuchyně, zejména v úpravě stir-fry, kdy je spolu s další zeleninou rychle osmahnete ve wok pánvi a poté přidáte k nudlím či rýži. Zajímavá je i úprava, kdy je naložíte do nálevu a zavaříte. Můžete je přidat též do polévek nebo omáček.