Bezinkový likér s vodkou

Ingredience:

1/2 l bezinkové šťávy

1/2 l vodky

3 hřebíčky

1 pomeranč

Postup:

Promíchejte 1/2 litru bezinkové šťávy s 1/2 litrem vodky. Přidejte 3 hřebíčky a šťávu z 1 pomeranče a znovu promíchejte. Šťávu nechte projít asi 10 minut varem. Likér nalijte do sklenic, uzavřete a uložte.

Recept nám poslala Jitka Švecová z Boskovic. Píše: „Je moc dobrý, a když jej nalijete do hezké lahve, dá se věnovat jako dárek. Recept jsem našla už dávno v jednom starém sešitě o zavařování ovoce a zeleniny. Osvědčil se mi i při léčení nachlazení, má určitě i dost vitaminů.“

Bezinkový likér s rumem nebo vodkou

Ingredience:

2 l pěkně zralých bezinkových bobulek

1 l vody

1 kg cukru

1 vanilkový cukr

1 polévková lžíce mleté (případně rozpustné) kávy

0,5 l rumu nebo vodky

Postup:

Bezinky nastříhejte i s řapíky, doma je operte a otrhejte. Dobře to jde vidličkou, člověk se tak neumaže. Bobulky odměřte půllitrem. K 2 litrům bezinkových bobulek přilijte do hrnce 1 litr vody a povařte asi 20 minut.

Přeceďte a do šťávy přisypte 1 kilogram cukru. Znovu povařte 20 minut, přidejte vanilkový cukr a polévkovou lžíci mleté kávy. Pokud vám vadí mletá, použijte rozpustnou. Směs vařte ještě asi 5 minut, poté posbírejte pěnu z cukru a šťávu nechte vystydnout. Do chladné tekutiny přidejte 0,5 litru rumu nebo vodky a slijte ji do lahví, nejlépe od alkoholu. Likér uskladněte v temnu a chladnu.

Recept nám poslala Dana Věrčáková z Prahy: „Bezinky mají samy o sobě trochu podivnou příchuť, ale káva ji zruší. Likér je údajně lék na různé neuralgie, bolesti hlavy, stěhovavé bolesti v kloubech a podobně. Má krásnou tmavě rudou barvu, a když si výrobce nedá pozor, má touhle barvou doma pokecané kdeco,” upozorňuje.

Bezinková šťáva s vanilkou

Ingredience:

2,5 kg bezinek

1 kg cukru

2 l vody

20 g kyseliny citronové

1 hřebíček

1 vanilka

Postup:

Bezinky namočte do horké vody, přisypte kyselinu citronovou a nechte den odstát. Poté přidejte hřebíček i vanilku, cukr (na 1 litr šťávy 1 kg cukru) a vařte 20 minut.

Recept nám poslala Jarmila Švehlová z Ústí nad Labem: „Většina lidí zná šťávu z bezových květů, já ji dělám i z plodů. Obě chutnají výborně a perfektní jsou v létě, když se do nich po zředění vodou přidá i led a kolečko citronu.“

Bezinkové víno

Ingredience:

1,25 l bezinek

4 l vody

1,5 kg cukru

vinné kvasinky (doporučuji Portské)

Postup:

Bezové plody opláchněte a vložte do hrnce. Přilijte 4 litry vody a dejte na 20 minut vařit. Po vychladnutí bezinky dobře vymačkejte a do šťávy, kterou získáte, přidejte cukr. Roztok nechte přejít varem a poté jej odstavte. Až bude šťáva vlažná, dejte do ní vinné kvasinky (řiďte se dávkováním popsaném na obalu) a nechte ji v dostatečně velkém demižonu (roztok ať sahá jen do tří čtvrtin nádoby) s kvasnou zátkou kvasit. Až víno dokvasí, stočte je do lahví, zazátkujte a uložte v chladu.

Recept na víno z bezinek nám poslala Kamila Strouhalová z Prahy.

Vánoční bezinkové víno

Ingredience:

2 l bezinek

4 l vody

3 kuličky pepře

3 hřebíčky

3 kuličky nového koření

2 kg cukru

5 dkg droždí

Postup:

2 litry bezinek dejte na 15 minut vařit do 4 litrů vody. Jakmile voda začne vřít, přidejte veškeré koření a nechte vařit další čtvrthodinu. Zceďte, přisypte 2 kilogramy cukru a vařte 10 minut. Roztok potom dejte zchladnout. Do vlažného přidejte 5 dekagramů droždí a nechte 24 hodin stát. Druhý den roztok zamíchejte a nechte 24 hodin kvasit. Třetí den jej zceďte do 5litrového demižonu, převažte plátýnkem a nechte v teple stát téměř do Vánoc. Než začnou svátky, stočte víno do lahví.

Tento recept z bezinek je od Hedviky Procházkové z Písku: „Toto víno naše rodina dělá už spoustu let, co si vzpomínám, připravovala je už moje babička. Každoročně si jím zpříjemňujeme vánoční svátky.“

Bezinkový džem

Ingredience:

1 kg jablek

1/2 kg bezinkových bobulek

400 g krystalového cukru

10 g kyseliny citronové

1 citron

1 dl rumu

Postup:

Jablka dobře operte, rozvařte, prolisujte a ještě povařte, přidejte bezinkové bobulky a dále vařte. Do rozvařeného džemu vmíchejte krystalový cukr, vařte ještě asi 10 minut a vyzkoušejte, zda džem již želíruje. Těsně před dokončením přidejte kyselinu citronovou a šťávu z citronu. Do hotového, již vychladlého džemu přilijte rum. Naplňte sklenice a uzavřete je.

Tento recept nám poslala Miloslava Vítková ze Smilovy Hory.

Povidla z bezinek

Ingredience:

bezinky

cukr

Postup:

Bezinky opláchněte, rozvařte na kaši a propasírujte. Za stálého míchání svařte s cukrem dohusta: Na 1 kilogram kaše přijde 200 gramů cukru. Směs nalijte do sklenic a zavíčkujte.

Za recept děkujeme Miladě Nové z Brna: „Povidla se hodí tam, kam dáváte ta klasická. Používám je i k dobarvení tmavých omáček.“

Bezinkový kompot

Ingredience:

2 l bezinek

300 g cukru

Postup:

Bezové plody očistěte, naplňte jimi sklenice a zasypte cukrem. Po uzavření je sterilujte 13 minut při 80 stupních Celsia.

Recept máme od Hany Volfové ze Zlína: „Je to jednoduché a rychle hotové. Nejpracnější bývá obrat bezinky, doporučuji použít na to vidličku.“

Krupičná kaše s bezinkami

Ingredience:

klasická krupičná kaše

bezinky

cukr

Postup:

Uvařte krupičnou kaši podle svých zvyklostí. Omyté a otrhané bezinky poduste s cukrem a kaši jimi přelijte.

Recept nám poslala Zdeňka Rybičková z Brna: „Je to osvědčený recept, který jsem získala před 30 lety od své kamarádky. Je velmi jednoduchý a zdravý, navíc opravdu velká pochoutka.“

Nutella z jablek a bezinek

Ingredience:

3 kg jablek bez slupek

1 kg cukru

3 čokolády na vaření

1 dl prolisované šťávy z bezinek

1 lžička kyseliny citronové

Postup:

Jablka bez slupek nakrájejte na kousky, přisypte cukr a chvíli vařte. Asi po 10 minutách přidejte rozlámanou čokoládu na vaření a šťávu z bezinek. Nakonec vmíchejte kyselinu citronovou. Horkou směs plňte do skleniček. Nesterilizujte.

Recept je od Lady Boháčové z Vrbatova Kostelce. Nutellu doporučuje hlavně v kombinaci s pečivem.

