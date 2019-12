Punč, grog a svařené víno k zimnímu období a vánočním svátkům prostě patří. My dospělí si je bez nich snad ani neumíme představit. Děti jsou ale o tyto hřející nápoje ochuzeny, obsahují totiž alkohol. Přesto nemusejí přijít zkrátka. I ony si totiž mohou vychutnat příjemně kořeněný voňavý punč připravený z džusu, čaje, ovoce a typického koření, jako je skořice, hřebíček a badyán.

Recept na nealkoholický vánoční punč

Ingredience:

250 ml jablečného moštu nebo džusu

250 ml pomerančového džusu nebo čerstvě vylisované pomerančové šťávy i s dužinou

250 ml višňového džusu

250 ml vody

2 sáčky ovocného čaje nebo 2 lžíce sypaného

šťáva z 1 citronu

2 jablíčka

2 pomeranče

2 mandarinky

rozinky nebo sušené brusinky

2–3 svitky skořice

10 hřebíčků

2 badyány

med na doslazení

Postup:

1. Jablíčka nakrájejte na plátky nebo kostky, slupku neloupejte. Chemicky neošetřený pomeranč dobře omyjte a i s kůrou nakrájejte na plátky. Mandarinku oloupejte a rozdělte na jednotlivé dílky.

2. Ovoce dejte do hrnce, zalijte džusy a obsah přiveďte k varu. Pak zdroj tepla stáhněte na minimum.

3. Přidejte čaj a přilijte horkou vodu. Teplotu nechte staženou na minimum.

4. Následně přidejte opláchnuté rozinky a celé koření.

5. Až ovoce trochu změkne, odstavte hrnec a obsah nechte trochu zchladnout.

6. Dochuťte čerstvě vylisovanou citronovou šťávou a medem.

7. Ještě horký punč nalijte do silnostěnných sklenic nebo do hrnku a podávejte. Dozdobit můžete plátkem pomeranče, okraj sklenice nebo hrnku můžete potřít rozkrojeným citronem a namočit do krupicového cukru, který vytvoří efekt ledových krystalků.