Tamarillo (Cyphomandra betacea) pochází z peruánských And. Pěstuje se od severu Argentiny až po jihovýchod Mexika a na Antillách. Možná jste se s ním už setkali, ale pod jiným označením. Říká se mu totiž také rajčenka, treetomato, stromové nebo francouzské rajče. Jedná se o v noci kvetoucí keř, vyrůstající do výšky dvou až pěti metrů.

Tamarillo neboli rajčenka má různé barvy i chutě

Pokud ho rozkrojíte, ovane vás známá rajčatová vůně. Ačkoli botanicky patří do stejné čeledi lilkovitých, najdete ho na pultech s ovocem.

Jeho barva se pohybuje od červené až po karmínovou a také existují druhy s naoranžovělými tóny, mající sladší chuť a obsahující malé měkké pecičky. Dá se říci jiná barva, jiná chuť. Oranžové a červené barvy mají chuť spíše sladkou a vyznačují se křehkostí. Žlutá tamarilla jsou tvrdá a kyselá. Dužina plodů má tmavě oranžovou barvu a rosolovitou konzistenci. Semínka s plochým tvarem a nevelkou tvrdostí lze lehce strávit.

Tamarillo má oválný tvar a měří průměrně sedm až osm centimetrů. Slupka plodu je hladká, naduřelá a lesklá, ale má jistou hořkou příchuť. Ovoce dozrává teprve po sklizni a sklízí se i se stopkou.

Chcete vidět, jak vypadají dozrávající plody tamarilla rostoucí na rostlině? Podívejte se na tuto videonahrávku.

Ovoce na hubnutí i proti angíně

Pro svou chuť, vzhled a schopnost kombinace s ostatními plodinami mohou rajčenku jíst jak dospělí, tak děti, sportovci, kojící a těhotné matky nebo starší lidé. Obsahuje vitaminy A a C.

Nezpůsobuje problémy ani lidem, jimž nedělají dobře citrusy, papriky a další druhy zeleniny. Tamarillo dále obsahuje minerály jako vápník, železo a fosfor, vitaminy B1, B2, B3, vlákninu. Patří k důležitým zdrojům pektinů, účinným pro zrak a obranný systém (stejně jako rajče funguje coby antioxidant).

Má málo tuků, proto se ideálně hodí i na hubnutí. Doporučuje se pacientům s problémy s kostmi a padáním vlasů. Redukuje cholesterol, posiluje mozek, paměť a je užitečné při vysokém krevním tlaku.

V Kolumbii a Ekvádoru se tyto plody či listy, předem zahřáté nebo osmahnuté, užívají jako obklady k léčení chřipky, na podrážděný krk, při zánětu mandlí a při angíně.

Jak jíst tamarillo: Výborné je vařené i syrové

Lehce hořkou příchuť rajčenky lze odstranit jejím povařením nebo přidáním cukru. Doporučuje se jíst oloupané plody, protože hořkost je typická právě pro slupku – ta se však snadno sloupne ve vroucí vodě.

Tamarillo tvoří většinou součást šťáv, sladkých jídel, marmelád, džemů, kompotů, jí se ale i syrové, kdy se lžičkou vydlabe dužina. Nezralé plody musíte nechat dozrát při pokojové teplotě.

Exotické recepty

V exotických zemích, kde se tamarillo pěstuje, se přidává k pálivým přísadám nebo jako obloha ke studeným pokrmům, společně se sýrem, pepřem a na opečeném chlebu. Může se také dusit stejně jako rajská jablíčka.

V Kolumbii se z něj připravuje osvěžující šťáva nebo koktejl, plody se macerují nebo rozmixují s vodou či mlékem. Na Novém Zélandu se používá jako zelenina na saláty a slaná vařená jídla nebo se přidává do dezertů.

Než se pustíte do jejich přípravy, nesmím vynechat důležité varování! Nekrájejte tamarillo na dřevě nebo na savém materiálu. Šťáva z něj barví a fleky potom nejdou smýt.

Ovocný koktejl pro začátečníky

Dužina je velmi šťavnatá a můžete si z ní vyrobit spoustu výborných šťáv. Pro začátek vyzkoušejte jen jednoduchý koktejl. Plody oloupejte, rozmixujte a vzniklý koktejl pijte. K čemu byste jej přirovnali?

Připomene vám chuť rajčete, maracuji nebo něčeho mezi sladkým a kyselým? Semínka někomu chutnají jako sezamová, proto je odstraňuje. V salátu prý překážejí a kazí jeho chuť, já naopak tvrdím, že ho svou barvou nádherně zkrášlí.

Pokud vám toto netradiční ovoce zachutná, vyzkoušejte z něj i další pokrmy. Nám, Evropanům, se sice mohou zdát podivné, ale v tropických krajích představují klasiku. Až je ochutnáte, budete se mnou souhlasit: Jsou výborné!

Tamarillový sorbet

300 g dužiny tamarilla

2 dl vody

1 hřebíček

1 lžička cukru

200 g oloupaných broskví

šťáva z 1 citronu nebo limetky

1 pomeranč

0,25 l smetany ke šlehání

kousek pomerančové kůry

Postup: Vodu uvařte společně s cukrem, hřebíčkem a pomerančovou kůrou. Do mixéru vložte dužinu tamarilla, broskve a šťávu z pomeranče a citronu. Pořádně promíchejte a poté spojte s cukrovým sirupem. Vše vložte do nádoby na sorbety nebo do výrobníku zmrzliny a zlehka nechte zmrazit. Podávejte ozdobené kopečkem šlehačky.

Karamelizovaná tamarilla

10 tamarill

2 lžíce moučkového cukru

trochu vody

Postup: Tamarilla ponořte na jednu minutu do vroucí vody a stáhněte z nich slupku. Přepulte je a vložte plochou stranou do pečicí formy. Posypejte je cukrem, pokapejte troškou vody a vložte na patnáct minut do trouby při sto osmdesáti stupních Celsia. Výborně se hodí jako příloha k okořeněným pálivým masům.

Tamarillová marmeláda

1 kg dužiny tamarilla

600 g cukru

citronová šťáva

Postup: Do hrnce vložte dužinu, cukr a šťávu. Přiveďte k varu a nechte dalších asi dvanáct minut (nebo do doby, než se vytvoří soudržná směs) vařit. Pokud směs nehoustne, přidejte klidně dalších sto padesát gramů cukru.

Jakmile vidíte, že tamarillo houstne, sundejte pěnu a stáhněte z ohně. Nechte čtvrt hodiny odpočinout, poté plňte sklenice a sterilujte.

Exotický salát

1 karambola

1 tamarillo

1 papája

1 kiwi

2 fíky

2 lžíce bílého jogurtu

2 lžičky citronové šťávy

čtvrt lžičky soli

troška bílého pepře

1 lžička zrníček zelené papriky v octě

Postup: Podle potřeby ovoce oloupejte a nakrájejte na kolečka. Z papájové dužiny vytvořte kostičky nebo kuličky. Dejte do mísy. Promíchejte a přelijte zálivkou. Tu připravíte smícháním jogurtu, šťávy, pepře a lehce pomletých paprikových semínek. Salát ozdobte dle fantazie.