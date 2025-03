Ačkoliv se tento týden ochladilo, jaro je neoddiskutovatelně tu. Lidé s alergií na pylová zrnka toto období i následující půlrok protrpí. Patříte mezi ně? Přečtěte si, jak se projevuje sezonní alergie, jak se jí účinně bránit, které druhy rostlin ji způsobují a která pravidla dodržovat, aby vám bylo co nejlépe. Poradíme vám také, co by měl pěstovat zahrádkář alergik.