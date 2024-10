Vatovec obrovský a další pýchavky nenechávejte v lese. Jde o lahůdku!

V Česku roste asi 20 druhů pýchavek a všechny lze konzumovat. Ovšem pouze zamlada, dokud je vnitřek plodnice bílý. K asi nejoblíbenějším pýchavkám patří vatovec obrovský, který je ceněný a vyhledávaný kvůli své typické chuti.

Největší nalezený vatovec v Česku měa obvod 216 centimetrů a vážil 20,8 kilo.

Příbuzným pýchavkám jsou prášivky, které jsou většinou kulovité nebo vejčité, zpočátku bílé, později nabíhají do šedé, někdy hnědé barvy. Prášivky nemají třeň, zatímco pýchavky ano, a nikdy nemají na povrchu ostny ani bradavice.

Jak vypadá vatovec neboli pýchavka obrovská

Vatovec obrovský nebo také pýchavka obrovská (Calvatea gigantea) je většinou kulovitá houba, která dorůstá různé velikosti, od 10 do 70 centimetrů. Ideální ke sběru jsou pýchavky, které jsou velké jako fotbalový míč. Největší nalezená plodnice v Česku měla obvod 216 centimetrů a vážila 20,8 kilo.

Na povrchu plodnice je pokožka, která má v mládí bílou či krémovou barvu, stářím žloutne nebo šedne. Uvnitř má houba vatovou konzistenci, která jí dala i jméno a podle níž je tak vyhledávaná. Třeň nemá, z podhoubí vyrůstá přímo jako koule.

Vatovec: Možnost záměny V tomto případě je to snadné a můžete být v klidu: Velký vatovec si s jinými houbami nespletete.

Kdy roste vatovec

Plodnice pýchavek obrovských se objevují od května do listopadu, nejhojněji v červenci a v září. Rostou rychle, takže pokud najdete malou plodnici, vraťte se za pár dní a najdete ji ve velikosti míče.

Kde najít vatovec obrovský

Tato velká houba patří mezi nitrofilní druhy, tedy mám ráda místa, která jsou bohatá na půdní dusík. Proto ji nehledejte v lese, ale v místech, kde probíhá živočišná výroba: prohledejte okolí kravínů, teletníků či vepřínů, místa, která jsou bohatě porostlá kopřivami. Roste i na loukách, v trávě, zahradách, parcích. Zkušení houbaři také radí projít okolí kompostů či místa, kam hospodáři vyváží plevy, zrní a jiné rostlinné zbytky.

Vatovec roste často ve skupinách, takže pokud najdete jeden kus, prohledejte okolí, velmi často se tam mohou skrývat další.

Jak chutná vatovec a jak ho zpracovat

K jídlu se hodí pouze kusy, které mají čistě bílou a pevnou dužinu. Měkké plodnice jsou již staré, a tedy k jídlu nevhodné. Chuťově připomíná sýr, tofu, někomu také kuřecí maso, proto je nejčastějším zpracováním smažení v trojobalu nebo v různých těstíčkách. V tom případě nakrájejte pýchavku na dvoucentimetrové plátky a oloupejte z nich pokožku. Základní recept vylepšíte, když do vajíčka přidáte nastrouhaný sýr, například parmezán, ale i pikantní nivu či obyčejný eidam. Lze jej použít také k přípravě omáček, do polévek nebo do různých houbových směsí.

Další jedlé pýchavky

Pýchavka obecná (Lycoperdon perlatum)

Je jedlá houba, díky svému vzhledu dobře rozpoznatelná. Na plodnici má totiž jakési malé bradavky či ostny, které snadno opadávají. Plodnice mají poměrně vysoký třeň, na němž roste kulovitá hlava. Dorůstá výšky zhruba šesti centimetrů. Pokud jsou plodnice mladé, má dužina jemnou bílou barvu, příjemnou houbovitou chuť a vůni. Starší kusy jsou k jídlu nevhodné. Plodnice se dají opražit na škvarky nebo připravit jako mozeček.

Pýchavka hruškovitá (Lycoperdon pyriforme)

Plodnice jsou hruškovitého nebo kyjovitého tvaru, povrch mají jakoby poprášený hrubou moukou. Mladé plodnice jsou bílé, později hnědnou. Roste od června do listopadu, dosti hojně, obvykle v početných skupinách těsně nahloučených plodnic, na mrtvém dřevě listnatých i jehličnatých stromů.

Pýchavka dlabaná (Lycoperdon utriforme)

Tato pýchavka může dorůst až 15 centimetrů. Má mramorovitě strukturovaný povrch s drobnými výrůstky a zploštělé temeno. Zbarvena je bíle, posléze šedobíle, v době zralosti pak šedohnědě až hnědě. Po vyprášení zůstane část plodnice, která připomíná skořápku od vejce. Roste zejména na slunných pastvinách a loukách, ale i v horských oblastech. Vyskytuje se v létě a na podzim.