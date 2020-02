10 nenáročných bylinek

Určitě si vyberete z deseti nenáročných bylinek, nejčastěji pěstovaných a používaných v naší kuchyni – jejich přidáním do pokrmů výrazně zlepšíte chuť jídel. Že jsou tyto bylinky také léčivé a plné síly, o tom vůbec nepochybujte – užíváním čajů či odvarů z nich zmírníte nebo odstraníte leckteré neduhy. Pěstování zvládnete bez problémů u všech těchto druhů:

Bazalka pravá (Ocimum basilicum)

Pelyněk estragon (Artemisia dracunculus)

Kopr vonný (Anethum graveolens)

Koriandr setý (Coriandrum sativum)

Majoránka zahradní (Origanum majorana)

Meduňka lékařská (Melissa officinalis)

Pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum)

Petržel listová (Petroselinum crispum)

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis)

Tymián obecný (Thymus vulgaris)

Na co pozor při nákupu semen?

Sáček semen vás přijde na deset až dvacet korun – podle druhu bylinek. Nejdražší jsou bazalky s barevnými listy (fialové, červené) a různými vůněmi (citronová, anýzová, skořicová). Vybrat si můžete i minibazalky s výškou do patnácti centimetrů.

Semena koupíte v semenářských závodech, v zahradnických centrech, v drogeriích a supermarketech. Nekupujte prošlé sáčky ve slevě, dobře klíčí pouze čerstvá semena. Pro výsevy do truhlíku ani celý sáček nespotřebujete, takže osivo vám vydrží do příštího roku.

Jaký substrát a zeminu?

Zároveň se semínky si kupte i substrát na výsevy a množení, nejlépe vyhovující klíčícím rostlinám. Pro přepichování (a přesazování) semenáčků seženete zeminu na dopěstování sadby, cena za desetikilové balení bývá kolem dvaceti až třiceti korun.

V dnešní době se dají sehnat i speciální substráty přímo určené k pěstování bylinek. Jejich koupě rozhodně nebudete litovat. Pro pěstování bylin jsou totiž naprosto ideální.

Klíčení semínek: Jak postupovat a kolik času to zabere?

Vysévat semena bylinek můžete během února do nádob, jež umístíte na parapet. Klíčící semena potřebují dostatek vzdušné vlhkosti, proto nádoby zakryjte průhledným víkem nebo fólií. Máte-li pokojový skleníček, bude se hodit také.

Vzdušnou vlhkost je třeba kontrolovat – přílišná způsobuje na porostech plísně, naopak v suchém vzduchu rostliny neprospívají a krní. Do zakrývací fólie na výsevu stačí udělat několik menších větracích otvorů.

V bytových podmínkách klíčí bylinky mnohem rychleji než z venkovních výsevů. Například meduňce trvá dvacet osm dnů, než začne klíčit na záhonku, v bytě se však objeví už po sedmi dnech. Petržel vám v domácích podmínkách vyklíčí po devíti dnech, na záhonu budete čekat skoro šest týdnů.

U ostatních druhů nejsou rozdíly v klíčení tak markantní, většinou potřebují ke klíčení doma polovinu „venkovního“ času. Při dostatku světla a vláhy pak získáte do května silné zdravé sazenice pro výsadbu na záhon či do truhlíku.

Kdy přesazovat bylinky a jak na to?

Jakmile se porost semenáčků zahušťuje, je čas rostliny přepíchat (rozsadit). Nepřepichujte ale rostliny s kůlovým kořenem (kopr, petržel), přesazování špatně snášejí. U nich proto raději volte pozdější řidší výsev přímo do balkonového truhlíku nebo na záhon.

Dobře se manipuluje s rostlinami vysetými ve špetkách do rašelinových tablet, případně do rašelinových květináčků. Tabletu nebo květináč pak zasadíte na vybrané místo (nebo do truhlíku), přimáčknete, zalijete a hotovo – rostlinky ani nevědí, že byly přesazeny.

Kdy dát bylinky na záhon?

Před výsadbou do záhonu nebo na balkon sazenice otužujte: Větrejte místnost, v níž jsou, a postupně je přenášejte denně ven, aby si zvykaly na venkovní podmínky. Chraňte je ale před průvanem a před přímým sluncem, způsobuje na neotužilých rostlinách nenapravitelné škody.

Nepospíchejte s výsadbou před polovinou května, bylinky jsou převážně teplomilné (u nás se proto pěstují jako jednoleté rostliny). Vždy se řiďte podle denních a hlavně podle nočních teplot.

Přímý výsev: Jako první dejte petržel

Pro přímý výsev se hodí dobře prokypřený záhon ve druhé nebo třetí trati (nesmí být hnojen statkovými hnojivy), na slunném a závětrném místě. Bylinky vysévejte postupně podle délky klíčení: petržel mezi prvními (už v dubnu), bazalka vyklíčí například za týden.

Obecně se bazalka i majoránka lépe pěstují z předpěstované sadby (vzešlé rostlinky jsou velice drobné a jemné) – vysejete-li do květníků po špetkách semena, můžete pak trs rostlinek dobře rozdělit na menší a vysázet. Obě bylinky lépe prospívají vysázené po několika kusech.