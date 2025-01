Ptačí hodinka je zábavná, užitečná a současně vzdělávací akce, která bude bavit celou vaši rodinu! Organizuje ji Česká společnost ornitologická a zúčastnit se jí může kdokoliv. Navíc není třeba nikam jezdit, sčítání lze provést přímo z vašeho domova. Ptačí hodinka začíná dnešním dnem a potrvá až do neděle. Pomozte vědcům získat reálný obraz o stavu našeho ptactva!

Sčítání ptáků začíná: Jak se zapojit

Zúčastnit se Ptačí hodinky je jednoduché. Tato akce spočívá v tom, že kdykoliv od 10. do 12. ledna 2025 si vyhradíte hodinu svého času ke sčítání ptáků na jednom místě a výsledek svého pozorování poskytnete do 19. ledna České společnosti ornitologické. Proč to? Vědci toho o chování zimujících ptáků zatím vědí velmi málo.

Průběžné výsledky pozorování můžete sledovat na stránkách ČSO

Díky spolupráci s co největším počtem amatérských pozorovatelů mohou získat dostatek údajů o tom, kolik ptáků se u nás v zimě vyskytuje, jaké prostředí nejraději využívají, a časem také informace, které druhy v našich končinách ubývají a které přibývají. Vylosovaní účastníci sčítání budou odměněni zajímavými věcnými cenami.

Čím začít? Zvolte si vhodné pozorovací místo

Základem je vybrat místo vhodné pro pozorování – dobře se hodí krmítko, které máte na zahradě či na balkoně a v němž ptákům nabídnete kvalitní a pestrou stravu, tak aby si na ní pochutnalo vícero druhů. Výhodou dobře umístěného krmítka je, že z tepla domova můžete dobře sledovat, co se na něm děje. Sčítat však lze i venku – v parku, v lese či remízku, zásadní ale je, že po celou dobu šedesátiminutového pozorování zůstanete jen na jednom místě. Zapomeňte tedy na procházku: při ní byste totiž výrazně zvětšili území, na kterém sčítáte, a zkreslili tak výsledky. Navíc během pohybu krajinou často zaznamenáte jiné druhy, než když stojíte dlouho na jednom místě, což by opět ovlivnilo výsledek.

Dodržujte pravidla sčítání

Zapojte do této aktivity děti i přátele: počítat a rozpoznávat jednotlivé druhy můžete společně, platí však, že výsledek vaší šedesátiminutové akce je třeba odevzdat jeden. Zapisujte vždy nejvyšší počet jedinců stejného druhu, které spatříte najednou. Uvidíte-li například tři sýkory modřinky, za chvíli šest a po chvíli už jen jednu, zapište u modřinky šestku. Díky tomu žádného ptáčka nezapočtete omylem dvakrát. Za každý druh budete uvádět jen jedno číslo – počty samců, samic či mláďat se nerozlišují. Počítají se všichni ptáci, které na zvoleném místě uvidíte, nezáleží na tom, zda zaletí do krmítka, nebo jen prolétnou kolem. Pokud víte, že k vám na krmítko pravidelně létá například hýl, pokud ho ve vymezené hodině neuvidíte, rozhodně ho nezapisujte! Je pravděpodobné, že k vám zrovna výjimečně nepřilétl, ale jinam zase výjimečně ano, ačkoliv tam běžně nebývá. Díky tomu, že budou zpracována pozorování z velkého množství míst, bude výsledkem reálný obrázek zimních hostů na krmítkách navzdory těmto „výchylkám“.

Pozorování vás baví?

Pak během tří dnů můžete ptáky sčítat vícekrát. Časy se nesmějí překrývat, takže nejdříve dokončete jedno sčítání (60 minut) a teprve potom – klidně třeba hned nebo až odpoledne či druhý den – můžete začít s dalším (opět 60 minut). Místo sčítání můžete nechat stejné nebo měnit. Při takovémto opakovaném sčítání pošlete k vyhodnocení všechny výsledky – každý ale v samostatném formuláři.

Jak zjistit, co je to za ptáka? A co dělat, když některé nepoznám?

V případě, že nevíte, o který druh jde, ptáka si dobře prohlédněte a pokuste se jej podle výrazných znaků určit. Nápomocná vám může být například sekce na stránkách ČSO Určování ptáků. Pokud ani to nepomůže, nebuďte zklamaní: ani zkušení ornitologové nejsou schopní určit každého ptáka, který se kde mihne. V takovém případě využijte ve formuláři kolonku „neznámý druh“. Pro vědecké zpracování je lepší ptáka, kterým si nejste jisti, zapsat coby neznámého než riskovat, že jej určíte špatně.

Kam poslat výsledky sčítání? Formulář můžete vyplnit online nebo písemně

Nejjednodušší je zapisovat výsledky svého pozorování přímo do elektronického formuláře , a to hned během sčítání. Potřebný formulář pro odeslání pozorování bude k dispozici od pátku 10. ledna 2025. Na začátku sčítání si jej otevřete, spusťte časovač a pak už jen zaznamenávejte nové ptáky, které uvidíte.

, a to hned během sčítání. Potřebný formulář pro odeslání pozorování bude k dispozici od pátku 10. ledna 2025. Na začátku sčítání si jej otevřete, spusťte časovač a pak už jen zaznamenávejte nové ptáky, které uvidíte. Další možností je vzít si tužku a papír či vytisknout si papírový formulář, poznamenat si čas sčítání, všechny spatřené druhy včetně jejich počtů, ukončit pozorování a teprve poté své záznamy – najednou – přepsat do počítače a odeslat. V případě, že nemáte a ani nebudete mít přístup k internetu, pošlete vyplněný papírový formulář poštou na adresu: Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, 150 00, Praha-Smíchov. Výsledky je nutné odeslat do 19. ledna 2025.

Proč se Ptačí hodinky účastnit?

Hned na začátku roku máme všichni šanci podílet se na zajímavém výzkumu, jehož výsledky nám řeknou víc o životě ptáků. Kdo má rád přírodu, jistě mu tato možnost udělá radost. Do akce se mohou zapojit i školy, školky, přírodovědné kroužky, třídní kolektivy. Na stránkách České společnosti ornitologické lze najít výukové materiály určené pro děti různých věkových kategorií.

Zapojíte-li do pozorování i děti, předáte jim nenásilnou, hravou formou informace o ptácích kolem nás a podnítíte v nich snahu o poznávání jejich života. Pokud budete výsledky sčítání odevzdávat elektronicky, získáte certifikát s profilem svého krmítka.