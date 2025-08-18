Karafiáty: Které druhy a barvy si vybrat k pěstování

Mezinárodní den žen, ale i další socialistické svátky se neobešly bez rudé květiny, kterou dostala každá soudružka. Mnohé ženy tak karafiáty dodnes nenávidí. Přitom jde o nádhernou květinu, která dokáže okouzlit rozličnými barevnými kombinacemi. Podívejte se, kolik existuje druhů a barev.
Tři rudé květy proložené zeleným asparagusem a svázané trojbarevným provázkem byly k vidění při každé příležitosti, nejen u výše zmíněného MDŽ, ale nechyběly ani při politických setkáních, oslavách narozenin či konce školního roku. Dokonce nebožtíci na pohřbu dostávali věnce z karafiátů. Časem k rudé barvě přibyla i bílá, růžová nebo žíhaná, ale to k oblibě této květiny moc nepomohlo a s pádem komunismu v Česku prudce propadly i její prodeje.
Karafiát je květ rostliny jménem hvozdík
Dnes si tyto více jak 2000 let staré květiny pomalu získávají zpět svoji oblibu. Může za to nepřeberné množství barev, kterými kvetou, ale i velká rozmanitost odrůd. Karafiát je vlastně květem rostliny zvané hvozdík, ta může dorůstat různých výšek a stát se i zajímavým prvkem v zahradě, nejen ve váze.
Hvozdíky tak můžete použít například na skalky, terasy či kamenité plochy, v tom případě vysaďte nízké odrůdy, jako jsou hvozdík kropenatý, hvozdík péřitý či stálezelený hvozdík sivý. K pěstování v záhonech se více hodí odrůdy s bohatšími květenstvími, které mají též delší stonky a budou vypadat pěkně ve váze. Vysadit si zkuste například hvozdík bradatý nebo čínský.
Desítky barev
I samotné karafiáty mají mnoho odrůd. Vyšlechtili je v Česku, v Klatovech, kde se pěstování karafiátů věnují už více než dvě stě let. Zrodila se tu například 'Sněhurka', 'Salamandr' či 'Perla Šumavy', 'Krásná Moravanka' nebo třeba 'Klatovy'. Právě klatovské karafiáty patří k oblíbeným ozdobám zahrad, pokud i vy po takové kráse toužíte, klatovská organizace pěstitelů a šlechtitelů klatovských karafiátů posílá zájemcům sazeničky.
