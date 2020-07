Na výběr máte z celé řady typů okenních a dveřních sítí proti hmyzu, od levných pevných sítí až po ty samonavíjecí rolovací. Z široké nabídky si vybere opravdu každý. Co se tedy nabízí na trhu?

Síť proti hmyzu na suchý zip

Nejrychlejší a finančně nejméně náročný způsob řešení poskytují okenní sítě s upevněním na suchý zip, který se lepí na rám okna. Jsou snadno dostupné, nabízejí je všechny hobby markety, stojí pár stovek a sehnat se dají v celé řadě rozměrů včetně toho na velké francouzské okno. Navíc, pokud máte okna atypických rozměrů nebo jste jen vybrali špatnou velikost sítě, můžete síťku i suchý zip jednoduše zastřihnout do požadované velikosti. Na trhu existují dvě možnosti: Levnější varianta je řešením nastálo, zatímco dražší varianta umožňuje síť i suchý zip odstranit, když síť nechcete používat, například na zimu. Suchý zip po sezóně prostě odstraníte bez zanechání zbytků lepidla, síť vymácháte ve vlažné vodě, usušíte a uložíte na příští rok.

Pevná síť

Pevná síť na okna je tradičně nejpoužívanější způsob ochrany proti hmyzu. Název však může mást. V žádném případě totiž nejde o síťku pevně přitlučenou hřebíčky k rámu okna, jak si mnoho lidí představuje. Pevnou síť totiž můžete z okna hravě sundat. Jde o samostatný rám, který tvoří hliníkový profil vyplněný síťovinou z poplastovaného sklolaminátového vlákna. Ta, na rozdíl od starých kovových sítí, nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly. Objednat si můžete i speciální síťoviny, jako je protipylová či transparentní. Pevná síť se na okna umisťuje zevnitř místnosti, bez nutnosti vrtání do okenního rámu, upevňuje se pomocí otočných nebo pružinových držáků. Rám je možné lakovat do široké škály barev včetně designu v imitaci dřeva, na okně tak není téměř vidět. Demontáž je stejně snadná jako instalace. Výhodou je snadná instalace, dlouhá životnost a nízká cena.

Otevírací magnetické sítě proti hmyzu

Nejčastěji se používají do dveří na balkon, lodžii nebo terasu, které se často otevírají, instalují se ale i do vstupních dveří, a existují dokonce i varianty do oken. Jde o sítě v otočném hliníkovém rámu, který je opatřený samozavíracími panty, díky nimž se rám se sítí lehce otevírá a sám se za vámi zase zavře. Montuje se na dveřní rám z exteriéru a pro ještě lepší utěsnění lze dveřní síť opatřit kartáčky po celém obvodu. Díky nim dojde navíc i ke ztišení při dorazu na dveřní rám. Vlastníci domácích mazlíčků určitě ocení i možnost instalace samozavíracích průlezů pro kočky a psy, díky nimž už nebudou odkázáni na to, kdy je pustí na zahradu, terasu nebo balkón. Výhodou je prakticky nulová nutnost údržby, která spočívá jen v občasném očištění ulpělého prachu a případném dotažení spojovacích šroubů.

Posuvné sítě proti hmyzu

Posuvné dveřní sítě se pohybují na integrovaných pojezdových kolečkách buď v rámu, nebo ve vodicích kolejnicích, což usnadňuje jejich manipulaci a zajišťuje velmi tichý chod. Kartáčové těsnění, které je umístěno v drážce profilu křídla, zajišťuje maximální těsnící efekt. V případě potřeby lze posuvnou síť jednoduše vyjmout bez demontáže rámu. Proto je tento typ vhodný pro francouzská okna a dveře teras, ale i tam, kde je málo prostoru přede dveřmi, ale na druhé straně vyžaduje velký prostor vedle dveří.

Rolovací sítě

Jsou určeny pro montáž do svislých oken či dveří, samostatným typem svinovacích sítí jsou pak ty na střešní okna. Představují nejpohodlnější řešení ochrany interiéru proti hmyzu, protože v době, kdy je nepotřebujete, stáhnete je do bubnu. Nezasahují tak do prostoru jako klasické pevné či otevírací sítě a nezastiňují výhled v době, kdy je nepoužíváte. Manipulace s nimi je opravdu jednoduchá, bezpečná a lehce ji zvládnou i děti. Na výběr máte ze dvou možností. Horizontální rolovací sítě lze použít na téměř všechny typy oken, vertikální rolovací sítě jsou vhodné pro téměř všechny typy balkónových dveří, zejména na francouzská okna. Vyrábějí se na míru, což umožní připravit způsob montáže již při stavbě domu. Nainstalovat je ale samozřejmě můžete i do starších staveb. Výhodou je nezávislý pohyb sítě na roletovém systému, který se mechanicky ovládá po otevření okenního křídla či dveří. Díky pružině je manipulace při otvírání a zavírání velmi jednoduchá, síť se plynule navíjí a zůstává dostatečně vypnutá. Praktické jsou i samonavíjecí rolovací sítě.

Plisovaná síť − nová technologie, neotřelý vzhled

Oblíbená je pro svůj zajímavý skládaný design a možnost využití jak na okna, tak na dveře. Její velkou výhodou, oproti rolovacím sítím, je přesné polohování. V horní části se síť posouvá ve vodicím profilu ve tvaru U, v dolní části je síť vedena velmi nízkým PVC profilem, který umožňuje prakticky bezbariérový přechod mezi exteriérem a interiérem. Je tak vhodná i do prostorů, kde se pohybují děti, starší osoby nebo handicapovaní lidé. Jednou z dalších výhod plisovaných sítí je možnost vzájemného spojování jednotlivých dveřních segmentů při řešení širokých fasádních otvorů, proto se hodí do všech typů dveřních výplní včetně balkonů, teras i zimních zahrad.