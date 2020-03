Speciální technika vznikla jako nutnost, kdy se ze zachovalých zbytků látek tvořil nový kus oblečení nebo přehoz či závěs do domácnosti. Vždyť patch je anglicky záplata. Brzy se však malé kousky látek začaly sešívat v ozdobné geometrické vzory. Velkou oblibu technika zaznamenala v 17. století v Anglii či mezi ženami amerických osadníků. V této době vznikly deky tvořené z menších částí, takzvaných bloků.

Americké ženy často pracovaly na svých dekách společně, scházely se na patchworkových dýcháncích a vyměňovaly si látky i vzory a společně dokončovaly celé deky. Když tuto techniku vyzkoušíte, určitě jejímu kouzlu také propadnete.

Začínáme s patchworkem

Chcete-li si tuhle techniku vyzkoušet, nejdřív se musíte rozhodnout, co ušijete. K nejjednodušším projektům patří například obal na knihu, potah na polštář či taška. Pak nastane ten správný okamžik zvolit si látky, ze kterých budete šít. Je možné využít už připravených balíčků pro začátečníky nebo zkombinovat obyčejné bavlněné látky, klidně jejich zbytky. V tom případě zvolte jednu dominantní barevnou látku a k ní vybírejte další, barevně ladící.



Před sešíváním je třeba látky vysrážet, zvlášť pokud kupujete nové. Dobré je látku namočit do teplé vody se škrobenkou nebo ji napařit žehličkou. Rozdíl v látce po vyprání může tvořit až několik centimetrů, což by výsledné dílo mohlo dost pokazit.

Nakoupíme pomůcky na patchwork

V případě větších, samostatných projektů, jako je například deka, budete potřebovat ještě látku spodní, která by měla ladit s ostatními nebo naopak tvořit jeden výrazný kontrast, a výplň. Používá se například vatelín nebo rouno, které fungují i jako zateplovací vrstva.

I když si při patchworku lze vystačit s nůžkami a obyčejným pravítkem, existují profesionální pomůcky, které práci rozhodně ulehčí. V první řadě jde o řezák, který má tvar kolečka a kterému se také říká cutter. Bude se hodit i řezací podložka a speciální pravítko, které usnadňuje stříhání látek, protože jsou na něm předkreslené různé linky. Dále se budou hodit špendlíky, značkovače, nůžky, a pokud patříte mezi začátečníky, určitě oceníte šablony předkreslené na tvrdém papíru, aby se s nimi dobře pracovalo. Patchwork můžete šít v ruce i na šicím stroji. Než se pustíte do samotného šití, je třeba si nastříhat látku na malé kousky a z nich poskládat vzory.

Co je quiltování?

Možná už jste v souvislosti s patchworkem také narazili na výraz quiltování a teď máte trochu zmatek v tom, jaký to má vzájemný vztah, co to vlastně je? I quilting je práce s jehlou nebo šicím strojem, jde však o ozdobné prošívání tří nebo více vrstev látky. Quilting je buď samostatné prošívání látky nebo se ještě prošívají i patchworkové deky, právě proto, aby se zvýšila jejich funkční a estetická hodnota. Je to jakási nadstavbová práce s patchworkem, není nutná, ale dělá se. Patchwork je tedy sešívání kousků látek k sobě, quilting je ozdobné prošívání.

Takto ručně prošívané deky jsou hodně ceněné například v Americe, kde se dědí z generace na generaci nebo se vystavují v muzeu. Též deky prošívané na šicím stroji mají vysokou hodnotu, protože quiltování je časově náročná práce, při níž švadlenka musí dávat pozor na každý steh. Výběr stehů a vzorů záleží na estetickém cítění každé tvůrkyně, stejně jako každé jiné umělecké dílo.