Houba shiitake neboli houževnatec jedlý (Lentinus edodes) je pro své vlastnosti přirovnávaná k perle mezi houbami a hovoří se o ní jako o zázračné houbě či elixíru života. Léčivými účinky, které na člověka má, předčí podle odborníků dokonce i oceňovanou hlívu ústřičnou. Pochází z jihovýchodní Asie, u nás se volně v přírodě nevyskytuje.

Jaké má houba shiitake léčivé účinky

posiluje imunitní systém a obranyschopnost organizmu

působí proti vzniku nádorových onemocnění

má protivirovou aktivitu

účinně snižuje hladinu cholesterolu

účinkuje proti arterioskleróze a chorobám srdce a cév (je vhodná při dietě pro nemocné s těmito chorobami)

je zdrojem vitaminů B12 a D2

Krom výše uvedených léčivých účinků má shiitake velmi nízkou energetickou hodnotu, takže se hodí jako doplněk makrobiotické stravy a různých diet. Dobře nahradí i masité pokrmy.

Jak shiitake využít v kuchyni? Možností je spousta

Díky chuťovým vlastnostem a mnoha způsobům zpracování se šitake snadno stane běžnou součástí vašeho jídelníčku. Houbu můžete upravovat všemi běžnými způsoby a hodí se také, zejména pro své silné, česnek připomínající aroma, jako ochucující složka různých jídel. Protože aroma sušených hub je silnější než čerstvých, je výborná k sušení. Znamenitě se uplatní i pod maso do různých polévek a omáček. Dá se dusit, smažit, grilovat, fritovat, zapékat a případně i udit. Aby vynikla jejich výrazná a jedinečná houbová chuť, při dušení šetřte vodou a shiitake podlévejte jen minimálně.

Namísto dušení můžete houby připravit v mikrovlnné či horkovzdušné troubě. Takto upravené je lze dále zpracovávat mnoha rozličnými způsoby: Dušené shiitake jsou vhodné k přípravě salátů, například s rajčaty, hlávkovým salátem nebo se zelím. Shiitake můžete obalovat jako řízky nebo je smažit ochucené pouze kmínem a solí. Při grilování zkuste shiitake potírat směsí oleje, česneku, citronové šťávy a soli. Oblíbeným způsobem úpravy je též marinování, například ve směsi sójové omáčky a oleje.

Jak vypěstovat shiitake doma

Při pěstování šitake máte dvě možnosti:

1. Tu složitější, ale více tvůrčí představuje nákup pouze samotné sadby, jejíž cena se pohybuje od 161 do 249 Kč za 250 ml. Při nákupu na internetu doporučuji porovnat si pečlivě nabídku, abyste neplatili za stejný produkt více, než je třeba. K sadbě si musíte nachystat pěstební substrát, jímž mohou být piliny listnatých dřevin, drcená kukuřičná vřetena či drcená sláma. Substrát je nutné nejdřív tepelně ošeřit (sterilizovat), vlhký jej naočkovat koupenou sadbou a umístit do mikrotenového nebo polyetylenového pytle, kde bude při teplotě kolem 28 °C asi 2 měsíce sadba prorůstat. Poté pytel proříznete, umístíte do chladnějších prostor (12 až 20 °C) a postupně sklízíte úrodu.

Jako substrát můžete použít i dřevo, respektive dřevěné špalky. Sadbou naplníte otvory, které vytvoříte ve dřevě čerstvých kmenů habru, dubu, buku či olše, a poté je zalijete roztaveným parafínem nebo voskem ze svíčky. Neprodyšné uzavření otvoru zabrání vysychání podhoubí. Dají se koupit i naočkované kolíky, které do otvorů umístíte. 20 kusů seženete za cenu kolem 100 Kč. Při pěstování shiitake tímto způsobem si na první plody počkáte zhruba rok, ale doba plodnosti potrvá 3 až 6 let. Kmeny je vhodné uložit do skleníku nebo fóliovníku, kde bude teplota opět kolem 28 °C a dostatek vlhka. Pro zahájení plození potřebují prostor s nižší teplotou. Přes zimu je před promrznutím chraňte tak, že je zakryjete větvemi nebo plachtou.

2. Druhá varianta je jednodušší. Koupíte rovnou blok, substrát s už naočkovaným a prorostlým podhoubím, který je uzavřen v plastovém obalu a připravený bez dalších úprav k zahájení domácího pěstování. 3kg blok lze pořídit za cenu kolem 200 Kč.

Návod na pěstování:

Blok vydělejte z obalu a postavte na místo, kde má dostatek světla minimálně 8 hodin denně. Ne však na přímé slunce, to nesnáší.

Postarejte se, aby vzdušná vlhkost byla 90 %. To je v běžném bytě téměř nemyslitelné, řešením je proto umístit kvádr do terária, akvária nebo jiné skleněné nádoby.

Zajistěte houbám teplotu mezi 10 a 22 °C.

Plodnice z kvádru můžete začít odřezávat asi po týdnu. Nenechávejte na něm zbytky třeně, začaly by hnít!

Po třech sklizních životnost bloku končí

Po skončení první sklizňové vlny je nutné blok očistit od všech odumřelých částí a nechat odpočívat po dobu 2 až 4 týdnů na vlhkém místě při teplotě kolem 20 °C. Můžete jej ponechat na původním místě nebo uložit do plastového pytle, který ale zcela neuzavřete, aby blok mohl dýchat, ale přitom nevysychal. Ve fázi odpočinku se mohou na bloku objevit povrchové nákazy, které je třeba odstranit osprchováním. Čím delší je doba odpočinku, tím bohatší bude následující sklizňová vlna.

Tu odstartujete tím, že blok zlehka poplácáte. Pokud u něj pozorujete úbytek hmotnosti, ponořte jej před druhou vlnou na 12 až 24 hodin do studené vody. Je však nutné jej zatížit, aby byl pod vodou celým svým objemem. V případě velkého vyschnutí blok hůře nasává vodu, proto se doporučuje propíchat ho větším hřebíkem, cca 20 vpichů. Po namočení blok umístěte na místo určené pro růst plodnic a přibližně po týdnu nastane druhá sklizňová vlna. Po jejím skončení opět musí následovat odpočinek, po němž přijde na řadu třetí vlna. Ta je finální, po sklizni je blok určený k vyhození. Máte-li kompost, blok dejte do něj.

Kde můžete shiitake sehnat?

Na internetu snadno najdete vícero firem, které se specializují na prodej plodnic různých druhů hub. Doporučujeme vybrat některou, která plodnice přímo produkuje.

Vyzkoušejte recept: Kuřecí prsíčka s houbou shiitake

Budete potřebovat:

500 g kuřecích nebo krůtích prsíček

10 velkých plodnic shiitake

olej

4 lžíce sójové omáčky

2 lžíce stolního červeného vína

2 lžičky cukru

vegetu

pepř

Postup:

Kuřecí nebo krůtí prsíčka nakrájejte přes vlákno na tenké plátečky nebo ještě lépe na malé řízečky. Houby nasekejte na kostičky, sušené předem namočte ve vařící vodě. Do plátků masa zabalte nasekané houby, srolujte je jako malé ptáčky a napichujte na jehlu na špíz. Opečte na oleji. Olej pak slijte, k masu přidejte sójovou omáčku, víno, cukr, vegetu a pepř. Potřásejte pánví tak, aby šťáva masové rolky dobře obalila. Opékání by mělo trvat asi 4 až 5 minut. Podávejte nejlépe s rýží a zeleninovým salátem.